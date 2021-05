Lo saludable es que Salto Uruguay no es el único

«Responsabilidad social y tener certeza sanitaria»

A partir de la víspera, rige la habilitación para los gimnasios y clubes deportivos, pudiendo entrenar siempre al aire libre, pero al margen de las competencias. El no a partidos. Ni oficiales ni amistosos. A su vez los vestuarios sin convertirse en ámbitos utilizables. Claramente las restricciones están planteadas y la exhortación al cumplimiento de protocolos.

Instituciones deportivas que a través de sus dirigentes han asumido una posición concreta, como en el caso de Salto Uruguay.

Enhorabuena los decanos no han sido los únicos, desde el momento que otros clubes del mismo son parte de la misma línea de pensamiento.

El comunicado albiceleste, invoca la «responsabilidad social» más que nunca, teniendo en cuenta que Salto se sitúa tercero en la suma de casos de Covid, por lo tanto CLARAMENTE NO ESTÁN DADAS LAS CONDICIONES para la apertura de algunas actividades. Salto Uruguay alude a que el retorno será capaz de producirse, en la medida que se tenga «certeza sanitaria».

El hecho es que los dirigentes de clubes NO PRETENDEN ARRIESGAR más de la cuenta o no arriesgar. Desde el momento que en la pasada sesión del Consejo Superior se decidió integrar una Sub Comisión para pronunciarse respecto a la responsabilidad de las instituciones frente a brotes múltiples en un plantel, la clave es aguardar el próximo lunes.

Ya en el Consejo Superior, la Sub Comisión elevará un informe, y mientras tanto el objetivo de evitar exposiciones colectivas, cuando la pandemia por estos ámbitos, no ha dejado de impactar-

¿Ninguna decisión de Salud Pública a nivel departamental?

***********************************

La situación sanitaria de Salto es a todas luces comprometida. Coincide con la habilitación de algunos sectores vinculados a la actividad física. Se considera que en el caso de los gimnasios, el control sanitario a través de la defensa del protocolo, es ciertamente posible.

Pero los riesgos potenciales, surgen a nivel de los planteles de fútbol, por lo que a partir de ello, la decisión en la mayoría: producir ninguna aparición en escena.

A su vez a EL PUEBLO se le han planteado inquietudes, partiendo de un mismo enfoque y sobre todo una interrogante en voz alta: ¿por qué razón la Dirección Departamental de Salud Pública no plantea la situación de Salto a nivel del propio Ministerio, no avalando aquella resolución de liberar sectores en medio de la creciente pandemia? No tanto a nivel de gimnasio por la causa expuesta, pero sí en el caso de las instituciones.

Hay que tener en cuenta que ningún torneo en la divisional que fuese se iniciaría antes del mes de setiembre, por lo tanto no faltan los que se preguntan el porqué arriesgar ahora. En definitiva, se trata de un riesgo manifiesto.

Los que llegarán desde el exterior

*********************

A partir de la víspera, para ir desarrollando la primera etapa en el marco del ciclo de Salto Fútbol Club y con la mira puesta en el Torneo de la Primera División Amateur. Semana de testeos, pruebas, valoraciones desde el Cuerpo Técnico, para que ya en la jornada del sábado se defina el plantel que desde el 1º de junio despuntará a la pretemporada.

Además de futbolistas del medio, el acceso de algunos que provienen de otros departamentos y localidades, como en el caso de Bella Unión, Paysandú y Montevideo. Pero en las últimas horas a manera de novedad, es que a Salto Fútbol Club llegarían jugadores desde el exterior. Por ahora sin revelarse el número, y las funciones, tampoco la procedencia. Lo cierto es que la señal informativa es concreta, mientras que a nivel de dirigencia de la entidad, se irán resolviendo los detalles del lanzamiento oficial de la pretemporada, la que tendrá características especiales, desde el momento que no se ignora la necesidad de evitar presencias significativas en número. A ese nivel, la mayor austeridad posible.