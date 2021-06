Lo tenes en la TV

No faltan propuestas para este domingo 6 de junio. Tenis, motociclismo, fútbol femenino, Fórmula 1, fútbol uruguayo, boxeo. Un poco de todo en la TV. Desde EL PUEBLO, como para compartir la cartelera.

***********

Hora 6- TENIS Cuarta ronda de Roland Garros (ESPN 2 y ESPN 3)

Hora 6- MOTO 3 Gran Premio de Catalunya (ESPN)

Hora 7- FÚTBOL FEMENINO ESPAÑOL Barcelona-Madrid (DirecTV 613)

Hora 8- MOTO GP Gran Premio de Catalunya (ESPN)

Hora 9- FÓRMULA UNO Gran Premio de Azerbaiyán (Star Action)

Hora 9.30′- MOTO 2 Gran Premio de Catalunya (ESPN)

Hora 12.50′- AMISTOSO INTERNACIONAL Inglaterra-Rumania (ESPN)

Hora 13- AMISTOSO INTERNACIONAL Holanda-Georgia (DirecTV 610)

Hora 13- GOLF PGA Tour ronda final del Memorial Tournament (ESPN Extra)

Hora 14- NBA Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks (ESPN 3 y League Pass)

Hora 15- FÚTBOL URUGUAYO Rentistas-Deportivo Maldonado (VTV Plus)

Hora 15.45′- AMISTOSO INTERNACIONAL Bélgica-Croacia (DirecTV 610)

Hora 16.30′- NBA Clippers-Mavericks (ESPN 3) * eventual séptimo partido

Hora 17.15′- FÚTBOL URUGUAYO Cerro Largo-River Plate (VTV Plus)

Hora 20- MLB NY Yankees-Boston Red Sox (ESPN 3)

Hora 20.15′- FÚTBOL URUGUAYO Wanderers-Peñarol (VTV Plus)

Hora 21.00- BOXEO Exhibición Floyd Mayweather-Logan Paul (ESPN)