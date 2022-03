No pocos dirigentes clubistas en la Liga Salteña de Fútbol, son parte de la coincidencia: «los gurises no saben porque no les enseñan».

A partir de ello, haber avalado el proyecto en pro del mejoramiento referil, ser potencia como punto de partida y hacia un área demasiado especial: el Consejo Único Juvenil. Es por eso que el propio Federico Margall compareció a ese Consejo y el fin es de trazar todo un calendario de visita a los clubes y que los conceptos lleguen en directo a quienes son parte de la categoría Sub 14 y Sub 15.

El propio Federico Margall, al igual que sus compañeros aliados en la estricta aplicación del proyecto, están convencidos que «hay que empezar por las nuevas generaciones, evitando el peor de los males: el desconocimiento»

La temática ha llegado al área familiar de los jugadores, donde sobre todos los padres reconocen que sus hijos «son parte de un juego donde parecen ignorar las reglas del juego. No hay quien los instruya. Y para colmo de males, viendo algunos partidos por televisión, se contagian del peor hábito: la protesta»

El proyecto avalado apunta igualmente a esa misión: los Instructores en los clubes. Y si se trata de las categorías juveniles, tanto mejor.