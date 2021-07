Los controles de tránsito tienen un carácter de búsqueda de la concientización para la precaución”

Gustavo Chiriff – Sec. Gral. Intendencia de Salto

En diálogo con EL PUEBLO, el Secretario General de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiriff, se refirió respecto a los controles preventivos de tránsito que comenzaron a aplicarse en la pasada jornada, el beneficio que pretende otorgarse al Cuerpo Inspectivo de la Intendencia y sobre la organización del Presupuesto Participativo.



CONTROLES DE TRÁNSITO A EFECTOS DE LA

PREVENCIÓN

Algunos controles a implementarse ya se venían realizando, sobre todo controles, mucho más con la modalidad de prevención. Sobre todo ese tipo de controles. Es decir, no tienen un carácter fiscalizador, ni de aplicación masivamente de multas, sino que, tiene un carácter de buscar concientizar para la precaución, sobre todo, por una de las problemáticas que tiene la ciudad de Salto, que son los motociclistas. Es decir, el uso de casco, el uso de, en este caso, bandas reflectivas, a los efectos de poder ser visualizados en la noche, tener espejos, que las luces estén en condiciones, todas ese tipo de cosas que son claves para evitar accidentes.

Los controles se implementarán en distintas zonas. Fundamentalmente, los fines de semana, en la Costanera; a partir del 5 de julio, ya no se prohibirá el estacionamiento en la misma, a través de la disposición efectuada por el Gobierno Nacional, al habilitar espectáculos, fiestas y eventos, nosotros, en el mismo orden, se habilitará la Costanera Norte, por lo cual, en dicha zona, habrán operativos de prevención, de precaución de tránsito. Obviamente, también estará la parte de fiscalización de espirometría o contra cualquier otra irregularidad. Pero, básicamente en lo que nosotros estamos trabajando es en un programa de concientización para prevenir sobre todo, la parte de accidentes.



BONIFICACIÓN PARAINSPECTORES DE TRÁNSITO

Creemos que la propuesta no fue bien entendida. Parece que pasa más bien por ahí. Los funcionarios municipales tienen, según su tarea, alguna bonificación por tarea de riesgo, por tarea insalubre, que es reconocida, donde se le paga un plus. En el caso de tarea de riesgo y en el caso de insalubridad es un porcentaje determinado.

Entendimos que, los Inspectores de Tránsito, sobre todo en operativos están en un riesgo, y, por lo tanto, es una reivindicación del cuerpo inspectivo, que la recoge ADEOMS y la lleva en la plataforma reivindicativa a la hora de la negociación, y en ese sentido, nosotros fijamos algunos parámetros: que sea una partida fija, por ejemplo. En su momento, se había planteado un porcentaje sobre las multas, a lo cual nos negamos porque, sino, se iba a interpretar que, cuanto más multas se hagan, más se cobraba, y no es ese el fin. El fin es otro. Finalmente quedó una partida fija. Creemos que la controversia generada, fue que uno de los puntos condicionantes que ponemos para esta partida, es que la recaudación por todo concepto de infracción y multa, no sea inferior a la que se registró en el 2020. Este es un parámetro porque, en realidad, en el 2020, es históricamente el año donde hubo la menor cantidad de infracciones y de multas, por efectos de la pandemia. Este año ha aumentado la cantidad de multas y de infracciones que se han venido realizando. Es decir que, pusimos un parámetro como para que, la Intendencia asegure los ingresos para poder pagar eso. No tiene otra finalidad que esa. Fue, creemos, mal interpretado, pensándose que poníamos esa condición a los efectos de que se saliera a cobrar más multas para poder pagar eso. No. Poníamos una condición que nos asegure poder pagar ese beneficio que se está otorgando. Simplemente para eso.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El Presupuesto Participativo ya está en marcha, a pesar de que no se votó nuestro Presupuesto. En qué sentido está en marcha, en la organización y en la planificación con distintos vecinos, organizaciones de vecinos, en cuanto a qué es lo que quieren para el barrio. El Presupuesto Participativo lo que hace es habilitar presupuestalmente una suma de dinero, a los efectos que, en distintas zonas, se puedan poner de acuerdo y voten qué y cuál intervención es que desean que se haga en el barrio, sea una plaza, sea la adecuación de un espacio determinado.

O sea, el Presupuesto Participativo tiene entonces esa finalidad; que los vecinos del barrio definan qué es lo que quieren para el mismo y la Intendencia ejecuta y después ellos, tratan de organizarlo de tal forma que comiencen a gestionar ese espacio, ese lugar, en fin, lo que ellos pretendan para el barrio.

Recordemos que el Presupuesto Participativo ya se había puesto en marcha en el gobierno de Ramón Fonticiella, trabajándose con coordinadores zonales, y esas coordinadoras definían los proyectos que se presentaban, algunos de ellos iban a concurso, es decir, se votaban por la gente, por los vecinos. Lo que cambiamos en esta oportunidad fue un poco la modalidad; en aquel momento tenía que haber una institución detrás de estos proyectos, que tuviera personería jurídica y se le transfería el dinero, y esa institución se encargaba de hacer el proyecto. Nosotros entendimos que es medio engorroso y complejo ese tipo de situación, por lo cual, lo que hacemos, es que voten el proyecto los vecinos, lo ejecuta la Intendencia o llama a licitación en todo caso para ser ejecutado, y, después que está realizada la intervención, la obra, o lo que fuere, los vecinos serían los que gestionarían.

Lo que estamos haciendo ahora es trabajar en la organización y planificación, a la espera de la aprobación del Presupuesto Quinquenal. De todas maneras nos trancó la pandemia, al no poderse hacer reuniones ni encuentros, que para este tipo de intervenciones es calve poder reunirse con los vecinos. Eso también nos jugó en contra en cuanto a la planificación. Pero ni bien se vote el Presupuesto, estaríamos en condiciones de poder implementarlo.