Sud América 1 Nacional 1

Porque hay que reconocer que para Sud América fue ganar un punto y no perdió dos. Porque a Nacional lo tenía enfrente, porque se fue perdiendo 1 a 0 el primer tiempo, por ese golazo de «Peluco» Núñez a los 40′ y porque en el segundo tiempo, se convenció que la reacción era posible.

En medio de ese trámite a veces de ida y vuelta, pero también con Nacional ejerciendo un control mayor. Por eso Sud América en varios pasajes, fue la espera misma.

A la hora de la recta final, cuestión de bravura en el caso del equipo del Barrio Williams. La sintonía anímica que guarda relación con su historia. Había que apostar y apostó, incluso al tan mentado y heroico bombazo aéreo. Y así llegó el empate en los 32′ por cuenta de Gabriel Amaro. El zaguero fue a buscar en el espacio ofensivo de enfrente, ganó más que todos y la pelota terminó en el destino soñado del empate: fue el 1 a 1.

En Nacional, Junior Aliberti movió las piezas, pero no le encontró la vuelta. Sud América se convenció en el negocio del empate y se fue loco de la vida. No es para menos.

Llegando de la «B», repartiendo puntos frente a Nacional, ¿por qué ha de estar mal como consecuencia?

Las imprecisiones en los dos sobre el final, con ideas nubladas, e incluso condimentando a un fútbol excesivamente posicional y sin variantes.

El empate se adhirió a la lógica. La lógica a veces tiene su derecho propio de ganar, aunque en este caso, termine repartiendo puntos.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Árbitro central: Ruben Ferreira (Bien). Asistentes: Ricardo González-Jorge Caffre.

SUD AMÉRICA (1 )- Franco Cezimbra; Lorenzo López, Gabriel Amaro, Ángelo de los Santos, Víctor Asencio; Johel Ribeiro, Sergio Cayetano, Matías Núñez, Costa, Sebastián Pintos, Gabriel Pintos. Ingresaron Cristian Argain por Cezimbra, Emiliano Díaz, Nahuel González y Martín Machado.

Director Técnico: Matías Silgoria.

NACIONAL (1 )- Carlos Eduardo Regueira; José Rodríguez Pereira, Neira, Marcos Arredondo, Santiago Núñez; Curbelo, Rafael Cereijo, Juan José Núñez, José González; Luis Leguísamo, Rodrigo Fasanello. Ingresaron: Erasun, Laxague, Arrúa y Massarino.

Director Técnico: Franco Junior Aliberti.

GOLES: 40′ Juan José Núñez (N). Segundo tiempo: 32′ Gabriel Amaro (S.A).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Gabriel Amaro, Matías Núñez.

EL MEJOR DE NACIONAL: Juan José Núñez-Rafael Cereijo.