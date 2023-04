LOS DUEÑOSDE LA PELOTA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián «Chiqui» Tapia. La maestra jugada del dirigente de AFA, para que su país se quedara con la organización del Campeonato Mundial Sub 20. Hay que recordar que Argentina no había clasificado para el certamen. Pero el hecho es que ayer en Suiza se realizó el sorteo del Mundial y tome nota el lector de EL PUEBLO, inherente a los rivales de Argentina en las series inaugurales, con avance de los primeros y segundos y los cuatro mejores terceros. Realmente como para que Argentina sea uno más al tiempo de clasificar y no sea cosa que en el plano económico el Mundial Sub 20 desfallezca. Ahí están los dos: los dueños de la pelota.

Mientras tanto, no habría que creer en brujas, pero que las hay….las hay. Mientras no faltó quien desde el análisis apuntó a sangre fría: «disimulen un poco….»