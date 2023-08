“Los camiones no llegan solos a la frontera ni a los lugares de carga, van seres humanos y tenemos que atender su problemática”

Diego Rojas, de la delegación del SUTCRA

Esta semana llegó a nuestra ciudad una delegación del SUTCRA (Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines) para mantener una reunión con la Coordinadora del Paso de Frontera para plantear una serie de temas a resolver. Para conocer detalles de lo actuado, EL PUEBLO dialogó con Diego Rojas, integrante de dicho sindicato.

– ¿Qué los ha traído al Paso de Frontera en Salto?

– El motivo fundamental que nos trae hasta Salto son las condiciones de salud e higiene para los trabajadores del transporte. Esto surge de un congreso que se hizo hace más o menos un mes en Montevideo en el Sindicato de Camioneros, el SUTCRA, en donde participó Argentina, Paraguay, Brasil y Chile. En ese congreso, unificando de alguna manera la problemática y cuestiones a resolver que teníamos todas las partes, una de ellas era los Pasos de Frontera, entre tantas otras. Lugares donde los trabajadores tienen largas esperas y no hay ningún tipo de condición ni infraestructura para ellos. Empezamos por Salto porque de alguna manera ha sido el lugar de Paso de Frontera donde últimamente hemos tenido mayor cantidad de denuncias y que ha aumentado su pasaje de camiones. Ahora en este momento, por ejemplo, están pasando un promedio de 200 camiones por día, esta es una información que nosotros tenemos pero que aparte la confirma la Oficina de Coordinación de Frontera que fue la que nos atendió. Acá estuvimos reivindicando fundamentalmente que las instalaciones que están presentes no están ni cerca de poder cubrir la cantidad de trabajadores del transporte que están cruzando la frontera.

Es una preocupación grande que tenemos. Por ejemplo, no hay ningún tipo de infraestructura para que el trabajador pueda esperar, comer o higienizarse. Hay dos duchas, no hay electricidad en los baños, cortaron con lo que tenían que ver con el suministro de agua potable para los trabajadores, que a veces tienen que estar en la espera, y que en algunos casos la espera es hasta de tres días. Pueden pasar todo el fin de semana donde el trabajador tiene que estar acá en el Paso de Frontera esperando para ser liberado. Así que esta es una problemática que queremos tocar y hoy estuvimos reunidos con las autoridades de la Coordinación y presentamos estos temas que entendemos que se tienen que resolver de forma urgente. La infraestructura existe, el tema es que está deshabilitada.

– ¿Por qué tanta demora con algunos camiones que tienen que esperar hasta tres días para poder pasar por el puente?

– Recordemos que este Paso de Frontera se encuentra del lado de Argentina en este momento, antes era compartido cuando también estaba en Uruguay, pero ahora quien coordina son las autoridades de la República Argentina. Lo que nos está planteando de alguna manera esta Coordinadora, es que hay una descoordinación en lo que tiene que ver con las Aduanas, y que eso está generando dificultades, que es justamente en donde se está trabajando para que esa situación deje de ocurrir. Nosotros sabemos que ese tipo de trámite burocrático lleva un tiempo, podemos esperar y colaborar para que sea más fluido el tiempo de espera, pero sin perjuicio de eso, estamos reivindicando que no podemos estar tres días esperando y no tener un lugar digno donde poder ducharnos e higienizarnos, por lo menos, donde poder hacer nuestras necesidades, donde poder esperar y preparar algún alimento para que no sea siempre debajo de la chata del camión. Creemos que eso tiene que ser de carácter urgente por resolver, porque insistimos, hay infraestructura, pero está deshabilitada. Hay un centro de recepción para poder hacer la espera y preparar alimentos, pero está en desuso por deshabilitación. Por eso decimos que hay que ponerse las pilas y que este tema se resuelva.

– En ese caso, ¿quién o quiénes serían los responsables para resolverlo? ¿Argentina o Uruguay o ambos?

– Nosotros hicimos la misma consulta y nos plantean que es la Coordinadora, donde trabajan los dos países. Lo que estamos manifestando y pidiendo a las autoridades es que seamos responsables en las acciones. Los camiones no llegan solos a la frontera ni a los lugares de carga, arriba de los camiones van individuos, van seres humanos, y tenemos que tomar en cuenta esa situación. Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que es lamentable que tal vez a futuro se tengan que tomar medidas en el marco gremial en donde hay pérdidas millonarias, porque por lo general cada vez que el transporte toma medidas hay pérdidas millonarias, porque sentimos que tenemos una responsabilidad sobre esas medidas. Entonces, decimos, por favor, tomemos en cuenta esta situación y pongámosle el punto en la i, agarremos el toro por las guampas o como se quiera decir, pero no puede ser que terminemos en conflicto por no resolver cuestiones que ni siquiera hay que hacer grandes inversiones, no es que se tenga que hacer un edificio nuevo. Así que desde ese lugar es que estamos planteando firmemente a las autoridades que resuelvan lo antes posible estos temas que hemos planteado.

– Si bien han comenzado esta recorrida por Salto, ¿hay algún tipo de denuncia en los otros Pasos de Frontera de Paysandú y de Fray Bentos?

– En realidad, vamos a empezar a tener ese tipo de instancias, y la primera que estamos abordando es acá, porque, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ir resolviendo. Si bien ya hicimos comunicaciones correspondientes a la preocupación que tenemos, cada trabajador de cada país en las diferentes fronteras hoy estamos apuntando a poder resolver este problema y de alguna manera empezar a trasladar la situación a los demás lugares de espera, porque, a ver, hoy estamos en la frontera, pero tenemos esta problemática cuando vamos a la zafra, cuando vamos a los puertos, cuando vamos a cualquier lugar donde haya descarga. Por lo general, quienes trabajan ahí tienen todas las condiciones, menos el trabajador del transporte, que no puede además usar esa infraestructura. Por ejemplo, si hay una zafra en una determinada localidad, esa infraestructura la utiliza únicamente quien es funcionario de esa localidad, el funcionario del transporte no la puede utilizar. Pero en este momento queremos apuntar directamente a esta situación para poderla resolver lo antes posible.

– Aprovechando su llegada a Salto, ¿se ha tenido la oportunidad para hacer algún otro tipo de planteo?

– Puntualmente nosotros hoy queremos enfocar la situación en este aspecto, porque fundamentalmente estamos coordinando con sindicatos hermanos, como son los de Argentina y Paraguay en esta frontera, esa es la coordinación que estamos teniendo. Queremos visualizar esta problemática. Después, obviamente, el sindicato del transporte sigue teniendo la lucha de poder regularizar el sector, que sea un sector del transporte sano, que deje de tener las evasiones millonarias que está teniendo. Ese es un trabajo que deberemos continuar con el sindicato, pero ahora estamos concentrados en trabajar en lo que son las condiciones de sanidad para los trabajadores que están en espera o en trámite para cruzar la frontera.

– Otro tema que ha surgido en los últimos días tiene que ver con los vehículos que transitan por las rutas de Uruguay con una sobrecarga de radares por parte del Ministerio de Transporte, ¿qué opinión tiene al respecto?

– El otro día estuvimos en la presentación que hizo el Ministerio de Transporte con respecto a los radares. Cuando se está trabajando en reducir la cantidad de accidentes, nunca vamos a estar en contra de las medidas que se adopten en esa materia. Sí seguimos reivindicando, y le hemos hecho el planteo al Ministro de Trabajo, hablando nuevamente de las condiciones de trabajo, es que los trabajadores de transporte no tenemos lugares de descanso en las rutas y seguimos insistiendo que si los camiones no tienen un lugar donde detenerse, a veces por cansancio, uno debe detenerse en lugares que pueden generar algún peligro en lo que tiene que ver con el tránsito. Seguimos trabajando en eso, en que haya lugares en condiciones, no un pedazo de terreno vacío en el medio de la nada para que se detenga ahí para ver cómo se rescata de ese cansancio.

Nos informaron que se estaban por habilitar doce nuevos estacionamientos en Uruguay, pero estamos hablando de nueve mil kilómetros de rutas, o sea, claramente se trata de algo notoriamente insuficiente. Pero bueno, seguiremos insistiendo en que si se sigue aumentando la cantidad de tránsito pesado en Uruguay, que se construyan las infraestructuras correspondientes para que ese tránsito no genere perjuicios ni estemos en peligro cada vez que salgamos a las rutas.

– La última palabra es suya para expresar un mensaje final.

– En este momento lo que estamos planteando y seguimos insistiendo es que las autoridades, no solo de Uruguay, sino de Brasil, Argentina, Paraguay y Chile, de una vez por todas tomen en cuenta el valor del trabajo del transporte y que de alguna manera se piense en el humano que va adentro de esa máquina, que tengamos las condiciones básicas en aquellos lugares donde tengamos que esperar en las rutas, en los depósitos, en los puertos, en las aduanas, en los pasos de frontera. Esa es nuestra reivindicación que podemos decir que hoy es a nivel de toda Sudamérica.

———————————

PERFIL DE DIEGO ROJAS

Está casado, tiene 3 hijos.

Es del signo de Cáncer.

De chiquito quería ser camionero.

Piensa que el fútbol es el opio de la Humanidad

¿Alguna asignatura pendiente? Dice no tener.

¿Una comida? Los ñoquis de su mamá.

¿Un libro? “Las enseñanzas de Don Juan” de Carlos Castaneda

¿Una película? “El muro” de Pink Floyd.

¿Un hobby? Juntarse con amigos.

¿Qué música escucha? Folklore latinoamericano.

¿Un día de la semana? El viernes.

¿Qué le gusta de la gente? Encontrarse con amistad.

¿Qué no le gusta de la gente? Seguramente lo que menos me gusta de mí.