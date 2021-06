“Los medios de prensa en formato papel continúan vigentes pues resultan creíbles a la población”

Diego Guerrero – Presidente de OPI

Diego Guerrero (41) es quien preside la Organización de la Prensa del Interior (OPI); contador público de profesión, reside en la capital del país y es oriundo del la localidad de Las Piedras, departamento de Canelones.

En la presente edición de este ciclo de entrevistas a directores de los medios escritos de comunicación del interior de nuestro país, nos revela sus conceptos acerca de la significación de la voz de los pueblos plasmadas en cada uno de ellos y su entrañable vínculo en pos de la transmisión de cultura. idearios y realidades.

Guerrero entiende que los medios de prensa en formato papel sostienen su vigencia en el tiempo debido a que han consolidado su credibilidad a través del tiempo.

-¿Qué recuerdos mantiene de las primeras etapas de su vida, vinculada al quehacer periodístico?

-”Los recuerdos sobre mi niñez, adolescencia y juventud están centrados en el amor de mis padres, Sergio Guerrero y Miriam Paladini y de mi hermana, Valeria Guerrero.

Fuimos siempre una familia hermosa, muy unida.

Con mi hermana aprendimos de nuestros padres y en forma temprana sobre la importancia del periodismo, a través del Periódico Actualidad que nuestro padre fundó en Las Piedras, departamento de Canelones, y que con mi madre dirigieron durante tantos años.

Actualidad cumplirá el 4 de diciembre 47 años de trayectoria ininterrumpida y esperamos que continúe por muchos años más”.

-¿Cómo describe a los medios escritos del interior del país?

-”Contienen una reserva de valores y principios que nos identifican como sociedad.

Es una notable expresión del periodismo de proximidad, que amplifica la voz de los habitantes del interior y que al mismo tiempo contribuye a custodiar sus derechos esenciales.

El vínculo entre los medios de prensa y sus respectivas comunidades es inquebrantable e insustituible, como ha quedado demostrado a lo largo del tiempo.

Son estos medios locales los que reflejan de mejor forma la idiosincrasia de estas comunidades y los que están más cerca de sus necesidades.

En sus ediciones impresas, han quedado plasmados los acontecimientos más importantes y la evolución de las localidades del interior de nuestro país. Producen y difunden noticias y otros contenidos a una escala formidable.

Por todo esto, su aporte a nivel educativo, cultural e histórico es inmenso.

En Uruguay, las empresas vinculadas a los medios escritos emplean a casi 1.000 trabajadores e imprimen decenas de miles de ejemplares en todo el territorio nacional”.

– ¿Cómo está conformada OPI?

La Organización de la Prensa del Interior (OPI) promueve desde hace 66 años, el fortalecimiento, el desarrollo y la jerarquización de la prensa escrita del interior del país.

Actualmente está conformada por 57 empresas afiliadas, que son las que imprimen sus ejemplares y brindan empleo en el Interior.

La OPI conforma una gran familia, donde las empresas que en ella están nucleadas interactúan en un clima de fraternidad, solidaridad y apoyo mutuo, generando sinergias muy positivas. La OPI no adopta como organización ninguna ideología política, social, económica ni religiosa. Defiende los derechos humanos; contribuye a la conservación y perfeccionamiento del sistema republicano y democrático nacional; lucha por la integridad y permanencia de la libertad de prensa y de expresión; jerarquiza la función periodística; promueve la superación técnica y moral. Además, la OPI brinda a sus empresas afiliadas oportunidades para alcanzar su independencia económica; ahorros a través de compras colectivas de materiales, elementos, repuestos, maquinarias o contratación de servicios; apoyo y asesoramiento en diversas gestiones a nivel público y privado; representación sectorial en diferentes ámbitos; instancias de capacitación; convenios con otras organizaciones; impulso a iniciativas de interés; entre otros importantes beneficios.

– ¿Cómo ha influido la pandemia en los medios escritos del interior de nuestro país?

-”La pandemia a causa de la COVID-19 ha golpeado fuertemente a la prensa escrita del interior, por lo que la OPI continúa trabajando en múltiples líneas de acción para sobrellevar este difícil y complejo contexto.

Como socio, integrante del Consejo Directivo y actual presidente, me encontré en OPI con un grupo humano increíble, conformado por empresarios y colaboradores que aportan lo mejor de sí y que no escatiman esfuerzos proteger y engrandecer a nuestra querida prensa escrita del interior.

Aprovecho la oportunidad para agradecer el valioso y generoso aporte de EL PUEBLO de Salto, prestigioso medio y uno de los referentes de la prensa, que en numerosas ediciones dio a conocer las destacadas trayectorias de las empresas afiliadas a la OPI, sus fundadores, administradores y colaboradores, de las que sentimos gran orgullo”.

– ¿Qué análisis nos puede compartir acera del impacto de las tecnologías digitales en los medios de comunicación?

-” Las tecnologías digitales han impulsado la difusión masiva de noticias de diferente naturaleza y ampliado su accesibilidad, por ejemplo a través de redes sociales, pero muchas veces estos contenidos no reflejan la realidad de los hechos, ya que no existe control sobre su origen ni veracidad.

En este contexto, mientras pululan las noticias falsas en Internet, los medios de prensa en formato papel continúan plenamente vigentes, porque resultan creíbles a la población, al ofrecer información de calidad y confiable, basada en fuentes verificadas.

Este es su diferencial y ventaja competitiva.

Esto sin perjuicio de que las modernas tecnologías, bien utilizadas por medios de prensa tradicionales, permiten ofrecer a sus lectores una interesante versión digital alternativa.

Las empresas afiliadas a la OPI han consolidado a lo largo de los años sus medios impresos y más recientemente la mayoría también ha implementado sitios web y redes sociales para amplificar la difusión, pero con la responsabilidad y el compromiso social que les ha caracterizado desde siempre”.