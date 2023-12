Tras la primera rueda del Campeonato Salteño de Primera División, surgieron desde EL PUEBLO los 11 más salientes. Puesto por puesto. Conformar tres equipos para el rescate individual en cada función. Luego de las 16 fechas, una nueva versión de los 11, pero ahora es el tiempo del pronunciamiento final: LOS 11 DE EL PUEBLO, implica establecer quienes sobresalieron a lo largo de toda la temporada 2023, la que culminara el pasado sábado en la noche con la consagración de Ferro Carril.

Es obvio suponer que algunos nombres se repticen, pero no en todos los casos, en la medida que entre los play off primero y la liguilla después, hubo quienes alteraron el rendimiento. Escalando algunos o descendiendo otros. Pero de lo que se trata, es atender el rendimiento en TODO el certamen y no en algunos períodos especiales de disputa.

Como siempre en el caso de EL PUEBLO, el objetivo de compaginar TRES EQUIPOS, pero el principal, para los componentes de este diario, no deja de ser el ideal.

********************

1) DAVID FREITAS (Universitario).

**********

4) THOMAS ROMERO (Ferro Carril).

2) JUNIOR RODRÍGUEZ (Universitario).

3) DANIEL LESCANO (Ferro Carril).

6) FRANCO RIVERO (Ceibal).

**********

8) DIEGO AGUSTÍN SUÁREZ (Ceibal),

5) JAVIER QUINTERO (Ferro Carril).

10) BRUNO BASUALDO (Arsenal).

11) VALENTÍN FORNAROLI (Universitario).

**********

9) JORGE MIGUEL ECHENAUSI (Arsenal).

7) FREDI CABRERA (Ferro Carril).

**********

A manera de síntesis, al equipo ideal de EL PUEBLO, lo integran 4 jugadores de Ferro Carril, 3 de Universitario, 2 de Ceibal y 2 de Arsenal.