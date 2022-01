“Lo que pido es que no nos tomen más el pelo a los que laburamos”, dice comerciante al que le robaron 9 veces en los último 3 meses»

El último robo en el comercio “Jaque Mate”, ubicado en la intersección de las calles Brasil y San Eugenio fue en la madrugada de este martes, pero el comercio ya sufrió otros ocho robos en menos de tres meses. Juan “Tito” González, el propietario, con una mezcla de bronca, tristeza e indignación, habló con EL PUEBLO en estos términos:

-¿Qué les han robado?

Ha sido muy variado. Desde fundas de refrescos, helados de 2 litros, de 3 litros, productos congelados como bolsas de nuggets, de supremas rebosadas, toda mercadería que suma mucho en tantas veces que han roto para robar. Y a eso se le suma lo que cuesta arreglar lo que rompen, es mucho lo que lleva arreglar todas las roturas, me han doblado rejas, las últimas tres veces han entrado por los techos, burlando incluso el sistema de alarma. Y bueno…así estamos.

-Se comenta que ustedes identifican al ladrón, ¿es así?

No ha sido solo uno el ladrón. Han venido los policías de la Policía Científica y han sacado las filmaciones, y han sido varios. En los primeros robos fue la misma persona y lo identificaron sí…

-¿Y qué pasó con él?

Lo llevaron ante el Fiscal y tengo entendido que él mismo se declaró culpable, pero el Fiscal lo soltó. Está bueno eso, ¿no? Está bueno para los ladrones, si robás y te premian con que te sueltan… Estamos bien protegidos nosotros por los Fiscales, ¿no?

-¿Qué les dice la Policía?

Y creo que la Policía en parte depende de los Fiscales. Ellos (los policías) hacen su trabajo, tienen las pruebas, los encuentran, los detienen, pero creo que también están atados de pies y manos. Yo lo que pido es que no nos tomen más el pelo a los que laburamos, a los que nos rompemos un montón de horas trabajando, los que además generamos trabajo para otros, porque acá nomás son seis familias que viven de esto. Y a esos señores que están ahí sentados en los escritorios parece que no les importa nada de eso. No nos protegen, acá toda esta zona ha sido arrasada y siguen y siguen y siguen… En los últimos tres meses, nueve veces me han hecho roturas y me han llevado cosas. La verdad que te entra una impotencia, y sobre todo un desgaste psicológico que ¿quién te cubre?, ¿quién te lo paga a eso?, digo pagar en el sentido de la salud, no de lo monetario…Llegar todos los días con esa incertidumbre, llegar mirando para todos lados a ver si no te robaron.