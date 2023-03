Los convocados por Marcelo Broli y Jorge Giordanpo dando las cartas. «Futbolistas se eligen por rendimiento, y ellos no tienen que demostrar nada”

Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, dialogó con 100% deporte de Radio Sport 890 y habló sobre la reserva de Uruguay para los partidos amistosos de marzo, del próximo entrenador, de las Eliminatorias y de las selecciones juveniles. “Marcelo [Broli] eligió a los que consideraba que tenían que estar en esta oportunidad. Consideramos que, por más de que sea interino, la decisión de elegir a los futbolistas era de él. Tuvo total libertad”, indicó sobre los 34 reservados para los amistosos ante Japón y Corea del Sur. “Los partidos, contractualmente, atan la lista porque se requiere la presencia de 15 futbolistas que hayan participado del Mundial”, apuntó, y siguió: “Está muy difícil lograr competencia de nivel con rivales mundialista, y cuando la selección uruguaya cobra caché por presentarse, el adversario pone ciertas exigencias y, en este caso, son estas las que surgen”. LOS HISTÓRICOS AL MARGEN

La ausencia de los históricos “fue motivo de análisis”. “El 90% de esos futbolistas están sancionados e ir a esta fecha FIFA no les reduce la pena. Entonces se hizo un análisis y algunos de ellos están con entrenadores nuevos, empezando torneo, en ligas que tienen mucha carga de partidos o volviendo de vacaciones, por lo que hay un denominador común que hace que no sean convocados”, añadió. “No nos corresponde poner fin ni iniciar nada, los futbolistas se eligen por rendimiento, y ellos no tienen que demostrar nada”, comentó, y agregó: “Tenemos la responsabilidad de brindarle información de cómo están los futbolistas al entrenador que nombre la AUF”.