Los interclubes y sumando a quienes participan en campeonatos de la OFI

Cupos de pases, para la Divisional «A» de la Liga Salteña de Fútbol.

Se trata en este caso de las resoluciones adoptadas en materia de transferencia, a la hora misma de los cupos para la Divisional «A» de la Liga Salteña de Fútbol.

PASES INTERCLUBES.

(Se realizan en el período de pases de la Liga Salteña de Fútbol). Cada club podrá recibir hasta un máximo de 5 (cinco) pases con visto bueno, no estarán comprendidos dentro de éste cupo aquellos jugadores que fueren nacidos del 01/01/2004 en adelante (Sub 18).

Tampoco se deberán contabilizar dentro de éste cupo los pases en “Préstamo” (Art. 20° del Reglamento de la Liga Salteña de Fútbol, los que se suman a los cinco pases establecidos más arriba. (Total: 5 definitivos más 3 en “Préstamo”. 8 pases).

PASES INTERSECTORIAL DENTRO DEL DEPARTAMENTO. (a través de OFI)

Cada club podrá recibir hasta un máximo de 3 (tres) pases, no estarán comprendidos dentro del cupo aquellos jugadores que aún tengan edad para la actividad Sub 21 (nacidos del 01/01/2001 en adelante) a los que no se le establece cupo.

PASES INTERSECTORIAL INTERDEPARTAMENTALES (a través de OFI)

Cada club podrá recibir hasta un máximo de 5 (cinco) pases, no estarán comprendidos dentro del cupo aquellos jugadores que aún tengan edad para la actividad Sub 21 (nacidos del 01/01/2001 en adelante) a los que no se les establece cupo.

PASES INTERIOR – CAPITAL (AUF – OFI)

Cada club podrá recibir únicamente 3 pases por temporada, no entran dentro del cupo aquellos jugadores que retornen al club orígen y quienes sean nacidos del 01/01/2001 en adelante.

PASES INTERNACIONALES (FIFA – AUF-OFI)

Cada club podrá recibir únicamente 1 pase por temporada, no entran dentro del cupo los jugadores nacidos del 001/01/2001 en adelante.

PASES PARA CLUBES QUE PARTICIPAN EN TORNEO DE OFI

Un vez que hubieren completado los cupos dispuestos en los puntos: Pases Interdepartamentales e Internacionales, de OFI, de OFI – AUF y de FIFA – AUF – OFI, podrán ampliar igualmente estos cupos pero estos jugadores quedarán habilitados únicamente para el torneo de OFI.

Se recuerda que los pases de fútbol femenino no son acumulables a los pases del fútbol masculino, siendo independiente la acumulación de pases a efectos de los cupos que se establezcan.