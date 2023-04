LOS EDILES, LAS FALTAS Y OTRAS YERBAS.

Alejandro Dolina tiene una famosa frase: “No se metan a pensar si no están acostumbrados”. Hace unos pocos días el presidente de la Junta Departamental de Salto lanzó a la prensa una sorprendente cifra relacionada con las faltas de los ediles durante lo que va de su presidencia, algo que nos dejó sorprendidos a los que solemos estar atentos del trabajo de nuestros compañeros y del nuestro propio en la Junta. En resumidas cuentas, el Maestro Rodríguez dijo que el promedio de faltas de las bancadas oscilaba entre el 60% y el 80%.

Sorprendidos, tanto Amalio Silva (edil del Partido Colorado) como Pablo Williams (edil del Partido Nacional y titular en mi banca), consultaron en la siguiente sesión sobre el tema. ¡La respuesta fue de Ripley! El presidente de la Junta, en un ataque de iluminación estadística o en un, como decía Les Luthiers, “razonamientos por caminos sinuosos”, decidió calcular el porcentaje de faltas tomando la totalidad de los ediles (un edil titular y tres suplentes) y aplicando la falta en todas las sesiones. Hay que recordar que por el Reglamento Interno de la Junta una banca puede ser ocupado por un solo edil a la vez, y que hay relativo consenso en la doctrina en afirmar que no es válido que un edil se siente en upa del otro para ocupar la misma silla.

Bajo el modelaje estadístico de Rodríguez es imposible que una bancada llegue al 100% de asistencias, ya que Isaac Newton estudió ya hace algunos años que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio físico de forma simultánea. Dicho en criollo: Por cada edil que va a la sesión se configuran tres faltas por aquellos que no fueron. Una verdadera obra de arte de la estadística.

Estamos preocupados por la situación de las faltas, por lo que proponemos que se construya un plenario de tres pisos, así los cuatro ediles de cada banca pueden sentarse de forma simultánea y lograr cumplir el 100% de asistencias. O tal vez haya una solución mejor: hacerle caso a Dolina y no ponerse a pensar en temas que no estamos acostumbrados; las estadísticas para los que saben de estadísticas.

Hablando en serio. Me preocupa la reacción que trajo en la sociedad y la prensa la desafortunada declaración del presidente. Hay que saber que el reglamento de la Junta de Salto nos da igualdad de derechos a los titulares y suplentes en uso de la banca, e incluso en esta legislatura se aprobó una modificación propuesta por la Lista 180, la que habilita a los suplentes a integrar comisiones permanentes en igual condiciones que los titulares. Esto significa que no importa si es un edil titular o un edil suplente el que ocupa la banca, lo importante es que todas las bancas estén cubiertas a la hora de votar.

La declaración de Rodríguez no contribuyó al prestigio de la institución, contraponiéndose con el excelente trabajo de la ex presidenta Carolina Palacios, la que impulsó una campaña mostrando el buen trabajo de la Junta de Salto. Más bien apuntó a un innecesario desprestigio del trabajo que hacemos los ediles, y un granito más al discurso antipolítico que solamente logra desgastar las instituciones democráticas.

Cuando las cosas están mal hay que decirlas, y yo soy un gran crítico de algunos beneficios que tenemos los Ediles, ya que la constitución exige que nuestra actividad sea de carácter honoraria. Pero una cosa es discrepar con los beneficios, y otra muy diferente es desprestigiar el trabajo de los compañeros ediles que participan, proponen, negocian y debaten en comisiones y plenarios.

Augusto Bonet Silveira

Lista 180 – Partido Nacional