Logro por gestiones reparatorias a ex obreros de Salto Grande y respuesta a Andrés Lima

Diputado Rodrigo Albernaz

Tal como lo había adelantado el Diputado Rodrigo Albernaz, de Cabildo Abierto, el miércoles 16 de noviembre pasado se llevó a cabo una instancia más sobre el reclamo de los ex obreros de Salto Grande.

Se destaca por parte del Legislador el gran avance que se logró en esa oportunidad.

«En el seno de la Comisión de Legislación y Trabajo, se aprobó 7 votos sobre 7, mayoría absoluta, el proyecto de resolución que se convierte, luego de pasar por el Plenario, en Minuta de Comunicación que va directamente al Poder Ejecutivo. El Proyecto básicamente sugiere a Presidencia, que es quien tiene la potestad de legislar en materia económica y presupuestal, que cree una ley Reparatoria para saldar históricamente, moralmente y económicamente, y satisfacer el reclamo que tiene más de 40 años de los ex obreros de Salto Grande. Estamos hablando de trabajadores que no están pidiendo una regalía o un beneficio, sino que se les pague un pequeño porcentaje de esa deuda que generó en su momento referido a licencias, salario vacacional, aguinaldos, despidos y demás» informó Albernaz .

RESISTENCIA DE LOS ACTORES POLITICOS Y CYM SALTO GRANDE

Albernaz sostuvo que se han superado resistencias a solucionar el tema.

«Al momento hemos tenido una importante resistencia. Primero porque muchos actores políticos principales y debo decir que de parte del oficialismo, no han ayudado a que este tema esté sobre la mesa, y han iniciado muchas veces acciones en contra. Lo es así por ejemplo la CTM de Salto Grande que aplazó en varias instancias compadecer ante la comisión, y en esta última del miércoles 16, veinticuatro horas antes avisan que no iban a participar de la comisión y responden por escrito sobre las inmunidades de la Comisión Binacional ante sus posibles responsabilidades. Sorteados estos obstáculos igualmente se logró la mayoría absoluta de la comisión del Parlamento, conformada por hasta dos o tres Legisladores de cada partido y es donde se estudian a fondo los temas, y esta Minuta estuvo casi dos años en estudio. Y el reclamo de éste Legislador era que antes de fin de año estuviera esta Minuta y que noviembre era el mes para que esto pasara. Esto ahora entrará en diciembre al Plenario y de ahí saldrá directo al Poder Ejecutivo, dando un mensaje claro qué oposición y oficialismo no solo pide que sea creado un Proyecto de Ley para reparar a los ex obreros, sino que también se compromete a apoyarlo en caso de recibirlo.»

Este sábado nuevamente los ex obreros tendrán su asamblea en Plaza Artigas a la hora 19.00 donde se estará informando de los resultados entonces de la instancia del pasado miércoles, «es una victoria principalmente de los que participan activamente los sábados ya hace casi dos años, y que hablamos de vecinos de Salto con un promedio de 70 años de edad» recordó el Diputado Cabildante.

ANDRES LIMA PUEDE TOMAR MEDIDAS QUE RECLAMA AL GOBIERNO NACIONAL

Hace unos días el Intendente Andrés Lima reclamaba al presidente Luis Lacalle por por la omisión de atención a la situación que se vive en la frontera por la competencia de precios con la República Argentina. Albernaz también se refirió al tema haciendo su crítica al Gobierno Nacional pero también al departamental.

En relación al tema de la falta de decisiones del Gobierno Nacional en relación a los reclamos de medidas por parte de los departamentos de frontera por la situación que se vive con Argentina, recordó en primer lugar que su partido fue el primero en presentar un proyecto para que se aplicara de forma inmediata y antes de la apertura de los puentes. Un proyecto que se elaboró junto a los Centros Comerciales.

«Hablo como Legislador Oficialista y aún así tengo que reconocer que uno siente que no se está atendiendo el tema de la manera que se tendría que atender , que se tendrían que haber tomado medidas antes que se terminaran las medidas COVID , que eran las que generaban una cierta aislación y por ende generó un crecimiento local importante en la parte comercial al impedirse el contrabando. La mea culpa es esta. Pero refiriéndome a las palabras recientes del Intendente sobre este tema, creo que hay que recordarle que como gobernante departamental puede tomar una serie de medidas directamente que pueden beneficiar a las empresas que él quiere que atienda el Gobierno Nacional. «

«Entre esas medidas están por ejemplo en el sistema de impuestos como la iluminación o la contribución inmobiliaria. Les recuerdo que la Intendencia de Salto fue una de las pocas sino la única, que aumentó impuestos al sector empresarial particularmente turístico , en alumbrado y contribución inmobiliaria , que afectó al sector hotelero uno de los sectores de la economía más golpeado . Digo con esto que es fácil criticar al otro pero tenemos que ver qué podemos hacer desde nuestro punto. Y yo respondiendo la pregunta y sin criticar personas, pero sí criticando gestiones, entiendo que este es el camino creo que cada uno tiene que hacer el máximo esfuerzo dentro de sus potestades, yo como Legislador lo hago, como representante oficialista hago la autocrítica que hay que hacer, y el Intendente creemos nosotros que sin mucho esfuerzo puede hacer mucho más de lo que está haciendo hoy y tal vez dedicarle menos energía a la crítica y a su campaña nacional.»