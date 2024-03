Los de arriba y los de abajo;¿y cuales son los del medio?

El Campeonato Salteño de la «A», distante aún.

Hay que tener en cuenta que se iniciará a mediados de julio. Sin embargo, una situación de hecho va adelantando consignas, desde el momento que seis equipos de la «A» (nada menos que el 50%), se sumarán a la disputa de los Torneos del Campeonato del Interior, tanto de la «A» como de la «B».

Desde el momento que esos seis planteles ya son parte de la misión preparatoria y se contempló todo lo vinculado al periodo de pases, las especulaciones de futuro, no faltan. Acuden puntualmente.

Después de todo, es la danza de lo posible, en una y otra dirección.

Lo que está claro y como acérrima conclusión, es que al paso de los años, la grieta en el fútbol de la «A» se ha vuelto notoria: los de arriba y los de abajo.

Los que pueden ambicionar, y los que huelen la duda cuando se echan a andar al terreno libre de sus ilusiones.Cuesta a veces determinar quiénes son «los del medio».

Los que no tendrían argumentos de protagonismo acentuado en los puestos de vanguardia y los que no orillan la interrogante en cuanto a permanencia. No tiene el cartel de «peligro», en el horizonte más próximo.

********

A la luz de los planteles conformados, bien que podría establecerse un mapa de los 12 equipos de la «A» en materia de inserción a la hora de jugar y exponer, para que la ubicación en la tabla se convierta en cuestión especial. Como ingrediente inevitable para considerar este mapa, se tienen en cuenta justamente los planteles con los que afrontarán las instancias.

El nivel de producción surge a partir de los jugadores. De sus aptitudes o de sus límites.

LOS EQUIPOS DE ARRIBA (5)

Universitario.

Ferro Carril.

Arsenal.

Nacional.

Ceibal.

LOS EQUIPOS DEL MEDIO (3)

River Plate.

Gladiador.

El Tanque.

LOS EQUIPOS DE ABAJO (4)

Saladero

Salto Uruguay.

Libertad.

Salto Nuevo.