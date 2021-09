-Tras las derrotas de Salto Nuevo y esta condición de último en la tabla, fueron generando reacciones en el hincha. Desde los medios de comunicación tradicionales, hasta quienes se suman a las redes sociales, para que los juicios se vayan acumulando y establezcan su propia verdad. Desde EL PUEBLO, la tentación de rescatar algunos. Una señal del tiempo adverso, pero también tratándose de Salto Nuevo, con más de una ilusión a cuesta.

«NITO»- «Fui a ver los tres partidos de Salto Nuevo y por lo menos dos o tres puntos tendríamos que tener. No jugamos para perder como perdimos»

«EL PAYA»- «Hay algunos directivos que no parecen querer entender lo que es Salto Nuevo. No nos importa el básquetbol ni la danza. Salto Nuevo es un barrio futbolero, por lo tanto, la gente tira para el fútbol. Los hinchas queremos que el fútbol sea el eje del club y si van a insistir con otros deportes, mejor que se vayan».

ALEXANDRA- «No se puede creer esto que estamos viviendo. Una pesadilla es poco. En los segundos tiempos el equipo se cae y lo que pasó con River Plate no fue una casualidad. Salto Nuevo no aguanta 60 minutos, menos aguantará 90′

JUANCHO- «Yo vivo en el barrio y soy de los que ando en la sede. Nieto no debió irse. Algunos jugadores le fallaron y no nos chupamos el dedo. Sabemos que hay gente que es parte del plantel y que no siente la causa. En aquellos años de Ceibal en que ascendió y fue campeón, los jugadores de Ceibal sentían la causa. La mayoría de los nuestros no. Ahí está la diferencia».

LUIS MARCELO- «No tan culpables los jugadores, porque en Salto Nuevo hay mucha ingratitud y nos cuesta tirar para el mismo lado. Yo tengo 35 años, pero esto viene de año o de muchos. Aquí en Salto hay mentes enfermas. Cuando el equipo pierde, lejos de lamentar lo toman para la chacota. En los mejores momentos de Ceibal funcionaba la unidad como cosa fundamental. Salto nuevo siempre fue lo contrario y por eso es que nunca ganamos nada»