«Cuando uno participa en maratones como estas, no es solo la ubicación final, sino también la buena organización cuando existe. Y en este caso, existió, con más de mil anotados. La victoria de Zamora para puntualizar. No era por edades y fuimos parte de un pelotón con los sanduceros y uno de La Paz, departamento de Canelones. Llegamos a 32 de los punteros y para varios de nosotros, veteranos en instancias como estas, creo que demasiado. Se corrió por avenida Varela Serratosa, Vino Corrales, todos barrios, pasamos frente a Cutsa. Al regreso frente al Antel Arena y fábrica de Pilsen. Al circuito no le faltó exigencia y la recompensa, como siempre, es haber entregado lo mejor. El hecho de haber trabajado en grupos, alentó un mejor posicionamiento y el fin se planteó en esa dirección. Lo vivido no dejó de valer la pena»

-Al retorno del Esc. LUIS AVELLANAL, una manera de sintetizar lo vivido. Fue uno más en la Maratón impulsada por el Club Villa Española de Montevideo. En la nota gráfica, el atleta salteño con el sanducero Britos, sobrino de quien fuera uno de los más icónicos goleadores del fútbol de Paysandú en la década de los 60 y 70: Luis Alfredo «Negro» Collares.

Habrá que aguardar el horizonte del «Pato», si de la próxima maratón se trata. La pasión convive con la realidad. Y la realidad abre sendas, como en tantos años. Como en tantas veces….