Los cupos para exportar carne en Argentina se reducen a la mitad

Tras el conflicto por el cierre de las exportaciones de carne en Argentina y el posible paro que la Mesa de Enlace estaría preparando ante la apertura parcial de la ventas, que por ahora no los conforma, salieron los cupos de exportación para lo que queda del año, reducidos a la mitad de lo que cada planta exportó en el segundo semestre de 2020, según el Senasa. La suma de todos los frigoríficos que recibieron cupos es de 27.608 toneladas.



Ese volumen total se podrá exportar desde 63 plantas de faena que registraron envíos en la segunda mitad del año pasado. Pero en realidad no sería así, porque hay al menos 11 plantas que no llegan a tener un cupo de 20 toneladas mensuales, lo que implica que no podrán conformar ni siquiera un contenedor. La resolución oficial es clara: o deberán transferir esos cupos a otra planta o lo perderán si no concretan el embarque en plazo, según revela el portal bichosdecampo.

Entonces, hay solamente 50 plantas que podrían seguir exportando. Entre las primeras 10 compañías beneficiadas se concentra casi el 54 por ciento del total del cupo exportable. Estas empresas, nucleadas mayormente en el Consorcio ABC que conduce Mario Ravettino, se quedaron con 14.863 toneladas por mes, según se desprende del listado publicado por el Gobierno.

Los cupos otorgados

En el listado de los cupos recibidos por empresa, entre los primeros cinco frigoríficos exportadores beneficiados en el cupo se encuentran la brasileña Swift (con un cupo mensual de 3.183 toneladas), Arre Beef (1.867 toneladas), Friar (1.600 toneladas), Rioplatense (1.482 toneladas) y Compañía Bernal (1.303 toneladas).



Lo siguen, para completar el “Top Ten” de exportadores de carne, el también brasileño Grupo Marfrig (1.238 toneladas), Importadora y Exportadora Patagonia (1.231 toneladas), Azul Natural Beef (1.067 toneladas), Santa Giulia (969 toneladas) y Quickfood (923 toneladas).

Rafaela Alimentos 900, Black Bamboo Enterprises 884, Ecocarnes 791, Frigorífico Alberdi 762, Frigorífico Regional General Las Heras 750, Runfo 718, Procesadora Ganadera Entrerriana 692; Coto 642, Frimsa 560, Frigorífico Forres-Beltrán 516, Sociedad Anónima Carnes Pampeanas 492, Logros 487, Frigorífico Maneca 475, Frigorifico HVSA 465, Industrias Frigoríficas Recreo 425, Frigorífico Gorina 399, Frigorífico General Pico 383, Catter Meat S.A. 366, Offal Exp S.A. 272, La Ganadera Arenales 222, Mattievich 195, Amancay 193, Top Meat 193, Matadero y Frigorífico Merlo 192, Santa Faz 161, Agro Patagónico 97, Matadero y Frigorífico Federal 97, Frigolar 94, Campo y Faena 80, Madeka 76, Patagonia Meat 38, Edgar A. Ciribe 31, Conallison 22, Fridevi 21, Frigorífico Bermejo 21, Frigorífico Rydhans 13, Frigorífico Visom 6, Frigorífico Ricardo Bovay E Hijos 4, Industrias Frigoríficas Sur 3, Refinería Del Centro 3, Argall 2 y Pilotti Empresa Frigorífica 2.

En un mercado concentrado y un escenario en el que todos pierden, los que más pierden son los frigoríficos que en los últimos años hicieron sus primeras incursiones al exterior, con volúmenes muy pequeños.

Si tomamos las primeras 20 empresas que recibieron cupos la suma da 22.078 toneladas, el 82 por ciento. El restante 18 por ciento se distribuyó entre más de 30 plantas.

Fuente: eldia.com