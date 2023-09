LOS HAMPSHIRE LE HICIERON EL SUEÑO REALIDAD A LOS NUÑEZ

Por primera vez en la raza Hampshire Down, un mismo expositor resulta ser el Gran Campeón tanto en machos como en hembras en pedigree y en puro de origen. Para la cabaña de “Nuestro Sueño” este no fue un Prado más, y seguramente quedará para la historia de esta joven iniciativa dentro de la raza. En el Prado no es fácil ganar, menos en un año donde Hampshire Down es la raza que presentó más animales en ovinos, y en una edición en la que cada ejemplar era igual o mejor que el otro.

GRAN NIVEL

El Dr. Fernando Rovira fue uno de los jurados a cargo de la muestra junto al Dr. Juan García Helguera. En diálogo con nosotros, señaló Rovira que fue una pista de mucha cantidad pero a destacar sobre todo, de mucha calidad en los animales calificados. “Lo remarque a lo largo de toda la jura, cuando una raza está creciendo cómo está, lo mejor son las filas de abajo como le llamamos a las más jóvenes, las de corderos y de corderas que se destacaron en toda la muestra tanto en el PO como en el PI, donde los animales de punta realmente llamaron la atención”.

Rovira dijo que hace unos cuatro años también tuvo la oportunidad de jurar la raza en el Prado y en esta edición se encontró con una muestra de alto nivel que a crecido de forma muy importante. “Este tipo de razas carniceras que las usamos como cruzantes para hacer terminal y corderos pesados, cada ves están vendiendo más carneros y de forma más rápida y además que a precios más interesantes”. “La ventaja del Hampshire Down es que tiene un crecimiento muy rápido, a lo que habría que sumarle que la raza engrase relativamente temprano para producir corderos que engorden mas precoces y pesados a diferencias de otras razas que tienen tiempos más largos para lograr la terminación de los corderos”.

MATIAS NUÑEZ

Para el joven cabañero y expositor todavía no lo pueden creer, si bien en la previa “teníamos mucha fe, sobre todo a los dos machos tanto al pedigree como al Puro de Origen, aún no caemos en la realidad” dijo. La Cabaña “ Nuestro Sueño” está en la zona de Santa Rosa en el departamento de Canelones y este es el cuarto año en el que trabajan la cabaña, la cual comenzó con genética en pedigree de Fulquet y Juan Helguera y luego fueron sumando sangre argentina de cabaña El Harem. En puro de origen, los orígenes fueron con sangre de Mauricio Nicoletti entre otras cabañas, agregó.

Finalmente Mauricio Nuñez dijo que estas premiaciones son un muy bien o sentí o para la presencia de la cabaña en la Nacional de la raza que se va a realizar en Salto en el marco de la Expo Salto el próximo 28 de setiembre en el predio de la Agropecuaria en el Hipódromo.