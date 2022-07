Los incendios no dan tregua: más casas consumidas por el fuego

A una semana exacta de haberse consumido por el fuego una casa en Uruguay al 2400, este fin de semana otra vez los incendios en distintas zonas de la ciudad fueron noticia. Hubo varios y algunos con pérdidas totales, como el que ocurrió en la madrugada del domingo en una vivienda del barrio Andresito 3.

Esta vez le tocó perder todas sus pertenencias a la familia Flores, con quienes EL PUEBLO tomó contacto ayer y pudo saber que «el fuego empezó más o menos a las 3 y algo de la madrugada de hoy (por ayer domingo) y lo que perdimos fue todo, las pérdidas fueron totales, la verdad que todo, todo… Todavía no sabemos qué fue lo que provocó el incendio, no nos dieron el informe todavía de qué fue lo que pasó, los Bomberos llegaron, apagaron el incendio pero no tenemos ningún informe. Vecinos que estaban afuera nos avisaron que había fuego en la casa, nos despertaron y pudimos salir…».

Consultados sobre cuántas personas había en la casa y si hubo alguien lesionado, decían que “lastimados no hubo nadie porque salimos justito a tiempo, porque hubo gente afura que nos llamaba que saliéramos. Estábamos mi pareja y yo, un niño de 1 año y cuatro meses, una niña de 9 años, una de 13 años, un varón de 17, una muchacha de 18 que está embarazada, pero lastimado ninguno gracias a Dios. Si no fuera por esos vecinos que nos avisaron, no contábamos la historia”.



En cuanto a colaboraciones que se pueda hacer llegar, enfatizaron en que “sería principalmente ropa, porque quedamos con lo puesto nomás, ropa sobre todo para los niños, y si se pudiera algún colchón o lo que la gente pueda, porque perdimos todo: ropa, documentación, la casa misma se perdió prácticamente toda, así que materiales sirve también…”.

La dirección exacta es Barrio Andresito, Miguel Barreiro y Apolón, Manzana “H” N°162. Los damnificados indicaron el 098 777 326 como número de contacto.