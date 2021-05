Los carteles en el fútbol

La aparición de un cartel en una tribuna vacía del estadio donde jugaba Villa Española, que rezaba “Nunca Más” y la camiseta de un jugador de este equipo luciendo un “No a la LUC” ha dado lugar a una intensa discusión y a la denuncia del árbitro del equipo al jugador, acusándolo de “hacer política” con la inscripción que portaba.

Si bien no es la primera vez que observamos el hecho, creemos muy necesario formular algunas apreciaciones al respecto. En el primero de los casos entendemos que nadie debería sentirse incómodo ante la aparición de este cartel, en tanto sólo los que fomentan y los que añoran otros sistemas de gobierno, que no es la democracia puede sentirse ofendido ante este cartel.

Es lo que pensamos la enorme mayoría de los uruguayos y lo que además todos defendemos. Queremos creer que también el árbitro del encuentro que notó y condenó la existencia del segundo cartel (el de la camiseta) y no del de las tribunas.

Precisamente en relación al segundo cartel y más allá de estar de acuerdo o no con lo que pregona, entendemos que ha sido inadecuada y fuera de lugar. En este caso estamos de acuerdo que se trata de propaganda partidaria, más allá de que la derogación que se pregona no ha sido presentada por ningún partido político, sino por un grupo de gente sindicalista y demás, que entiende que es lo que corresponde.

No tenemos duda alguna que lo que se ha buscado es hacer propaganda y tampoco tenemos duda alguna que estamos ante diferentes hechos. En el primero de los casos lo vemos casi como un derecho inalienable de la ciudadanía. En el segundo caso, como algo fuera de lugar, algo que está pensado de antemano para difundir una idea partidaria, una idea que no todos los uruguayos apoyan y por lo tanto no tiene la misma adhesión que la primera.

No se puede ignorar que el fútbol es la gran pasión del pueblo uruguayo y ser de Peñarol, de Nacional o cualquier otro equipo está casi en la naturaleza del pueblo uruguayo. Así lo entiende también la televisión y la radiotelefonía que trasmite los encuentros.

Cuando alguien procura difundir una idea, un mensaje a través de su camiseta o de un gesto, o una celebración particular, está sin duda alguna tratando de sacar provecho de esta difusión.

Esto tiene poco que ver con el deporte y por lo tanto es lo que debiera tenerse en cuenta.

A.R.D.