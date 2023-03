Los lectores en la Web

Salteña se abre paso en La Voz Kids Uruguay

Buenas tardes. Soy tía abuela de Clara, pues es nieta de mi hermana. Me siento muy orgullosa de ella pues siendo tan jovencita se anime a presentarse, sin dudas una gran experiencia.

También por su familia, sus papás han pasado momentos muy difíciles en su adolescencia, sin embargo son excelentes papá y mamá, siempre presentes. Su hermana Julieta una joven luchadora.

Hermosa familia, los quiero y admiro mucho, siempre adelante!!

Virginia María Barcos Pereira das Neves

Y sigue el tema del voto consular

Yo hace 49 años (el 20/3) que salí de Uruguay. He vuelto, de visita, dos veces. No conozco a muchos de los políticos de hoy. Por quién voy a votar? Para empezar, mi Credencial Cívica esta vencida así como mí Cedula de Identidad y mi pasaporte. Basarme en la propaganda de la prensa escrita? Basarme en la opinión de familiares o amigos?

Los uruguayos que están fuera del país, como dice el refrán «son de palo». Quien quiera votar, que vuelva al país a residir.

Alcaber Meirelles

Patrimonio rupestre prehistórico en Salto

Interesantísimos testimonios de una cultura remota.

Macrisca

Y sigue el tema del voto consular…

A lo mejor creen en el «sistema mujica» = reitera una mentira 40 años que se hará verdad!!!!!!!.-

si todo comenzó en el 2009, deben insistir para que en el 2049 se apruebe el voto consular si el pueblo uruguayo lo voto en otro plebiscito.-

solo me queda un pregunta:

yo vivo en el Uruguay y paga impuestos como irpf y iass + sistema de salud.-

lo uruguayos que tengan derecho a votar en el 2050 deben cumplir con esos impuestos.-de lo contrario sería tener uruguayos clase a y clase b.

CARLOS

Alumno del Zorrilla que se suicidó fue golpeado el mismo día y dejó una carta a los padres

Cuánto tiempo habrá tenido que soportar ese niño tanta humillación para llegar a quitarse la vida??????

Es lamentable que la gente adulta de ese liceo no se haya percatado de la situación….

Esos adultos aseguro que no les importa nada de nadie, van a cobrar el sueldo y listo, no tienen vocación!!!!

Me van a decir que no pudieron retener a los DÉBILES que para ser más poderosos se la agarran de un chiquilin???? No les dio el cerebro para avisar a los padres de los cobardes que hicieron el buling???? No pudieron, claro están en la suya y no les importa nada, son igual o peor que los chiquilines que hacen los buling… LAMENTABLEEEE LLEGAR A ESTO, NO PODER CONTROLAR A UNOS MALENSEÑADOS QUE SE CREEN LISTOS!!!!!

María Tellechea

UTE dijo no, al pedido firmado por miles de salteños para tener tarifas más económicas en los meses de verano

Lamentable, para la población quienes somos lo que votamos y los ubicamos en esos lugares de toma de decisión y que no hagan caso a las inquietudes de la sociedad, siendo que a los

productores hortícolas, frutícolas, etc. del norte del País, se les rebaja las tarifas desde noviembre a marzo todos los años…

Así que dimes que tenés y te diré sí sí o no.

LAMENTABLE

Roberto Castañé

En el mundo de las seis cuerdas, guitarreros de mi pueblo

Excelente semblanza de los grandes guitarristas que hemos tenido y tenemos en Salto. Hay muchos más, muy versátiles y virtuosos. Muy profesionales, algunos, bohemios, otros. Pero todos con una gran pasión y enorme talento. En nombre de ellos, gracias Camaca.

Guillermo Fernández

Entre escuelas rurales y la formación constante.

Qué hermosos recuerdos Carlitos como te llamamos los docentes. Tuve el gusto de que fueras mi Inspector. Cuánta verdad en esa frase final!

Hilda

2023: Año de aniversarios con “números redondos” para varios liceos de Salto

Excelente resumen informativo ,gracias

Edit Arreseigor

Seguimos errándole al clavo



No sé quién escribió esta nota pero coincido absolutamente. Seguimos sin elevar la mirada…sin escudriñar un poco más….sin VISIÓN de futuro. Si seguimos aplaudiendo este sistema de turismo…hay q ir despidiéndose del slogan «Uruguay Natural»

Mercedes Spinelli

Lima saludó a Pueblo Belén en un nuevo aniversario y habló de las obras que están en curso



Belén fue la segunda ciudad que los españoles crearon en la margen izquierda del rio Uruguay después de Santo Domingo de Soriano.

Un valor histórico, cultural y departamental que no se ha realzado como corresponde

Julián Benítez

Lima saludó a Pueblo Belén en un nuevo aniversario y habló de las obras que están en curso

Belén, siempre olvidado, se debería dar más realce a las fechas de fundación o creación de nuestros pueblos del interior

Carmen García

