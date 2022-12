Los casi 70 goles de George Dos Santos: el segundo en la historia

En el 2016 llegó a Universitario. Desde entonces, sumó cuota de goles para un Universitario que ya en ese año volvía a la consagración, después del título a manos de Nacional en el 2015. En la temporada 2016 a nivel de Campeonato Salteño, Dos Santos generó 8 goles. Entre los torneos de 2017 y 2018, un total de 24 goles más en su registro personal.

Durante estos años, George Dos Santos no solo resultó factor válido a nivel local, sino también en los torneos del Interior, con dos vicecampeonatos: 2019 y 2021.

CONTRA LOS PALOS RIVALES

Al delantero no le faltaron decisiones frente a los palos rivales. De lo que no hay dudas es que ORILLA LOS 70 GOLES EN UNIVERSITARIO, por lo que pasa a convertirse (SIN DUDAS), en el segundo cañonero histórico de los rojos, detrás de Alexander Píriz que pasó la barrera de las 100 anotaciones.

En este 2022, a falta del partido de mañana, 11 goles convertidos, mientras el máximo conteo a favor del concordiense Jorge Echausi con 15.

Entre Alexander Píriz y George Dos Santos, casi 180 goles. Al fin de cuenta, motivo esencial para el protagonismo de Universitario, nacido en el 2014. En el caso de Píriz arribó a Universitario en el 2013, año en que Ceibal fue Campeón Salteño por última vez.