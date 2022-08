Los 100 años de Carlos Maggi

1922 -2022

Un 5 de agosto nació el escritor Carlos Maggi. Este pasado viernes se cumplieron 100 años. Nació en Montevideo el 5 de agosto de 1922 y falleció, también en Montevideo, el 15 de mayo de 2015. Fue narrador, periodista, abogado, his-toriador y dramaturgo. Fue un intelectual de primera línea que, a nuestro entender, por méritos, debiera ser más re-conocido. Se nos ocurre empezar a homenajearlo hoy, con unos breves apuntes que nos dicta la memoria:

Corría el año 1995 y a la profesora Adela Soto de Beriau, que tenía a su cargo el curso de Idioma Español en los gru-pos de 2do. año del IPOLL, se le ocurrió llevar a su alum-nos un texto para ser representado, una obra teatral. Era “La Biblioteca”, y precisamente en la biblioteca liceal, los alumnos de 13 y 14 años la leyeron una y otra vez en las sucesivas clases, y hasta representaron alguna escena. “El autor de la obra es Carlos Maggi, un gran escritor uruguayo que vive en Montevideo y del que ustedes van a buscar la biografía para la próxima clase”, dijo la profesora Adela, y los alumnos -entre ellos estaba quien ahora escribe estas líneas-, no salían de su asombro, porque siempre habían estudiado obras de autores ya fallecidos. La literatura (cabe aclarar: asignatura que a esa altura de sus vidas es-tos alumnos aún nunca habían cursado) les parecía cosa de muertos.

Desde ese momento, Carlos Maggi pasó a ser para los es-tudiantes, entonces sí un nombre conocido. Para el autor de esta nota, pasó a ser un escritor de referencia en dos áreas principalmente: la historia y la novela histórica.

Corría el año 1997 y no recuerdo quién organizaba ni por qué, un ciclo de conferencias en el salón de actos del Hotel Los Cedros. Tenía 15 años pero quise ir a todas esas conferencias, sobre todo porque a una la dictaba Maggi, el autor que dos años antes había estudiado en el liceo. La conferencia se llamaba Cómo salir de la pobreza.

Corría el año 2001 y en el curso de Literatura Uruguaya, en el Centro Regional de Profesores, teníamos que estudiar novelas históricas. Recuerdo que allí conocí, por ejemplo, “Bernabé, Bernabé”, de Tomás de Mattos. Pero me atrapó la narrativa de Maggi, me encantó “Artigas y su hijo el caciquillo”. Desde ese momento, fue un autor que leí y releí siempre.

MAGGI Y SALTO

Estuvo varias veces en Salto. En el año 2011, “en el marco del Bientenario”, brindó una conferencia sobre Artigas en la Regional Norte, instancia que amertitó que al día siguiente EL PUEBLO titulara: “Apasionante disertación de Carlos Maggi en la Regional”.

Estuvo además, después, en otras oportunidades, por ejemplo en la Escuela Hiram. Pero el vínculo de Carlos Maggi on Salto venía de mucho antes: su esposa fue la escritora salteña María Inés Silva Vila, de cuyo matrimonio na-cieron Ana María y Marco (gran artista visual).

OBRAS

Entre las varias obras teatrales que escribió, vale destacar: La trastienda, La Biblioteca, La noche de los ángeles incier-tos, El patio de la torcaza y Frutos. Algunos de sus ensayos son El Uruguay y su gente, Gardel, Onetti y algo más, y José Artigas, primer estadista de la revolución. Claro que la totalidad de sus obras resulta imposible enumerar ahora: son más de treinta, entre los que merecería mencionarse también Cuentos de humor-amor.

OTROS DATOS

Maggi ganó en seis oportunidades el premio a la mejor obra de teatro nacional estrenada en Uruguay. Escribió y dirigió el cortometraje La raya amarilla, que ganó el Gran Premio del Festival de Bruselas en 1964. Redactó la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay y fue directivo del Sodre. Sus columnas en el semanario Marcha y el diario El País tuvieron notable trascendencia. En 2010 se adhirió al movimiento Concertación Ciudadana, cuyo comité eje-cutivo integró. Hay quienes lo han comparado con Daniel Vidart y José Pedro Barrán, por su perseverante afán de cuestionamiento de la cultura uruguaya.



“ARTIGAS Y SU HIJO EL CACIQUILLO”

En 2019, en torno a la fecha del 19 de junio, EL PUEBLO recomendaba leer esta novela y en esta misma página escribíamos: “…una excelente novela histórica de Ma-ggi. Alguna vez dijo su autor: “Hay una biografía india de José Artigas que todavía no pudo entrar a los textos de enseñanza. Y sin embargo es en esa relación con los charrúas donde están las claves para entender su vida y su revolución. Los eruditos se niegan a reconocerlo; les da vergüenza, porque los indios son despreciables; y les da tristeza, porque es feo quedares solos, habien-do admitido que el Jefe de los Orientales no es de aquí; que venía de visita al sur y estaba siempre, deseando volver a casa, para estar rodeado por su gente, aliviado y seguro, en medio de los desiertos del Lejano Norte. No voy a referirme en esta nota a «la vida suelta» de Artigas (¡que va de sus 14 años hasta los 32!); sucede en la Sierra, lugar misterioso, más allá del río Negro; un vasto territorio al cual no podían llegar los habitantes de Montevideo y donde eran desconocidos el alfabeto y la medicina alópata. Es innegable que Artigas cruzó la línea de las culturas y convivió con los charrúas y recibió de ellos una formación que, por momentos lo hace superior y absolutamente inexplicable en medio de sus coetáneos de Montevideo. Me propongo contar hechos concretos, sucedidos entre 1805 y 1815; todos, irrefutablemente documentados”.

MUERTE

Falleció en Montevideo, el 15 de mayo de 2015, a los 92 años de edad. Sus restos fueron velados con honores de Estado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.