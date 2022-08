Los creyentes de la misión

Es Universitario y la consigna que no sabe de renunciamientos. Ahora más que nunca. Porque son los 90 minutos pendientes, antes de la nueva decisión. Se le viene a Universitario, un copetudo del sur, pero que además fue Campeón del Interior en 2019, justamente ante Universitario.

Emilio Silva vs Gerardo Cano. Aquella vez, pero esta vez también. Los DT igualmente, como parte de la batalla estratégica. Emilio: ¿para esperar de entrada o darle crédito a una expresión de pocos días atrás? La que establecía que «Universitario no sabe jugar a especular». Desde Minas, Gerardo Cano, reveló serenidad en las horas previas, porque conoce de sobra a los intérpretes que tiene a mano y de lo que son capaces. Porque además el gol en este Lavalleja de Minas, es una constante. Dos partidos sin goles en el Lavalleja de Minas, no parecen ser cosas de todos los días. Cabe preguntarse si esta vez sí.**********

GEORGE DOS SANTOS, es de los que no tiene dudas, «porque es verdad que todo partido es una historia distinta. Si algo tiene Universitario es el valor del equilibrio para manejar las distintas situaciones posibles. En este caso, no pensar que el 0 a 0 de visitante nos genera una chance superior. Ellos también tienen la misma chance». Mientras JOAQUÍN JACQUES, no oculta que «esto de volver a jugar y ser uno más, es lo que a uno también le ha devuelto la alegría. El fútbol es un componente de la vida de uno, entonces, ¿Cómo no pensar de esta manera? Tener un plantel largo, es cuando se ve la consecuencia ahora. Lo bueno es el compromiso, desde cada uno». El que se la pierde por acumulación de tarjetas amarillas es MATÍAS FLORES, pero al capitán no le falta certeza de futuro inmediato, «porque Universitario fue alcanzado nivel general, yo diría respuesta de la buena. Somos un plantel maduro, por eso no detenernos en que se pudo ganar un partido que finalmente no se ganó. El tema es ganar ahora. Mirarla de afuera no es fácil, ni es lo que uno quiere. Pero que la confianza la tenemos….la tenemos».***********

Universitario es este hoy. El viernes de cierre en la semana y después del 3 a 2 a Salto Uruguay por la primera fecha del Campeonato Salteño, mientras Wanderers llegará en los primeros días de setiembre para jugar por la nueva fase de la Copa Uruguay. La mira por tres. Como nunca antes. Histórico tiempo rojo. ¿Disfrutable tiempo también?