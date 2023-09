Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

Mucho se habla de Cabildo Abierto, que si el partido crece o no, si será el tanto o cuanto por ciento en las próximas elecciones, que si un grupo no se habla con otro, si un proyecto es viable o no, y muchos etcéteras. Lo cierto es que Cabildo Abierto está en el centro de las conversaciones, comentarios, informativos, todos los días. Hablan de Cabildo Abierto como un partido, que lo es, pero se olvidan de hablar de lo mejor que tiene y que somos los cabildantes, los que fuimos electos para representar a la gente en el legislativo, los que ocupan cargos en el ejecutivo, los que militan y también los que no lo hacen pero confiaron en este partido como una verdadera llave de cambio. Las propuestas que llevamos al parlamento salen de la necesidad que la gente manifiesta, y nuestro partido escucha y actúa sobre eso. No es que sacamos una idea de no se sabe dónde, y aquí podría nombrar los proyectos presentados que han nacido de escuchar a nuestra gente.

Pero tengo un límite de palabras en esta publicación, por eso hoy quiero referirme a la iniciativa que ya todos conocen como “No a la usura y por una deuda justa”. Miles de uruguayos nos hablaron de sus problemas de deudas, su desesperación por no poder salir de esa calesita en que se encuentran. Ya se ha hablado mucho de las causas de este gravísimo problema, de una ley impulsada por Astori en el 2007 que permite la usura, de nuestra decisión de consultar a la gente y hacer un plebiscito por no haber tenido apoyo político de ningún partido, y del lanzamiento de la recolección de firmas. Así es que al día de hoy ya hay más de treinta mil firmas, porque los cabildantes sabemos la importancia que tiene el sentir popular y sus necesidades. En todo el país hay cabildantes y también no cabildantes, que están recogiendo firmas. Porque nuestro partido reconoce el problema del endeudamiento como de cualquier ciudadano y esta campaña no tiene banderas políticas. Por eso invitamos a cualquier persona, esté endeudada o no, a firmar contra la usura que además es anticonstitucional. Para quien quiera saber dónde firmar puede consultar en la página www.deudajusta.uy y en el mapa busca el lugar más cerca de su casa, o llamar al 08001146 para pedir información. Ayer sábado los diputados de Cabildo Abierto junto a militantes y otras personas que nos acompañan vamos a estar en la exposición rural del Prado, hablando con la gente, informando y explicando, invitando a firmar. Y también estuvimos acompañando a los productores agropecuarios, pequeños y medianos productores, emprendimientos familiares de todo el Uruguay, que aún con una sequía histórica como la de este año, y sin recibir las ventajas que reciben las grandes multinacionales, haciendo un enorme sacrifico, nos muestran el esfuerzo de su trabajo para que no olvidemos que son el verdadero motor económico del país. Y por supuesto que en nuestra sede de calle Brasil 1851 seguimos recolectando firmas todos los días, y hoy domingo estamos conversando e informando a los vecinos en la feria de Salto.

Mucho hablan de Cabildo Abierto, mientras tanto los cabildantes nos unimos por el bien común, por las necesidades de la gente, atendiendo las prioridades, hablando y haciendo propuestas donde sea, aún cuando somos el blanco de las peores críticas, de mentiras mal intencionadas, nosotros seguimos adelante con responsabilidad y compromiso. Cabildo Abierto somos eso, los cabildantes que queremos un país con justicia y donde los más infelices sean los más privilegiados.