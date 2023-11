Los 100 años de Ida Vitale

La poeta uruguaya Ida Vitale cumplió este jueves 2, sus 100 años de vida, cumpleaños que la encuentra con una lucidez maravillosa. Hace honor a su apellido, sin duda. Pero no se trata solo de una buena poeta, autora de varias decenas de libros y merecedora de muchos premios. Se trata además de la uruguaya que hace cuatro años obtenía el Premio Cervantes. Precisamente en aquel momento, abril de 2019, EL PUEBLO titulaba una nota: “Legítimo orgullo para el Uruguay: Ida Vitale recibió el Premio Cervantes”, y luego explicaba: “…por segunda vez en la historia, un escritor uruguayo recibe el premio literario más importante que se otorga en lengua española, el Premio Cervantes, que algunos llaman el “Nobel de la Lengua Española”. Lo recibió la poeta Ida Vitale (antes, tan solo una vez un uruguayo en ese podio: Juan Carlos Onetti, en 1980). Incluso los uruguayos, como buena parte del mundo, tuvimos la oportunidad de ver por televisión, en vivo, el acto de premiación realizado en España en el que Ida ofreció un espléndido discurso. Antes, durante y después del acto, las redes sociales “explotaron” con mensajes alusivos al hecho, todos coincidentes en la felicidad y el orgullo que significa para el país…”.

En parte de aquel discurso 2019 decía la poeta: “…Acepto que el azar o un orden regido por una mágica fusión de benévolos caprichos me han señalado, como en una época, aceptábamos algún suceso generoso, con alguien muy querido que ya no está a mi lado, suponiéndolo —así decíamos— manifestación de un eón bien dispuesto. Ahora seres benévolos y palpables movieron las piezas de un superior ajedrez, situándolas en posición favorable y acá estoy, agradecida, emocionada. Recuerdo mis inquietudes en un camino de montaña alto y estrecho por el que me llevaban en auto a una velocidad que pensaba inadecuada. No era un sueño. Esto, claro, tampoco lo es. Por eso mismo, prefiero ser consciente y agradecer, claro, en español, cosa que, además, es un valor añadido a la felicidad de este instante…”.

Ida Vitale nació en Montevideo el 2 de noviembre de 1923). Poeta, traductora, ensayista, docente. Entre sus premios corresponde destacar: Premio Octavio Paz (2009), Premio Alfonso Reyes (2014), Premio Reina Sofía (2015), Premio INternacional de Poesía Federico García Lorca (2016), Premio Max Jacob (2017) y Premio Cervantes (2019).

En poesía publicó más de 20 libros: el primero, “La luz de esta memoria”, en 1949 y el más reciente, “Tiempo sin claves” en 2021. En prosa tiene alrededor de 15 títulos; su primer libro fue “Arte simple” en 1937, y el último “Resurrecciones y Rescates”, en 2019.

FORTUNA

Por años, disfrutar del error

y de su enmienda,

haber podido hablar, caminar libre,

no existir mutilada,

no entrar o sí en iglesias,

leer, oír la música querida,

ser en la noche un ser como en el día.

No ser casada en un negocio,

medida en cabras,

sufrir gobierno de parientes

o legal lapidación.

No desfilar ya nunca

y no admitir palabras

que pongan en la sangre

limaduras de hierro.

Descubrir por ti misma

otro ser no previsto

en el puente de la mirada.

Ser humano y mujer, ni más ni menos.

MISTERIOS

Alguien abre una puerta

y recibe el amor

en carne viva.

Alguien dormido a ciegas,

a sordas, a sabiendas,

encuentra entre su sueño,

centelleante,

un signo rastreado en vano

en la vigilia.

Entre desconocidas calles iba,

bajo cielos de luz inesperada.

Miró, vio el mar

y tuvo a quién mostrarlo.

Esperábamos algo:

y bajó la alegría,

como una escala prevenida.

EXILIOS

Están aquí y allá: de paso,

en ningún lado.

Cada horizonte: donde un ascua atrae.

Podrían ir hacia cualquier fisura.

No hay brújula ni voces.

Cruzan desiertos que el bravo sol

o que la helada queman

y campos infinitos sin el límite

que los vuelve reales,

que los haría de solidez y pasto.

La mirada se acuesta como un perro,

sin siquiera el recurso de mover una cola.

La mirada se acuesta o retrocede,

se pulveriza por el aire

si nadie la devuelve.

No regresa a la sangre ni alcanza

a quien debiera.

Se disuelve, tan solo.