Los boniatos brasileños encuentran un nicho de mercado en Canadá

Es posible que Brasil no sea el país que se nos venga a la mente cuando se habla de suministrar boniatos al mercado canadiense, aunque ya lo hacen a contra-estación en Uruguay y Argentina. Sin embargo, un transportista poco a poco está cosechando cada vez más éxito llevando variedades más exclusivas de batata al mercado canadiense.

Gideão Guilherme, con sede en São Paulo, Brasil, ha enviado boniatos brasileños a Canadá durante seis años después de ver un creciente interés en productos más saludables por parte de los consumidores. En particular, productos de colores vivos, como los tres tipos de boniatos que envía. «Tenemos boniatos de piel blanca con pulpa blanca, de piel roja con pulpa color crema y batata de piel morada y pulpa morada. Enviamos alrededor de un contenedor a la semana», dice Guilherme. «Cada año aumentamos ligeramente los volúmenes que enviamos».



Realiza envíos durante todo el año y está trabajando para aumentar su pequeña cuota de mercado en este nicho. A fin de cuentas, los boniatos se cultivan en estados como Carolina del Norte, Luisiana y Misisipi en los EE. UU., el vecino del sur de Canadá.

Encontrar un nicho

Sin embargo parece haberse ganado un público único para sus coloridos boniatos. «Son las variedades que les gustan. En Toronto, por ejemplo, a la comunidad asiática les gustan las variedades como la de pulpa morada con piel morada», indica Guilherme. Los boniatos brasileños se envían a Toronto, desde donde se distribuyen a todo el país.

A lo largo de este mes la demanda de boniatos brasileños es más alta en Canadá. «La demanda de Canadá es constante y se ha mantenido durante mucho tiempo. Creo que, además, está aumentando», dice Guilherme. En 2020, Brasil exportó 212 toneladas de batatas, por ejemplo. «Y solo nuestra empresa envasó 100 toneladas de boniatos en 2021», añade.



Más recientemente, se está enfrentando a un nuevo desafío, al igual que los productores y transportistas de todo el mundo: los costes de la logística. «Este año, el transporte marítimo cuesta el doble y esto puede afectar al mercado de los boniatos. Ese es el verdadero desafío», asegura Guilherme.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 27 de enero del 2022: La operativa transcurrió de manera poco ágil. La llegada del fin de mes y la ocurrencia de precipitaciones afectaron de manera negativa el ingreso de compradores y el levante de mercadería a nivel mayorista. Hay expectativas de mayor ingreso de compradores en las próximas jornadas. Descendieron los valores de boniatos, morrón Verde, uva, pera y zapallito. Se registraron aumentos en los precios de referencia de tomates, morrón Rojo, berenjena, calabacín, cebollas, zanahoria, lechuga, melón y durazno

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 22 al 28 de enero del 2022

Semana de baja actividad comercial

La cercanía del fin de mes y la baja demanda ocasionada por los días lluviosos fueron las principales causas

Fruta de hoja caduca: continúa el incremento de la oferta de manzana y pera correspondiente a la zafra actual. Las manzanas de cosecha temprana que están ingresando a la UAM se suman a las de la zafra anterior, que aún tiene un importante remanente, especialmente de calibres medianos, según informan los operadores. En frutas de carozo continúa el escenario de altos precios, en virtud de que tanto ciruela, como pelón y durazno han tenido una zafra de bajos ingresos con respecto a las anteriores. Se observa en plaza ciruela de la variedad Stanley y en uva una gran presencia de la variedad Cardinal, de calibre grande y calidad superior, mientras que la variedad Moscatel aún no ha mostrado ingresos importantes.

Frutas de huerta: las condiciones meteorológicas adversas han impactado de manera importante en algunos productos de este grupo. Baja sensiblemente la proporción de oferta de frutillas de calidad superior debido a la alta humedad que aumentó su perecibilidad y, por tanto, sus cotizaciones. Los magros ingresos de esta fruta dificultan que los compradores consigan mercadería adecuada para cumplir con sus compromisos comerciales presionando sus cotizaciones al alza. Con respecto a melón se observó un escenario completamente diferente al de la semana pasada, con mucha oferta, y sobrantes en plaza. Esta semana los ingresos fueron menores y muchos de los melones que no se pudieron colocar la semana pasada se descartaron mayormente por podredumbre. Esto generó un escenario de poca oferta, sobre todo de calidad superior, y su consecuente incremento de precio. En sandía continúa un escenario de menor oferta que en zafras anteriores. Las condiciones de lluvia y descenso de temperatura afectaron negativamente el consumo, lo que detuvo la tendencia al alza de la semana anterior.

Hortalizas secas: en papa los precios se mantienen estables, pero las altas temperatura y la humedad relativa perjudicaron la calidad de las partidas con incidencia de podredumbres. En zanahoria la oferta desciende lentamente y los problemas de calidad se acentúan en las partidas que están en bolsas por la alta concentración de humedad. Esto llevó a que los precios se afirmen para las partidas en cajones y de calidades superiores. A nivel de cultivo, los productores mencionan que las plantas sufrieron lesiones por las altas temperaturas al inicio del crecimiento y con las abundantes precipitaciones y humedad relativa que quedó en el suelo por varios días, se generó un ambiente propicio para la proliferación de hongos perjudicando su crecimiento. Esta situación repercutiría en un futuro cercano con reducción de los rendimientos de los cultivos y, por lo tanto, podría llegar a disminuir sensiblemente su oferta en los próximos meses. En zapallo Kabutiá la oferta desciende, ya que el volumen en los ingresos desde Rivera es bajo en comparación con otros años y las partidas del Sur aún están verdes, incrementando los precios al doble con relación a semanas pasadas. En calabacines, en tanto, los precios no sufren modificaciones significativas. En cebolla y ajo los precios se afirman principalmente para las categorías de calidad superior y calibre grande.

