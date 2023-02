Lorena Ugartemendía Técnica en Biomagnetismo Médico y Bioenergética.

Coach organizacional y ejecutivo.

¿En qué consiste el biomagnetismo?

El Biomagnético (O Par Biomagnetico ,PB) es un sistema integrativo, no invasivo, desarrollado

a lo largo de 3 décadas por el Dr. h. c. Isaac Goiz Durán y es un complemento para ayudar a

recobrar la salud de las personas. Está enfocado en crear las condiciones adecuadas para la

rehabilitación de las enfermedades, esto mediante la aplicación de campos magnéticos

estáticos en diferentes zonas del cuerpo que se encuentran en “Resonancia Biomagnética”, a

partir de un test kinesiológico con base en una metodología descrita por su descubridor. En el

posicionamiento de imanes en puntos específicos del cuerpo para ayudar a mantener y

restablecer el equilibrio interno en el organismo, procurando un estado de bienestar y salud

general.

La sesión consta de 3 partes:Rastreo (búsqueda de puntos activos).Impactación (colocación de

imanes).Verificación (confirmación de que se han desactivado).El tiempo total puede variar,

pero dura aproximadamente entre 40-60 min

Es muy rápido ya que generalmente lleva unas 4 o 5 sesiones.

Al trabajar con imanes, estos producen magnetismo, el cual puede tener una influencia

positiva o benéfica en la electricidad de un organismo (bioelectricidad) y está, a su vez, una

influencia positiva o benética en la bioquímica del cuerpo; creando así, un ambiente propicio

para que nuestro sistema funcione adecuadamente o se recupere. Es posible el tratamiento de

distintas enfermedades infecto contagiosas, crónico degenerativas, metabólicas,

disfuncionales, auto inmunes, psicoemocionales, tumorales e intoxicaciones; disminuyendo la

sintomatología clínica, rehabilitando las distintas funciones en el organismo y restableciendo la

salud de las personas.

Promueve una adecuada respuesta inmunológica, tonicidad vascular, el flujo sanguíneo y

demás fluidos corporales, el buen funcionamiento de los sistemas, órganos y tejidos. Procura

una adecuada activación metabólica y auto reparación de tejidos, así como disminuye los

efectos negativos del estrés.

Por lo tanto, se obtiene la mejoría clínica del paciente , evitando los efectos adversos , así

como también una corta rehabilitación.

¿Cómo y dónde son los comienzos del Biomagnetismo?

Fue descubierto por el Dr Isaac Gioz Duran, médico licenciado en medicina y cirugía por la

Universidad de México en 1988.

¿Cómo lo descubre y qué la llevó a iniciar el estudio de esta medicina ?

En mi caso , yo no creía en medicinas alternativas… si entendía que a otras personas les haría

bien pero no eran para mi….(jajaj) Desde muy chica me gusto la medicina así como también

me preocupo la gente y me gusto escucharlos y acompañarlos, por ello cuando llegó el

momento de la Facultad, estudié Medicina, después Licenciatura en Enfermería, pero por

diferentes motivos quedaron inconclusos ,hasta que un día mi cuerpo decidió crear un quiste

por fuera de la tiroides y apretarme un nervio causando síntomas como dolor, gran

inflamación en la cara y mucho susto, fui a mi médico y me mandó antibióticos y que a los 15

días cuando desinflamara y el volviera de Montevideo me operaba , ahí conocí el

Biomagnetismo, (cambie 2 veces antibióticos y no hacían efecto…y muchas idas a emergencia

por mi ansiedad y miedo aparte del dolor y molestia que era) Ahí apareció una señora muy

servicial que me comentó del Bio y me llevo con una terapeuta (en ese momento como sabrá

la gente uno está mal y prueba de todo; lo que me decían de yuyos etc),así que probé y fue

cuando me fascinó esto ya que a los dos días de la sesión no tenía nada y me hice 2 sesiones ,

la segunda fue dos días antes de la fecha que me había dado el doctor para eco y operar.

Cuando llegó mi médico no tenía este quiste.

¿Dónde se estudia Biomagnetismo?

Esto fue también algo que estaba predestinado para mí , en Uruguay somos dos técnicas en

Biomagnetismo solamente, cuando entras en la página oficial de Biomagnetismo del mundo

figuramos en Uruguay Virginia Vazquez que está en Montevideo y en Salto yo.

Estudié en la escuela de Biomagnetismo Médico del Doctor Issac Goiz Duran, mi título es

Técnica en Biomagnetismo Médico y Bioenergética ,el cual en México es avalado por MSP. En

aquel entonces cuando estudié te hacían examen de ingreso para saber tu nivel de escolaridad

en anatomía y fisiología que era indispensable para ingresar. Luego hice el curso online con lo

que era difícil las clases por la diferencia horaria,terminamos algunos días a las 2 de la mañana.

Luego viajé varias veces 10 días hasta Bs As, que en ese momento en el colegio médico

hacíamos prácticas porque estaban intentando ingresar en facultad de medicina. Y así también

viajaba por exámenes. Tuve la gran suerte de tener a Doctor Goiz como Tutor al igual que

muchos médicos que trabajan en su equipo , y lo más importante que una vez que te recibís

siguen en contacto, o sea nunca dejas aprender con ellos, por ejemplo nos pasaron protocolos

de Covid, con lo que trabajé mucho durante la pandemia, y así siempre nos están pasando

casos y estamos en contacto continuo. Cuando surge alguna duda podemos escribirles y nos

contestan rápidamente, así como tenemos grupos donde nos pasamos casos y consultas entre

colegas que estudiamos juntos.

¿Cómo fue su carrera?

Cuando la hicimos éramos 9 de Uruguay , y muchos de Venezuela, Brasil, Honduras,Argentina,

Chile. Cuando comenzamos unos 170 , quedamos al final de 1 nivel unos 40 y para el segundo

nivel creo terminamos unos 27. Entre ellas Virginia y yo las únicas uruguayas.

¿Cómo fue comenzar a ejercer la profesión?

Es muy poco conocida, hasta el día de hoy, pero creo que no es casualidad esto ya que a nivel

mundial no genera mucho ingreso. El paciente se hace sesiones donde solo le pides que tome

agua, y nada más. Me recibí en 2017 y hasta el día de hoy es por el boca a boca que se conoce.

Cuando comencé tuve la suerte de que los mismos pacientes que se atendían me

recomendaran y así es que terminé atendiendo en varios lugares en Salto en Ajupensal

Constitución y también en Ajupensal Belén cuando funcionaba, en Bella Unión en Centro de

salud de Dra. Florencia Paolini,en Artigas en Laborclin , en Concordia en Spa, y en Salto en mi

consultorio Diego Lamas 563. Aunque actualmente la demanda es mucha en Salto y también

elijo no viajar tanto.

¿Continuó sus estudios en el área de Coaching, ¿por qué?

Sí, como te decía de pequeña tuve facilidad para que la gente se abra y cuente como está, que

siente… y esto me pasa cuando el paciente llega y se acuesta en camilla con el Bio… Entonces

pensé que si estudiaba coaching podría ser de más valor para mi servicio. Y así comencé en la

carrera de Coaching Ontológico profesional , luego al terminar los 2 años hice el máster un año

más, para poder trabajar con grupos y empresas; así es que actualmente soy Coach

Organizacional y Ejecutivo acompañando a personas o como te decía empresas a alcanzar

metas o redescubrir su misión y vocación.

¿Cómo compatibiliza las dos profesiones ?

Somos seres sociales que vivimos en un medio, donde las cosas pasan, y nosotros nos hacemos

cargo o no. Generalmente estas cosas que pasan a nuestro alrededor nos afectan en las

emociones, y como ya está muy claro por muchos estudios éstas nos afectan física y

mentalmente, somos un todo. Cuando llegan a consulta por un síntoma como dolor,

inflamación causadas por alguna enfermedad. Seguramente si hacen un proceso de Coaching

pueden con sus propias herramientas ver el mundo de forma diferente. Claro que implica

compromiso de parte de la persona , generalmente es así. Es como cuando vienen por Bio que

la persona viene comprometida porque quiere mejorar su salud.

¿Por qué aconseja usted realizarse biomagnetismo?

Porque actúa sobre la causa de la patología.

Es compatible con cualquier otra forma de terapia alternativa o tratamiento médico alópata .

No requiere tomar medicamentos.

No provoca efectos secundarios .

El paciente nota los cambios desde la 1 y 2 sesión.

Es muy rápido, son muy pocas sesiones .

¿Cuál es el público que consulta y de qué lugares son?

Como te decía no tiene edad, al no tener efectos secundarios , he atendido desde 2 meses

hasta 97 años. Las personas salen contentas con el tratamiento y lo recomiendan y así es que

por las redes también se comunican mucho, face Biomagnetismo y Bioenergética, o Coach

Lorena Ugartemendia, por instagram Biomagnetismo_positivo o coach.lorenaugartemdia

¿Qué testimonios resaltan en su experiencia como técnica en biomagnetismo?

Tengo muchos, creo que cada paciente es uno, pero me encanta ver en la segunda sesión

cuando el paciente llega y me comenta los grandes cambios, y lo bien que se siente incluso

después de años de padecer alguna enfermedad. También tengo pacientes a los cuales la

medicina tradicional no les encuentra el porqué y al hacer BIO les desaparecen los síntomas.

Tengo pacientes que viajan desde otros lugares porque les ha dado resultado a ellos o

familiares en artrosis, artritis, tumores,problemas cervicales,lumbalgia,

plubalgia,luxaciones,fibromialgia, neuralgia de trigémino, insomnio, cefaleas, migrañas; son

muchos pacientes y en estos 6 años han sido tantos. Por ejemplo en los niños el bio es mas

rápido aún, me han traído muchos niños con broncoespasmo y en 2 sesiones les desaparece

para siempre. Gente mayor que hace más de 20 años que no puede mover un brazo por el

dolor en hombro , personas a las que el dolor del ciático no las deja trabajar y este se les

desaparece, personas con tumores que tenían que operar y cuando le hacen estudios ya no

están. Personas con tendinitis muy común por el trabajo hoy en día, se les va, o sea el

Biomagnetismo como me dicen ellos es mágico.

¿Qué proyectos tiene para el 2023?

Como toda persona que trabaja en Biomagnetismo o Coaching soy servicio, así que siempre

estoy a disposición para proyectos en los cuales pueda acompañar.

Trabajo en los lugares que te conté, y en mi consultorio, al igual que hago talleres de vocación

profesional , y talleres de motivación. Así como acompañó empresas o personas en el logro de

algunos proyectos que tienen.

¿Un consejo para llevar una vida saludable física y emocionalmente?

Siempre escuchar nuestro cuerpo, es la máquina perfecta,tomarnos minutos para

nosotros,respetarnos.

Y emocionalmente entender que las demás personas actúan en cuanto a lo que pueden o

como son en este momento, que lo que hacen les pertenece a ellos, y lo que hace no tomarlo

personal, la mayor parte de las veces nos hacemos cargo de cosas que no son nuestras,y nos

causan un gran daño emocional.

Que tenemos que estar bien nosotros para poder acompañar a los demás!