«Los equipos que marcan época son los que definen»

Se llama GUSTAVO FACCIOLA. Es un colega de diario La UNIÓN DE MINAS. Tras el segundo partido en Guichón, enfoca lo sucedido en la cancha y acomete en una reflexión que es del caso compartirla desde EL PUEBLO. Aspectos que guardan relación con este fenómeno del fútbol de aquel departamento, tanto a nivel de clubes como de selección. Leamos.

«Siempre digo que los equipos que marcan época son los que en un período de tiempo están cada tanto definiendo cosas, y Lavalleja en los últimos años se ha encargado de hacerlo: 2018 fue finalista del Interior al igual que en 2022 y este 2023 nuevamente está en la final del máximo torneo de OFI. Tres veces en los últimos cinco años y el promedio sube teniendo en cuenta que en el 2021 no hubo Copa de selecciones por primera vez en la historia debido a la pandemia. Sinceramente no es para cualquiera. Este grupo de hombres, este cuerpo técnico, estos dirigentes han dejado todo para poner nuevamente a nuestra selección en la definición de una Copa, y cuando digo dirigentes, no quiero dejar de escribir estas palabras sin antes reconocer a Presidente y Vice de la Liga Minuana: Carlos Julio Inzaurralde y Carmelo Toledo, porque siempre pondero a los jugadores y cuerpo técnico que son los máximos actores pero Lavalleja tanto el año pasado como este año tuvo siempre todas las comodidades para competir, se buscó siempre que el equipo viajase antes de los partidos, se quedara en lugares para descansar bien, tuviese las condiciones óptimas para el mejor desempeño de sus jugadores y se logró con un gran esfuerzo dirigencial, buscando siempre los sponsors y los recursos para que Lavalleja sea un equipo semi-profesional.

ANTES DE JUGAR Y

PARA GANAR DESPUÉS

Estos detalles créanme que hacen la diferencia, para muestra basta un botón: Río Negro hizo el viaje a Minas para la revancha de cuartos de final el mismo día del partido, terminaron agotados físicamente por obvias razones mientras que Lavalleja fue a Fray Bentos el día antes y pudo descansar en Balneario Las Cañas»

El viernes pasado el equipo se quedó en las cercanías de Guichón, pudo descansar y disfrutar de las Termas, lo que genera también una unión en el grupo. En fin, la verdad es que nuestra afición deportiva está pasando por momentos de felicidad, Lavalleja está nuevamente peleando la posibilidad de lograr la tercera copa del interior y estén seguros que dará pelea para intentar conquistarla.