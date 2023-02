El equilibrio en las palabras de Richard Usuca, a la hora de avistar el futuro. Pero no traicionando el aspecto emocional, «por lo que significa este paso de ser el Director Técnico de Salto Fútbol Club. En lo personal lo tomo como un ascenso en mi carrera, porque lo es. Por eso hay que hablar de una responsabilidad que me llega en un momento justo. Me siento con ganas y fuerte», al decir del estratega «naranjero».

Los últimos años no pasaron en vano en su trayectoria, por tres veces campeón con Ferro Carril. En 2019 y 2021, Campeón Salteño. Igualmente en el 2022, para ser campeón de la Divisional «B» a nivel de OFI, ascendiendo a la «A». En la década pasada, supo ser Director Técnico en categoría de mayores y jugando el Campeonato del Interior.