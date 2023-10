LOS JUBILADOS el 7 de agosto fue su día

Ariel Ferrari, Director del BPS

“En las prestaciones que da el BPS tenemos más de 300 mil que cobran menos de $ 20 mil, y eso es absolutamente insuficiente”

Ariel Ferrari es el representante social en nombre del Orden Pasivo en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), con él dialogó EL PUEBLO para este informe

¿Cómo se encuentran nuestros jubilados hoy en nuestro país?

Yo sumaría tres colectivos que tienen que ver con los adultos mayores. Los 484.423 jubilaciones que paga BPS, además hay 229.597 pensiones de viudez, y entre pensiones de invalidez, donde puede haber gente menor también, y pensión a la vejez son unas 119 mil, hay 80.900 más. Quiere decir que tenemos más de 870 mil prestaciones que pagamos a mayores de 60 años. Es decir, Uruguay tiene una amplia cobertura, el 97%de los mayores de 65 años recibe alguna prestación del BPS, lo que debemos

trabajar mucho más por la suficiencia de esas prestaciones porque dentro de este universo tenemos más de 300 mil que cobran menos de $ 20 mil, y eso es absolutamente insuficiente. Sobre eso, hay que continuar con los aumentos diferenciales como se viene dando desde hace 17 años, lo que permitió que aquellos que tienen menos y que cobran bajas prestaciones, pudieran beneficiarse con esos aumentos que se dan en julio.

La seguridad social es mucho más que pagar jubilaciones y pensiones, ¿qué otros servicios presta el BPS?

El BPS con sus prestaciones nos acompaña durante toda la vida, incluso desde casi antes de nacer si se quiere porque una mujer trabajadora o la compañera de un trabajador si queda embarazada, ese hijo que está gestando le da derecho a la atención prenatal, y a partir de ahí todo lo que son las Asignaciones Familiares. Si tiene algún tipo de discapacidad, el BPS le da una pensión. Somos un centro de referencia en lo que tiene que ver con enfermedades raras en todo el país. En particular los adul-tos mayores a partir de 2008 tienen la cobertura integral del Sistema Nacional Integrado de Salud. Un programa que tiene sus debes por ser insuficiente es el de dar soluciones habitacionales a los jubilados de bajos ingresos. El BPS tiene poco más de 200 complejos de vivienda donde viven unas 6.400 personas, y algunas soluciones habitacionales para aquellos que no son auto válidos y aceptan ir a un hogar de ancianos estando dentro de este programa o la situación de unos mil jubilados que en determinado momento tuvieron el lanzamiento o alguna dificultad don-de alquilaban, estaban inscriptos en el programa de viviendas y se la dieron en alquiler. Ahora vamos a hacer una experiencia de dar una respuesta más rápida porque hay más de 6 mil esperando vivienda y lo que se proyectó para esta administración todavía no se hizo ninguna licitación, y en una población que no tiene tanto tiempo para esperar, esa demanda insatisfecha hay que intentar comenzar a resolverla.

Esas son parte de las prestaciones que BPS brinda en general, además de algunas extraordinarias que en estos días nos preocupan, porque queremos saber qué va a pasar con la canasta de fin de año, qué va a pasar en julio del año que viene con la canasta de invierno y la canasta de fin de año de diciembre del 24, o si va a haber ajuste en julio del 24, de ese adelanto como se ha dado desde hace 20 años. Esto lo digo por-que dentro de 20 días se entra en el año electoral donde no se pueden ampliar nuevos beneficios de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. Espe-remos entonces que tengamos alguna propuesta del Poder Ejecutivo para que antes de estos 20 días nos diga qué va a pasar el año que viene, si no tendremos que esperar al próximo gobierno, y los jubilados y pensionistas, en particular los de menos ingresos, no queremos seguir postergándolos en situaciones que algunas son muy complejas.

Se han cambiado programas, la nueva visión y aplicación de ellos ha llevado a que haya habido recortes y pérdidas de derechos en alguna población. Por ejemplo, la Operación Milagros que le permitió ver a más de 108 mil jubilados y pensionistas, hoy ASSE ha dispuesto desde la salida de la pandemia que solo en las asociaciones de jubilados se inscriban los que atienden su salud por mutualista.

Empezamos en marzo, y hasta el mes de agosto tenemos contabilizados cerca de 4 mil pesquisas, donde más del 66% necesita de una intervención. Por lo tanto, ahí hay una necesidad. No sabemos por qué razón no podemos inscribir en ASSE, donde hay gente que hace muchísimo tiempo que está esperando para ser pesqui-sado y que necesita someterse a una intervención. Eso es un cambio. Ahora la semana que viene, en la puerta del BPS estaremos entregando un ómnibus en comodato para que ASSE re-corra el país haciendo pesquisas. No sabemos cómo se va a instrumentar, lo que hace el BPS es darlo en comodato, para eso pusimos más de 200 mil dólares, es un consultorio móvil que recorre el Uruguay profundo, se coordina, las asociaciones participan activamente en la inscripción y en la convocatoria, y hasta del traslado de algunas personas para hacer las pesquisas. Eso es un programa.

Lo otro que tenemos es el Plan Ibirapitá, que ahora se llama Programa Ibirapitá. Antes se le daba una tablet, pero al que se le dio una tablet y se le discontinuó, ya no se le puede dar otra porque el programa no lo auto-riza. Antes se le daba a cualquier jubilado que ganara hasta 8 Bases de Prestaciones, unos $ 45 mil, ahora solo hasta $ 28 mil. Antes bastaba con ser jubilado, ahora hay que tener más de 65 años, pero si no tiene tablet porque se le rompió, el teléfono que se le entrega ahora no se le va a entregar porque dice el Programa que ya le dio respuesta. A un mundo que avanza en la tecnología y no quería dejar afuera a los adultos mayores, por eso desde el Estado se le daba ese beneficio, de alguna forma se limitó con esto, algo que es parte de las cosas que nos está pasando.

Sobre “La jubilación como oportunidad”, expone el Psic. Alejandro Pignataro

Dos de las charlas que semanalmente brinda AJUPENSAL, fueron dictadas en los últimos días por el Psic. Alejandro Pignataro. Lo que sigue son los pasajes medulares de su disertación titulada “La jubilación como oportunidad”:

“A grandes rasgos se podría decir que la jubilación es una etapa de la vida, que está muy relacionada con la madurez, el descanso y la plenitud. El término “jubilación” proviene del latín “iubilare” que significa “gritar de alegría”. Pese a esto, no todas las personas viven esta etapa de la misma manera, ni todas logran disfrutarla. Es importante entender que la jubilación debe entenderse como el cese del “trabajo”, de la actividad laboral, pero no de la “actividad vital”. Jubilarse no debe percibirse como sinónimo de “estancarse” o asociarse a la “inactividad”… mucho menos con llegar al final de la vida. Y he aquí uno de los grandes desafíos: preparar emocionalmente esta etapa.

Cuando se piensa en la jubilación, se la podría pensar como una etapa de “oportunidades”. Jubilarse implica la oportunidad de conocerse, reconocerse, y reconectarse con uno/a mismo/a. Implica tener más tiempo disponible para conectar con los propios intereses, deseos, necesidades, así como ser “creativos/as” ante la vida y valorar los desafíos que la vida pone por delante.

Vivimos en una época (la posmodernidad) en la que, en muchos casos, existe una sobrevaloración de la juventud, asociada a la belleza, al éxito, a la productividad…y esto puede impactar negativamente en la persona que transita el proceso jubilatorio. El desafío está en entender que si una persona llegó a esta etapa es porque ya transitó “productivamente” gran parte de su vida, por ende, uno de los grandes desafíos es ser agradecido/a con el paso del tiempo y considerar esta etapa como símbolo de sabiduría y no como símbolo de deterioro. Sentirse orgulloso/a de la edad, puede llegar a impactar positivamente en el estado de ánimo, esto a su vez en el autoestima, y a su vez en la calidad de vida de cualquier persona. De no ser así, se puede producir un “dolor emocional”, es decir, una experiencia en la que las personas tienen una “herida” que no se ve (porque no es física sino psíquica/emocional) pero que genera sufrimiento y dolor. En muchos casos estos dolores son más intensos y frecuentes que los sufrimientos que pueden ser causados por una herida física y ser conscientes de esto puede llevar a evitarlos.

En el proceso de jubilación, como en cualquier etapa del ciclo vital, es importante que al conectar con los que nos sucede, con lo que deseamos o queremos, entendamos que no siempre podemos solos con todo. No somos seres omnipotentes, que todo lo podemos siempre, por lo que el acompañamiento desde la psicoterapia es una herramienta extremadamente útil, valiosa y a veces necesaria. Desde un abordaje psicoterapéutico, se busca acompañar a las personas en sus procesos con el entendimiento de que todo tiene solución, siempre y cuando se le pueda dar a las distintas situaciones una perspectiva diferente, se pueda hacer algo con eso que sucede, que incomoda, que duele (se pueda implementar algún cambio) y ante todo generar y sostener tener una aptitud y actitud positiva. Es fundamental en esto poder contar con el apoyo de personas de confianza, cuya compañía genere bienestar emocional (sea un familiar, un terapeuta, un vecino, etc). Una de las dudas recurrentes que se presentan en el consultorio, en personas que transitan por el proceso jubilatorio o que están camino a él, es: “¿qué voy a hacer con mi vida ahora?”. Esta pregunta es clave para poder construir un “proyecto de vida” personal que a la persona la pueda sostener y la haga sentir que todavía puede quedar mucho por hacer en la vida y que contar ahora con más tiempo disponible para uno/a mismo/a puede ser algo muy bueno para mejorar la calidad de vida.

Para transitar de manera sana todos los procesos vitales (como la jubilación) en muchas oportunidades es un recurso muy valioso poder poner en palabras lo que nos pasa o sentimos. Expresar puede implicar “aliviar”, mejorar la calidad de vida y consiguientemente “sanar”.

En el marco del impacto emocional de la jubilación, se pueden identificar algunas fases o etapas, que muchas personas suelen transitar. Estas fases no siempre aparecen, tampoco son lineales, pero si aparecen es importante poder identificarlas para “abrazarlas” y transitarlas de una forma sana y consciente.

Una de ellas es la denominada “Luna de miel”. En esta fase las personas que se jubilan suelen tener sensaciones y sentimientos similares a “estar de vacaciones”; es aquí que las personas suelen sentirse “felices” de estar jubiladas luego de haber trabajado toda la vida. Muchas veces en esta fase se organizan proyectos y esto es muy bueno, pero si no se tienen en cuenta cuestiones “reales”, si no se está “con los pies sobre la tierra”, puede luego esto generar frustración, enojo, dolor y hasta desarrollar conductas depresivas.

Otra de las fases es la de “Desencanto”. Luego de transcurrido un tiempo de la jubilación, la persona puede darse cuenta que se le presentan dificultades para concretar los planes y proyectos que ideó en un primer momento. Esto conlleva a que se pueda sentir nostalgia del trabajo y se comience a caer en la cuenta del nuevo “rol” que tiene socialmente (la toma de conciencia del pasaje de “trabajador” a “jubilado”). Se puede dar en esta etapa una crisis de identidad, que si no se transita y se elabora sanamente puede generar mucho malestar y dolor.

Podemos hablar también de una tercera etapa: la de “Reorientación”. La persona al conectarse con sus intereses, deseos y su “realidad”, puede realizar la búsqueda (ya sea solo/a o acompañado por alguna red afectiva o terapéutica) de otras expectativas y proyectos que se ajusten más a su realidad y a esta nueva situación en la que se encuentra.

Por último, podemos identificar la llamada fase de “Estabilización”, que implica una adaptación a la jubilación, una aceptación del “rol”, de la nueva “identidad” y un equilibrio entre las posibilidades que esa persona tiene y los recursos con los que cuenta (o a los que puede acceder) para poder transitar un proceso digno, sano y feliz”.

Red de Personas Mayores de Salto (REDAM) se propone “cambiar a nivel social e institucional, la visión que se tiene respecto de las personas que transitan la vejez”

La REDAM Salto existedesde el año 2009, ininterrumpidamente, promocionando la participación y el compromiso de las personas mayores. Su origen estuvo signado por la voluntad de la sociedad civil de incrementar el nivel de presión para afianzar la creación y constitución de una institucionalidad pública en materia de envejecimiento y vejez, como finalmente terminó siendo el Instituto Nacional de las Personas Mayores. Se reúne en la Asociación de Jubilados y Pensionistas Escolares (Zorrilla 151), los miércoles a la hora 9. (La Asoc. de Jub. y Pens. Escolares funciona desde 1955 en Salto. Comparte actividades con socios y público en general: talleres de tejido, telar, crochet, macramé, danzas españolas, paseos, biblioteca y salón para eventos).

La REDAM, explicaron a EL PUEBLO algunos de sus integrantes “constituye un mecanismo de trabajo a nivel departamental que dialoga con grupos y organizaciones locales que trabajan la temática de las Personas Mayores y también con el Estado a través del INMAYORES (Instituto Nacional de las Personas Mayores) procurando de esa manera fomentar tanto a nivel local como nacional políticas públicas que favorezcan y permitan transitar la etapa de la vejez de manera digna. Está integrada por personas que pueden pertenecer o no a organizaciones locales que trabajan la temática, con características heterogéneas Actualmente cuenta con integrantes de asociaciones de jubilados y pensionistas, Complejo Calafí 3, UNI 3, Asociación de Jubilados y Pensionistas Escolares, Usuarios de la Salud Pública y Privada, Policía Comunitaria, ODH (obesos, hipertensos y diabéticos), Complejos habitacionales del Banco de Previsión Social etc. También desarrolla actividades en conjunto con la Universidad de la República, en especial Facultad de Enfermería con la que realiza anualmente talleres de estimulación cognitiva en distintos lugares del departamento y Facultad de Ciencias Sociales – Tecnicatura de Trabajo Social, contando todos los años entre sus integrantes con estudiantes que hacen su práctica pre-profesional. Tiene además apoyo de Policía Comunitaria y Unidad de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto – la Sub Mesa de Personas Mayores y Banco de Previsión Social en actividades puntuales. Se caracteriza por ser un colectivo empoderado capaz de tomar posición para reclamar sus derechos, esto hace que sea un espacio de trabajo donde cada persona y organización mantiene sus propias características. Sus integrantes trabajan como voluntarios en forma totalmente honoraria y más allá de las dificultades, han logrado superar la lógica individual y sectorial para abordar los temas de envejecimiento y vejez en conjunto y como lucha colectiva, constituyéndose en un modelo de participación política, en tanto su finalidad es reivindicar por nuevas formas de comprensión del envejecimiento”.

¿Cuál es el objetivo principal?

Informar, concientizar y sensibilizar a la población sobre el Proceso de Envejecimiento y Vejez y los Derechos de las Personas Mayores consagrados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Uruguay (Ley 19.430/2016). Todo con el firme propósito de cambiar a nivel social e institucional, la visión que se tiene respecto de las personas que transitan la vejez, pasando desde un enfoque puramente asistencialista a un enfoque bio-psico social donde el viejo sea valorado en su plenitud y con dignidad.

¿Cómo ha evolucionado esta red a través del tiempo?

La consolidación de la Red de Personas Mayores ha estado ligada a las posibilidades, aperturas y opciones de participación ofrecidas por el Estado, para dialogar en materia de generación de servicios y políticas destinadas a las personas mayores. La participación en la construcción de planes nacionales de envejecimiento y vejez, supuso un hito para la sociedad civil, siendo la primera vez que las personas mayores asisten a un involucramiento en la definición de los temas prioritarios a ser atendidos por parte del Estado. A nivel local, la REDAM ha evolucionado mediante la conformación de un grupo representativo de las organizaciones de base, con participación de otras personas que provienen de grupos comunitarios, todas ellas convencidas de que envejecer no supone retroceder en derechos. No exenta de dificultades, REDAM apuesta a continuar consolidándose como un espacio que convoque a las personas mayores en pos de la promoción, protección y aseguramiento de sus derechos, exigiendo, sensibilizando y reclamando en relación a estos.

¿Actividades realizadas últimamente o previstas?

Se destacan puntualmente cuatro fechas al año: 8 de marzo: Dia Mundial de la Mujer, donde destacamos a la Mujer Adulta Mayor; 15 de junio: “Día mundial de toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez”; 21 de setiembre: “Día mundial del Alzheimer”; 1 de octubre: “Día Mundial de la Persona Mayor”. Desde el año pasado se vienen realizado con autorización de la ANEP y participación del referente territorial de INMAYORES, el taller “Cuando nos toca envejecer” con alumnos de Liceos, UTU y Escuela Agraria.

El 25 de setiembre REDAM participó de un cine foro organizado por estudiantes de Trabajo Social en Complejo Calafí 3 por el Día Mundial del Alzheimer.

Actualmente se están realizando los talleres de estimulación cognitiva a cargo de docentes y estudiantes de la Facultad de Enfermería conjuntamente con la REDAM. Ya se efectivizaron en Complejo Salto, Calafí 3, Arerungua del Banco de Previsión Social. Esta actividad continúa en los próximos días en Complejo Ayuí, Comisión Vecinal de Barrio Baltasar Brum y Barrio Parque Solari.

El 20 de octubre se presentará un stand en Plaza de los Treinta y Tres en el marco de la Agenda abierta del Mes de las Personas Mayores que promueve la Coordinación del Género y Generaciones de la Intendencia. Y el 24 participará REDAM de un Encuentro Recreativo con residentes en complejos habitacionales.

¿Qué preocupa y ocupa a la REDAM?

La invisibilidad a que somete la sociedad a las Personas Mayores, la violencia sufrida desde el punto de vista físico, psicológico y patrimonial inclusive por parte de la propia familia, la institucionalización con sus carencias, la soledad con sus secuelas, depresión, abandono etc.

AJUPENSAL, donde “siempre se priorizó la socialización de jubilados y pensionistas”

Con varias personas vinculadas estrechamente a AJUPENSAL (Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto) conversó EL PUEBLO para este informe. Por ejemplo, su Presidente, Cr. Hugo Barla expresaba: “Esta institución tiene 77 años de funcionamiento, sin fines de lucro y está dirigida por una Comisión Directiva y una Comisión Fiscal, ambas honorarias y elegidas en asamblea de socios con voto secreto. Siempre se priorizó la socialización de jubilados y pensionistas y fue creciendo hasta el día de hoy, que cuenta con 20 talleres, como por ejemplo gimnasia, gimnasia con aparatos, yoga, pintura, cocina , panadería, costura, manualidades, computación, manejo de celulares, taller de velas y jabones, decoupage, bijouterie, crochet, danzas, coro, tai chi…Las act sociales cumplen un rol muy significativo, como reuniones sociales, bingos, chocolates, peñas, turismo social…Todo esto muchas veces se realizan en coordinación con BPS”. Y para un mejor trabajo, explicó, se han conformado sub comisiones: de damas, del adulto mayor, de turismo, etc. Además, “siempre se tuvo en cuenta la salud de los socios, por eso se brinda atención psicológica y médica en distintas especialidades, con fácil acceso y pronta atención”. En ese sentido, dijo que “una de las fortalezas de esta institución es el área de fisioterapia y recuperación, que tiene mucho reconocimiento en la comunidad”.

AJUPENSAL cuenta con dos vehículos “para traslado gratuito puerta a puerta para los socios que lo requieran, algo único en nuestro medio”.

Hace pocos días “se inauguró acá en la sede una plaza de juegos saludables donados por la Secretaría Nacional de Deportes a través el Dr. Sebastián Bauzá, instalados por la Arq. Ana Peirano; dos de esos aparatos son para personas en sillas de ruedas”.

Por otra parte informó que se ha logrado tener “una charla semanal (los jueves) con profesionales y técnicos del medio: médicos, nutricionistas, licenciados en enfermería, psicólogos, odontólogos, escritores, pintores…”.

Por otra parte, Barla se refirió a estas colaboraciones: “brindamos desayunos a personas necesitadas, se entrega 120 canastas mensuales a jubilados y pensionistas de bajos ingresos, existe además un sistema de ropería…”, y agregó que “desde hace 6 años la institución cuenta con un sistema de acompañantes, Te Cuida, algo de mucha satisfacción”.

“AJUPENSAL recibe colaboraciones del INDA, de Salto Grande, del BPS y de muchas empresas del medio”, dijo Barla y enfatizó en que “una herramienta fundamental es el tradicional bono colaboración que se realiza anualmente con la lotería de fin de año; este año sos 4 premios: auto, moto, lavarropa y cocina”.

Comisión Directiva: Hugo Barla Presidente, Alice Zunini Vicepresidente, Gladys Paniza Secretaria, Carlos Ardaix Prosecretario, Mariana Pizzarossa Tesorera, Hilda Silva Protesorera, Carlos Baldassari Vocal. Comision Fiscal: Nuilbar Alves, Casimiro Silva, Elba Tanca.

SENTIRSE NUEVAMENTE INSERTO EN LA SOCIEDAD

Por su parte la directiva Hilda Silva reflexionaba: “a cierta edad nos empezamos a encontrar como que se nos van las cosas de las manos, nos jubilamos o estamos en proceso, los hijos se casaron y se fueron, y nos empezamos a sentir un poco con un vacío. En AJUPENSAL se encuentran actividades como para ir compensando todas esas cosas. Todas las actividades apuntan a que el adulto mayor se sienta nuevamente inserto en la sociedad. La parte de socialización es muy importante, es lo que muchas veces precisamos los adultos mayores”.

OCUPADOS, MOTIVADOS Y ÚTILES

En tanto la socia Sonia Martinez comentaba: “AJUPENSAL nos da la posibilidad de estar ocupados, motivados y sentirnos útiles. Ocupados aquellos que se interesan por alguna actividad de los que se ofrece…Útiles porque se forman sub comisiones que se ocupan de reuniones sociales, bingos…Ahí los socios tienen la posibilidad de hacer lo que más les guste, desde cantar en el coro, que incluso viajan a otras ciudades, o bailar folclore, reuniones con música para divertirnos…”. Sonia, que tambié gusta de escribir versos, quiso compartir este acróstico:

A nosotros, que ya hemos transitado la

Juventud que atrás se ha quedado

Un camino de luz se fue gestando

Porque hay seres que no bajan los brazos

En esta asociación desarrollando

Numerosa actividad múltiples manos

Salteños trabajan con ahínco

A fin de lograr un nuevo tiempo, su

Luz nos alumbró ¡y nos dio espacio!

Plaza de Deportes:

“Acá el adulto mayor encuentra un lugar de pertenencia, donde además mejora la calidad de vida”, dice su Directora

Desde hace algún tiempo, la Plaza de Deportes Nº1 viene recibiendo importantes remodelaciones, pero además las actividades que allí tienen cabida han aumentado considerablemente. Entre ellas, y además de la cantidad de instituciones educativas que asisten a diario, hay especial atención a los adultos mayores.

En conversación mantenida estos días con la actual Directora de la Plaza, Prof. Marcela Schelotto reflexionó: “Creo que la mayor importancia que tiene es que la actividad física es integradora y socializante. Desde el punto de vista social, el adulto encuentra en los grupos de gimnasia, de deportes, una oportunidad para compartir su tiempo de ocio, porque se encuentra con mucho tiempo de ocio que a veces no sabe dónde ocuparlo; encuentra grupos de pertenencia donde reencontrarse con pares que viven similares situaciones y donde comparten experiencias no solo vinculadas a la actividad física sino también actividades sociales, hemos hechos bingos, comidas, paseos. La actividad física les evita la soledad, la depresión, ya que les brinda vigor y fortaleza para afrontar la vida cotidiana con una mayor autoconfianza. Eso desde el punto de vista social y emocional. Desde el punto de vista biológico, le ayuda a mejorar su calidad de vida en general, fortaleciendo los músculos esqueléticos por ejemplo, mantiene una adecuada movilidad en sus articulaciones, facilita la coordinación, aumenta la velocidad de respuesta y de adaptación a estímulos externos, todo esto ayuda a mantener la funcionalidad de su cuerpo, generando una madurez activa y saludable. La etapa adulta puede ser muy disfrutable si mantenemos el cuidado necesario del organismo. El adulto mayor, con su experiencia de vida, y su formación, tiene mucho para brindar a la sociedad. De hecho nosotros tenemos por ejemplo una comisión de apoyo que nos está ayudando mucho en la gestión, que es integrada casi en su mayoría por adultos mayores, algunos usuarios de nuestros servicios y otros vecinos. En cuanto a grupos que tenemos de adultos mayores, el más antiguo es el de gimnasia de mujeres pero eventualmente tenemos varones, grupo que tiene el profesor Alejandro Rodríguez. Además desde hace unos años se empezó a desarrollar el Newcome que es un deporte adaptado del vóleibol, que ha tenido mucho furor en los adultos mayores y que todos los días tiene nuevos adeptos, está a cargo del técnico Walter Severo. Después tenemos el grupo de rehabilitación cardíaco, todas personas derivadas por sus médicos cardiólogos, que buscan volver a una vida activa. También tenemos el grupo de veteranos de básquet, que desde que se inauguró el gimnasio cerrado están practicando en el Polideportivo, y un grupo de yoga que comenzó este año y que lo integran casi en su totalidad adultos mayores. Acá el adulto mayor encuentra un lugar de pertenencia, donde además mejora la calidad de vida”.

MTRO. HOHOBERG TECHEIRA: “MÁS ZAPATILLAS, MENOS PASTILLAS”

Es así que EL PUEBLO quiso también tener la palabra de Hohoberg Techeira, maestro jubilado, participante activo del Newcom e integrante de la Comisión de Apoyo. Esto expresaba, en síntesis:

“Participo de las actividades para el adulto mayor que se realizan en la Plaza de Deportes y Polideportivo, participaba primero simplemente como beneficiario, y luego como integrante de la Comisión de Apoyo…Fomentamos la formación, la recreación y la integración de todos los grupos etarios de la comunidad”. Respecto a jubilados, dijo que “hay cinco grupos: veteranos de básquetbol, newcom, gimnasia para el adulto mayor, yoga y rehabilitación cardíaca”. Luego explicó: “El newcom reúne unas 70 personas, con un porcentaje alto de jubilados. Es un deporte recreativo, integrativo y mixto, muy similar al vóleibol, la diferencia más marcada es el contacto con el balón (se puede agarrar)”.

“Pero lo más importante -prosiguió- es la integración social, el sentido de pertenencia, y el mantenimiento de la funcionalidad del cuerpo para continuar una vida activa. Si bien es cierto que muchos vienen con un historial en el deporte, muchos otros se incorporan por el beneficio que ofrece su práctica. De este grupo surgió un equipo, Los Charrúas, que está compitiendo en la liga de Entre Ríos, con muy buena actuación. Además, de este grupo un compañero y una compañera fueron citados por la selección uruguaya para competir en un campeonato que se desarrollará en Brasil. El lema del newcom es Más zapatillas, menos pastillas”.

Desde hace más de 30 años , UNI 3 con una dedicación diaria de aquellos que transitan la edad de jubilados

Esther María De Souza de Silva, es referente de UNI 3. Es fundadora de la institución perteneciendo a ella desde hace 31 años.

Si algo tiene claro esta mujer que considera a la UNI como su segunda casa , es que el adulto mayor tiene que sociabilizar , integrarse , porque con eso se ayuda a sí mismo y a su familia.

También entiende que la pandemia ha impactado en esta población a la que le ha costado reintegrarse.

UNI 3 es una institución que está al servicio de la comunidad y su sigla significa Universidad abierta de la tercera edad , “o sea que justamente eso es lo que nosotros hacemos estamos este siempre con primero con la tercera edad” comenta Esther María.

En el marco del Día del Jubilado y el Mes del Adulto Mayor , se han generado varias actividades. En principio se había planificado un encuentro el 1 de Octubre en Espacio Puerto, lo que no fue posible debido a la creciente del río y se está a la espera que mejoren las condiciones del lugar para manejar una posible nueva fecha para la realización de esta instancia.

Por otra parte el día 21 “nos presentamos acá en la plaza de deporte que hay un encuentro en el correr de la mañana , es para el adulto mayor y entonces ahí llevamos las danzas de tango y las danzas comunes nuestras bajo la dirección de la profesora Susana González que adapta los ritmos a nuestros cuerpos “

“Después tenemos el 26 una invitación a las danzas Rivera yo creo que de casi todo el país . Una actividad que comienzan a las 4 de la tarde y vamos a ir a presentar todo lo que tenemos acá así que la verdad que tenemos bastante cosas .”

Sociabilizar e Integrarse

“Con toda la problemática que se encuentra la persona de la tercera edad , de que camino mal de que no puedo entonces se queda sentadito en su casa , no es bueno nada bueno eso .Así que tiene que hacerse el esfuerzo de salir , de estar porque lo que notamos nosotros en nuestra institución es que hay muchas personas que no solamente van al taller porque quieren aprender sino que van al taller porque lo que quieren es que se les pase tiempo y todo lo que adquieren , amistades nuevas , gente que de repente nunca había salido y que ahora están encantadas , gente que de repente en su casa ni siquiera nunca había bailado y ahora va por ejemplo un taller de tango o va a un taller de danzas y se siente como realizada . Nosotros nos damos cuenta que no se quieren ir , que cuando termina el horario del taller se siguen quedando entonces qué les estoy diciendo que no se queden en las casas que vengan que lo más importante es salir y que para la propia familia también es bueno porque muchas veces decimos estamos en casa pero tenemos nuestros hijos que cada uno tiene también su vida . No quiero decir que es un problema porque sería feísima la palabra pero sí el hijo o la hija tiene que estar en la atención de ese adulto mayor que está en la casa , y el hecho de salir , participar de actividades eso ayuda a que la familia siga integrada , porque el adulto mayor de esa manera también está ayudando .”

Talleres y novedades

Más allá de estas actividades puntuales, la UNI 3 está permanentemente brindando talleres , es así que actualmente cuenta con 22 talleres “ a los cuales asisten todas las personas que quieran y tenemos un sistema de socios participantes y socios colaboradores , el socio colaborador es el que está todo todo el año ayudando , y el socio participante es el que concurre cuatrimestralmente a un taller y bueno después tiene derecho a cambio , es decir , puede concurrir a otro taller o puede no venir más porque es un participante , pero queremos que siempre esté.”

En cuanto a cómo responde en participación el público objetivo de la UNI 3, Esther María nos cuenta que hay períodos algo irregulares.

“Mira para serte sincera siempre estuvimos mucho alumnado , mucho participante pero actualmente hay talleres en todos los barrios , algo que antes no pasaba y nosotros llegamos a tener 1200 alumnos”

“Cuando comienza el año casi siempre es importantísimo el número de inscripciones que empiezan a disminuir cuando comenzamos con el segundo cuatrimestre , por lógica Julio se disminuye y este año con más razón porque viste que fue un año muy lluvioso. Pero la gente no asiste regularmente y lógicamente que muchas veces eso también al animador socio-cultural que para nosotros es el profesor eso los deja un poco desanimados porque muchas veces están con una población importante y empieza a disminuir porque todos están enfermos porque hay mucha gente mayor . Las danzas , el tango esos talleres son los que más se mantienen “

Nuestra entrevistada reconoce que la pasada pandemia perjudicó a mucha gente y actualmente hay mucha presencia de gripe , “ que siempre tuvimos pero ahora tenemos un poco más de miedo , y entonces no salís por un cuidado propio y también del otro”

Un logro importantísimo para la UNI 3 fue lograr su local.

“Comenzamos en el 2013 con esto de ver cómo podríamos hacer para tener nuestra casa propia y comenzamos en buscar el terreno hasta que logramos un comodato con ANEP por 20 años y bueno después nos presentamos al BPS y también logramos la primera parte de la edificación y bueno por eso desde el año 2021 estamos en Rivera Y Piedras funcionando con dos hermosos salones y una recepción . Ahora estamos encaminadas con la segunda parte que ya nos presentamos en el BPS para ver si podemos lograr que se hagan dos salones más continuidad de los de los salones que tenemos . Logramos hace muy poco entrar en un proyecto del Ministerio de Cultura , se presentaron 78 proyectos de los cuales 17 fueron elegidos y nuestra solicitud fue para arreglar y levantar el muro con la bencina para nivelar el terreno y colocar la pluvial y bueno logramos eso justamente nos dieron toda la plata .”

“También tuvimos el logro de que cuando terminamos de edificar solicitamos a Salto Grande a ver si nos podían ayudar con con las rejas y nos ayudaron con todas las rejas de la institución así que eso que ustedes ven que está todo con rejas , eso fue una donación especial de Salto Grande”

Este año UNI 3 realizó en Salto su encuentro regional que contó con la participación de 304 personas en una jornada realizada en Paseo Alemán, y como cada año la meta del año es el cierre con la exposición de todos sus talleres que será el 30 de Noviembre.

Leonardo Chiappini, médico especialista en Medicina de Emergencia

¿Cuáles son las principales patologías en los adultos mayores?

Leonardo Chiappini es médico especializado en Medicina de Emergencia, y EL PUEBLO lo consultó para conocer cuáles son las enfermedades o patologías más frecuentes en las consultas médicas por personas de edad avanzada.