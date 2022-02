Los injertos y otras técnicas en horticultura empiezan a usarse con éxito en Salto

Un año más; y, en Salto, comienza a consolidarse un emprendimiento de vivero hortícola, con una rigurosa sofisticación de técnicas y procedimientos. Al respecto dialogamos con uno de los dueños del vivero, la ingeniero Virginia Pereira Das Neves, quien en una breve exposición de la inquietud, la idea, los orígenes y los logros, están aportando un camino productivo ecológicamente más amigable para el medio ambiente, y que por añadidura aumenta la calidad y la productividad de los cultivos. Además ya avanzan en otras técnicas en especies como frutillas con buen éxito. Esto nos decía Virginia en su exposición:

¨ Crecí en una chacra hortícola. Soy ingeniero agrónomo, en el área de la citricultura. INJERPLANT se llama la empresa que surgió como un emprendimiento con un compañero de facultad. La empresa es de ambos de Víctor Cuinat y mía. Surgió en 2017. Se nos ocurrió acercarles a los productores una solución para trabajar con plantines hortícolas injertados, hablamos de tomates, morrones y berenjenas¨.

¿Cuál es el beneficio de un plantin injertado frente a un plantin franco (que es el plantin de semilla)? Con el pie se pueden solucionar algunos patógenos de suelo que generalmente se encuentran en los invernáculos, además de aportarle vigor a la planta. Y, lo hace también en la producción, en el caso de tomates, en el tamaño de fruta, porque el tomate, los primeros racimos dan un tomate de buen calibre, pero los racimos sobre el alambre, que así se les llama, los de más arriba, ya empiezan a achicarse. Con un plantin injertado empezamos a investigar. Y al ver que a nivel mundial se utilizaba mucho, y ayudaba a solucionar los problemas fitosanitarios, por todo lo que aporta el pie del injerto, son resistentes a muchos patógenos del suelo. Con ese plantin lograban un cultivo de ciclo largo con mayores resistencias; y, tolerancias a enfermedades; y, mayor calidad de fruta. Empezamos con tomates básicamente y después agregamos morrón; y, seguimos con berenjenas. Viendo la cantidad de pies que hay en el mercado, hoy en día encontramos muchas variedades de pie para tomates; pero para morrón estamos trabajando con uno que es lo que encontramos.

Nos acercamos a los productores, les llevábamos muestras para que probaran, hubo que hacer un ajuste, no es lo mismo trabajar con plantines injertados que con francos, por lo menos en el tomate. En el morrón ya es diferente, podes trabajar igual. Y nos acercamos a productores y técnicos; y, les comentamos que el manejo es un poco diferente. Hoy en día tenemos algunos productores fijos que adoptaron la tecnología de plantines injertados y todos los años tenemos su pedido. Y hay algunos que han probado, hay otros que recién están escuchando sobre la técnica y se están interiorizando un poquito más.

Nos respaldamos mucho con los técnicos que trabajan con los productores, fue como un aprendizaje mutuo, productores, técnicos y nosotros, para ir ajustando esta nueva técnica de producción

Después, como ya teníamos el tema de las hortícolas injertadas encaminado, vimos que había problema con el saneamiento de frutillas, accedimos a conocimiento sobre frutillas, esto es mucho más reciente, los primeros plantines salieron este año

Trabajamos todo el año pasado ajustando un montón de cosas, es todo nuevo para nosotros, no era nuestro fuerte trabajar mucho en laboratorio y cultivos in vitro. Fuimos ajustando la técnica y logramos sacar los plantines. Y es el segundo año que estamos en eso.

El saneamiento de frutilla es in vitro. Lo que hacemos es producir plantines madres de frutilla libres de patógenos, eso es in vitro.

Hay que diferenciar bien; en tomate y morrón hacemos un injerto típico como en los cítricos. Ahí tenemos productores fijos que todos los años vuelven a comprar porque la ecuación económica evidentemente les da, olvidémonos de los precios del mercado porque eso es una variable que puede causar mucho ruido, en cuanto a producción fitosanitariamente, en calidad de fruta y kilos de fruta, si funciona, dicho por los productores. De hecho tenemos un grupo de productores que siempre nos piden estos plantines.

Pero eso no es in vitro, lo único que es in vitro, que hemos comenzado hace poquito, es la frutilla, recién salieron los plantines este año y estamos trabajando para hacer plantines para el año que viene¨.

El emprendimiento esta a las afuera de Salto, y son conocidos hoy por cada vez más productores, que empiezan a mirar con interés esa técnica para mejorar su producción.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 10 de Febrero del 2022: La operativa transcurrió de medianamente ágil, continuando el interés por hortalizas de hoja en general, tomate Cherry, Redondo y zapallo Kabutiá. Se registraron aumentos en los precios de referencia de zapallo Kabutiá, tomate Cherry, acelga, choclo, rabanito, remolacha, ciruela y pelón. Descendieron los valores de tomate Redondo y Perita, morrón Verde y Amarillo, zapallito, zucchini, pepino, berenjena, lechuga y pera.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 5 al 11 de Febrero del 2022

Se incrementa la oferta de uva con baja de precios

Fruta de hoja caduca: la oferta de uva Moscatel es abundante lo que presiona sus precios a la baja. Las partidas en las que los granos son parejos en tamaño y color y con alto contenido de azúcares, son las que alcanzan los mejores niveles de colocación y precios superiores. También se observó un incremento en los ingresos de uva blanca y continúa la presencia de uva Cardinal, lo que genera un escenario de abundante oferta con sobrantes en plaza.

De cumplirse los pronósticos de lluvias para el fin de semana, la calidad de la oferta se puede ver afectada para la semana próxima, aunque se incrementaría el volumen de manera significativa con fuertes presiones de precios a la baja.

