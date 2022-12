Los jugadores salteños tendrán que saberlo ya

Para el 2023 los jugadores OFI podrán tener contratos, como así también con un año sin jugar serán libres. El Congreso Extraordinario de la Organización del Fútbol del Interior, celebrado en Melo el día Sábado 10 de diciembre de 2022, dejó varias modificaciones con respeto a los afiliados en OFI.

Los colegas de HEROICA DEPORTIVA acentuaron ese aspecto informativo, tras la creación del nuevo ESTATUTO DEL JUGADOR. Los procedimientos para inscribir a un jugador de fútbol once en clubes de OFI, así como las condiciones en las que el mismo se vincula con el club se establecen en el Estatuto del Jugador. Los jugadores podrán tener contratos, de no tener serán llamados jugadores aficionados, Un jugador profesional es aquel que tiene un contrato escrito con un club donde el jugador percibe un monto superior a los gastos que efectúa por su actividad futbolística y para cuya validez se requiere su registro ante el área administrativa de OFI. Cualquier otro jugador se considera aficionado. Todos los pases y transferencias de derechos federativos de jugadores entre clubes afiliados a ligas de OFI serán regidos por el Reglamento de Transferencias de Jugadores entre clubes de OFI. Los jugadores inscriptos en clubes de OFI pueden ser profesionales o aficionados. No se reconocerá ningún otro estatus.Solo podrán inscribirse en clubes afiliados a la OFI, los jugadores que demuestren tener al menos 13 años de edad cumplidos mediante la exhibición de cédula de identidad vigente o pasaporte. En casos extraordinarios podrá solicitar la inscripción mediando denuncia policial de extravío o con documento de identidad no vigente, pero la inscripción sólo será concedida al momento de la presentación del documento válido y vigente.