Los dichos del Diputado Álvaro Lima sobre el Ministro Heber es “política de zócalo. Que renuncie y ponga un stand up o que salga en la murga porque le erró”

María Eugenia Almirón, Lista 71 del Partido Nacional

La charla con María Eugenia Almirón, principal referente en Salto del Herrerismo Lista 71 del Partido Nacional, se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer y tras haberse cumplido 3 años de la marcha del gobierno nacional. Sobre esos temas conversó con EL PUEBLO, cerrando la nota respondiendo a los dichos del Diputado del Frente Amplio Álvaro Lima en un discurso realizado en un acto político donde acusó al Ministro del Interior Luis Alberto Heber de no saber de seguridad, pero en cambio sí de alcohol.

– El Día de la Mujer, ¿es un día de celebración o es un día de lucha? ¿Cómo lo vive usted?

– Yo lo viví trabajando, no hice paro porque creo que las reivindicaciones van más allá de un paro o no. Nosotras venimos trabajando hace muchísimos años en esto de la militancia en cuestiones de género, y hemos sido activas participantes de todo lo que ha sido la transformación específicamente de lo que llamamos la Ley de Cuotas, que fue un gran avance en la adquisición de algunos derechos que por supuesto, se encuentran consagrados en la Constitución, de que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley salvo la diferencia de nuestros talentos y virtudes, pero en los hechos había un techo de cristal en el acceso a la actividad política, no de militancia, porque las mujeres sabemos de militar y mucho, pero si hacia el acceso a determinadas posiciones políticas dentro de las listas. De todas maneras, desde 2008 tenemos nuestra propia agrupación, “Salto Oriental”, que justamente quien habla es la que la encabeza.

– El Palacio Legislativo en 2025 cumplirá 100 años, y hace poco se dieron cuenta que el área del Senado no tenía baños para mujeres y tuvieron que reacondicionarlo. Tampoco estaba previsto que una legisladora pudiese solicitar licencia por maternidad. Parece que en estos casos la historia ha tenido que escribirse medio a los empujones.

– Ante los empujones de la realidad. La lucha ha sido importante, nos queda mucho por hacer todavía en cuanto a los accesos a los cargos de dirección, de jefaturas, de ministerios. Obviamente está lo de la cuota de uno de cada tres que tenga que ser de diferente sexo, pero la mayoría suele ser dos hombres y una mujer, que podría ser perfectamente dos mujeres y un hombre, eso no ha resuelto el acceso efectivo a los cargos de Diputados y Senadores en el Poder Legislativo. Quienes se visualizan menos en el tema de acceder a los cargos políticos somos las que trabajamos en el interior, porque en Montevideo y Canelones, donde una lista puede tener más de un Diputado, ahí es más fácil que una mujer acceda como titular al cargo de Diputada. Pero eso en el interior, donde la mayoría siempre está usando a la mujer en la terna en el tercer lugar, lleva a que las mujeres, por lo general, quedemos relegadas a las suplencias que pida el titular.

Así que ahora nosotras estamos militando por la paridad, por el 50%. En ese sentido, hay un proyecto presentado por la Senadora Gloria Rodríguez de la 71 Herrerismo, que esperemos genere la discusión este proyecto que nos parece necesario, a pesar que desde el punto de vista filosófico entiendo que no necesitamos de esto. Milito desde siempre, no precisé que nadie me autorizara o que hubiese una Ley de Cuotas para poder armar mi agrupación, las mujeres podemos hacerlo.

– Hay mujeres que me han manifestado que la política fue hecha por y para los hombres, por los horarios de reunión que ponen, a la noche, cuando hay que preparar la cena y a los chiquilines ponerlos a dormir porque al día siguiente tienen que ir a la escuela.

– Pero quien dice eso es porque tiene una concepción de que la tarea de la casa recae en determinadas personas, porque si tuviera una concepción de apertura y de igualdad, no solo en las tareas políticas sino también en las del hogar, esa persona podría perfectamente militar y que el padre de los niños, el cónyuge, se quedara en la casa haciendo las tareas que le corresponden, en una distribución igualitaria de las tareas.

– ¿Falta todavía?

– Mucho. Debemos madurar mejor como sociedad, pero de todas maneras creo que las nuevas generaciones lo tienen muchísimo más claro que nosotras, que todavía tenemos que dar la pelea.

– El 1° de marzo se cumplieron 3 años del gobierno de Luis Lacalle Pou, ¿cuál es su balance de este período de gobierno?

– El balance que hacemos es muy positivo. A pesar de la pandemia que nos quitó el año 2020, donde igualmente se realizaron acciones, pero específicamente la tarea del gobierno fue mucho más a enfrentar la pandemia y al tema de la vacunación. Podíamos preparar propuestas, pero necesitábamos tener una apertura en cuanto a la circulación de las personas para que se pudieran ejecutar muchas cosas. Se reinventaron herramientas como el Messenger o el Skype, que solíamos usar para ver a los parientes que teníamos en el extranjero, pero empezó a ser una herramienta espectacular para poder gestionar. Y agradecidos estamos al avance de la tecnología, que a veces uno se reciente con esos temas pero bueno, al final esta pandemia nos agarró al mundo con el acceso a determinadas tecnologías que podíamos usar para que los chicos no perdieran clases, también para el teletrabajo. Pero igualmente nos quitó el año de un impulso importante. Pero redoblamos los esfuerzos una vez que tuvimos las vacunas, que la gente estuvo vacunada, arrancamos con fuerza la presencialidad en la acción y ahora estamos metiendo pata en lo máximo que podamos, pero por supuesto que aún nos queda mucho por hacer.

– ¿Cómo ha observado los casos Marset y Astesiano en la marcha de este gobierno?

– Lo estoy viviendo desde el respeto de la actuación judicial. En esa parte, primero como mujer política y segundo como mujer de leyes, separo absolutamente los procesos. Una cosa es el caso Marset, que es un tema.

– Al gobierno le costó el cargo de una vicecanciller.

– No me voy a meter en la gestión del Partido Colorado, pero sí, costó y renunció.

– Manini apuntó a la interna de la coalición cuando manifestó que los ministros de su partido han seguido todos en sus puestos…

Pero es lógico, nosotros tenemos un Compromiso por el País con determinados temas que fueron firmados por los miembros de la coalición que se tenían que cumplir como un compromiso al balotaje y a una posterior gestión del gobierno hasta el 2025. Después, cada uno de los partidos tiene independencia, tienen el derecho constitucional y democrático de marcar sus propios perfiles. Nosotros no somos un único partido. En su momento le pasó al Frente Amplio, que tenía dos Ministerio de Economía paralelo, uno el que llevaba Astori – Lorenzo y el otro que llevaba el MPP, ellos convivían de esa manera. Nosotros entendemos que está perfecto que cada uno tenga su propio perfil porque después vamos a competir el año que viene, nosotros como Partido Nacional, que tendremos nuestras propias internas, los otros partidos también, y después competiremos a octubre para ver quién es el mejor. Luego haremos un análisis para ver si hacemos de nuevo un Compromiso por el País y volvemos a trabajar en coalición, pienso que se encamina a eso.

– Tengo que preguntarle, porque sé que es una persona allegada al Ministro del Interior Luis Heber, sobre las recientes declaraciones del Diputado Álvaro Lima en un acto partidario, cuando manifestó que “el Ministro de seguridad no sabe, sabrá de whiskys”…

– Me parecieron totalmente inadecuadas, inoportunas, por decirlo en términos diplomáticos, me pareció política de zócalo. Entiendo que ellos estén nerviosos por el tema de la baja de los impuestos que hemos planteado y que el país está feliz con los anuncios. Así que pienso que esto es la impotencia absoluta de haber creado ellos esos impuestos y hoy otro partido que dijo que no se iba a pensar en las clases trabajadoras hoy le está dando la posibilidad de bajar los impuestos. Se tendría que disculpar, ese tipo de declaraciones no le hace bien a la política, mantener ese tipo de agresiones personales, porque se puede discrepar en materia de gestión pero ya llegar al barro, que es lo que literalmente ha hecho el Diputado Lima, es eso. Si no que renuncie a su condición de Diputado, ponga un stand up o que salga en la murga, porque no tiene condiciones. Uruguay está acostumbrado a una política con otra altura, con otra forma de comunicarse, y la verdad que ponga un stand up, si cree que eso es gracioso, que no pierda el tiempo, aunque me parece que le erró. Hoy la gente entiende que se desubicó más de la que lo aplaude.

—————————————————

PERFIL DE MARÍA EUGENIA ALMIRÓN

Divorciada, tiene una hija.

Es del signo de Virgo.

De chiquita quería ser abogada.

Es hincha de Peñarol.

¿Alguna asignatura pendiente? Manejar un camión con zorra.

¿Una comida? La pasta.

¿Un libro? El último que leí, “La lista del Juez”

¿Una película? “La chica danesa” y “El niño del pijama a rayas”.

¿Un hobby? Leer.

¿Qué música escucha? Especialmente clásicos de los 70, 80 y 90, ACDC, Queen, Gun’s & Roses, Elton John, Phill Collins.

¿Un día de la semana? No tengo preferencia.

¿Qué le gusta de la gente? La solidaridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La falta de empatía.