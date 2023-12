Los lectores se comunican por la web

En Arapey, se reunieron directores y responsables de Bienestar Animal de Intendencias

Lo más jocoso, es que cuando se hacen estos tipos de reuniones, SIEMPRE se hacen en lugares de TURISMO!!! Porque no se pueden hacer en un salón de la Intendencia local. Sería mucho más barato.

Alcaber Meirelles

Carlos Ríos, locutor: “En la prensa escrita creo que no pasa… pero hoy por hoy un programa de radio o televisión lo hace cualquiera”



Gran compañero el «Mono», abrazo para él y toda aquella barra de Migración.

Jimmy

«Yo era el loco de la pelota»



Es verdad lo que dice el Pato, que no se olvide que jugábamos en la cancha Gladiador el Barrio el Asiloby Las Viviendas, siempre ganaba las viviendas, jeje saludos

Julio

¿Es necesaria una nueva gran superficie comercial en Salto?





Me llama la atención que el Sr. Presidente de «Cambadu» diga que desconoce la situación de Salto en cuanto a la variedad de superficies grandes y chicas de Salto.- habría que cambiarle la ultima letra «u» y agregarle una «m» .-

Hay un viejo dicho que dice ; el sol sale para todos.-

Entonces como consumidor final me parece que si alguien asume el riesgo de hacer una inversión en salto se le debe permitir.-

En calle Uruguay al 900 cerro un supermercado que en su esplendor trabajaba muy bien.-

Por el tema de Argentina hasta el Shopping de la cancha de ferro carril esta por el suelo en cuanto a venta, además de ser un edificio arquitectónico al entrar a salto, donde hasta se venden productos de farmacias.-

¿por dónde comenzamos a corregir?

Se permite en cualquier lugar de la ciudad puestos de verduras y frutas, y se cierran las verdulerías que alquilan un salón.-



También se permiten parrillas en las veredas, ¿tienen habilitación y control bromatológico?

Pasan cosas que nadie le mete la mano, y pretenden frenar una inversión privada, donde el riesgo lo asume el inversor?

No entiendo.-

CARLOS

¿Es necesaria una nueva gran superficie comercial en Salto?

Tengo un almacén desde hace años, la gente del barrio cuando se queda sin dinero, viene a pedirme fiado, ya no les doy, porque a mí las distribuidoras me cobran contado o a la semana, doy fiado y después de van a comprar a Concordia, lo más triste es que mandan a los niños y cuesta decir que no, pero nadie te ayuda, el gobierno exige, la Intendencia exige, el cliente exige.

Me falta un año para jubilarme, aguantaré, después chau.

Mirtha García

¿Es necesaria una nueva gran superficie comercial en Salto?

Solo quien tiene un boliche, almacén, kiosco, sabe todo lo que implica tener otra competencia que no te compra nada acá, y si tenés empleados no te cuento, BPS, DGI, Etc, etc.

Todos tienen derecho, pero estas grandes superficie no dejan nada.

Oscar Pereira

LA GRANJA AL DIA- PANTALLAZO HORTICOLA

Excelente aporte!

Manuel Manrique

¡ «Yo era el loco de la pelota»

