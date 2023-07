Los lectores dejan sus comentarios en la web

Intendencia y Acuamanía firmaron la concesión del parque acuático por 25 años





De verdad es una lástima!! Que concesionen el parque Acuático porque cada privatización es menos entrada de dinero en la caja Municipal, pero tal cual está el litoral económicamente no le habrá quedado otra opción al Dr. A. Lima (Intendente) hubiera sido lindo, privatizar un patrimonio a porcentaje y darle la posibilidad de recaudar algún impuesto para nuestras arcas, aparte 25 años creo es mucho tiempo, las circunstancias están así, con el atraso cambiario con Argentina no nos está favoreciendo por que el flujo de sus turistas cayó y encima lo Uruguayos consumen todo de allá ósea se va producir una inflación progresiva por este tema y el Sr Chiriff parece que no sabe acordar y beneficiar a nuestro departamento un poco más, porque no privatizaron, el Zoológico? Sr Chiriff no hay negocio sin riesgo – beneficio, no se gana sin riesgos, pero una privatización y.. menos por tantos años, es como vender los bienes, al final vamos a quedar sin nada.

Emilia Carballo

Diputado Estévez: De 10 dirigentes que anunciaron en el FA, 9 ya volvieron al Partido Colorado



Estévez mire que el enemigo es el frente ¡Blancos y colorados deben votar en un lema sino gana otra vez el frente en salto.

Roberto

A buen ritmo avanzan las obras de recuperación integral de la Costanera Norte, destaca Lima

Muy buen y necesario proyecto, que se viene llevando a cabo. Digno destacar, gran aporte, casi total, del Gobierno Central y de Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Contribuyendo para grandes mejoras en nuestro Salto.

Bienvenido, todo lo que se realiza en ese aspecto.

Gotardo G.Gonçalvez

Por carriles diferentes, es una nota de contratapa publicada el lunes pasado, escrita por el Prof. Jorge Pignataro, las cuál tuvo una amplia repercusión entre los lectores



Notable!! Perfecta definición y descripción de los hechos en ésta nota periodística. Triste que sigamos viviendo en la «incultura». Pero basta transitar las calles de Salto (y otras ciudades) para ver el deterioro social y cultural al que hemos llegado.

Nicolás

La verdad lamentablemente está situación, que se viene dando y como dices, están para la chiquita

A nadie le importa nada sino acarrea votos, todo se realiza con intereses políticos, está fea la sociedad

Ariel Aguirre

Creda por los egoísmos personales.-

claro que el mayor responsable fue la Intendencia.-

¿quien es el encargado/a de cultura de la Intendencia?

Tendría que renunciar a su cargo, porque después ante cualquier verdura que llaman cultura siempre están para la foto.-culpables lo periodistas también.-no deberían publicar mas fotos como señal de protesta.-

¿y qué decir de Federico? Lo vi crecer en el Barrio San Martin, Espinosa lo vi tocar en orquestan que nos hacían bailar en salto Uruguay.-



CARLOS



No hubo publicidad efectiva del evento. Tampoco.

Pedrito



“Actualmente todo se ha acelerado, por lo cual los contenidos deben ser más llamativos, breves y por lo tanto menos profundos”

Una alegría leer, parece que escuchando un relato de vida de este joven al que no lo conozco.-

me gustaría saber si su papa tenía como sobrenombre «mono».-

si así fuera le digo que era un crack como persona, amigo, consejero de los jóvenes en su desarrollo como maestro técnico en UTU-

un personaje integro de los maestros de aquella época.-

supe quererlo mucho y conversar con el.-

espero no equivocarme.-

cuando este en salto lo buscare para quitarme esta duda.

Ayer a la tarde quedaron inauguradas las viviendas de la Cooperativa COVIGUS) Grupo Unido de Salto), ubicadas en el barrio denominado Proyecto Volcán





Alegría que se siga editando el pueblo. Doble conon esa hermosa foto de las familias inaugurando viviendas..

Raúl Campanella



No hay mayor satisfacción que recibir las llaves de una vivienda construida con tanto esfuerzo, felicitaciones

Carmen

Persona ausente.





Que lamentable, esta niña que rara la hora que salió de su casa y como la familia no sabe lo mínimo, como estaba vestida??? Tan pequeña algo no estaría bien mmm? Ojalá la encuentren!. Como no van a saber nada la familia?

Emilia Carballo Torrens



Nota de redacción

La niña apareció y se encuentra con su familia