“Lo que más me gusta, es ver a mis clientes satisfechos cuando reciben su producto”

“… Desde casa” Con Andrea Figueredo Elaboración de Bombones Artesanales

Desde hace mucho tiempo, la actividad laboral de Andrea, fue la de atender a los más chiquitos en el hogar de una familia, como niñera.

Dadas las circunstancias, por causa de la pandemia, no pudo contar con esa actividad como lo venía haciendo.



Pensó en reinventarse y fue cuando Andrea se dió cuenta, de que podría organizarse con alguna actividad desde su propia casa.

No solo solventaría sus gastos, sino que mantendría una ocupación.

Nunca pensó que esta actividad, llevaría a convertirla en una emprendedora.

Su inclinación fue de a poco tomando impulso, hasta que por fin concretó su sueño: fabricar bombones artesanales.



Andrea es también una aplicada estudiante de Repostería, y se encuentra muy ansiosa por culminar el curso, ya que cuenta con una gran expectativa de poder incorporar algunas elaboraciones.

En una entretenida charla, así fueron sus palabras, al comenzar esta entrevista:



¿Cómo fue la circunstancia en que queda desocupada y que trabajo realizaba?

Antes de comenzar esta entrevista, deseo agradecer enormemente a Diario EL PUEBLO, por tenerme en cuenta y brindarme a su vez, la oportunidad de mostrar todo lo que llevo adelante en esta actividad, que me permite contarla como una salida laboral.

Desde hace un tiempo y anteriormente a lo que es esta actual situación de la pandemia, me dedicaba al trabajo de niñera.

Dadas las circunstancias, mi

empleadora me tuvo que despedir ya que en su situación, tuvo que recurrir al seguro de desempleo y no iba a necesitar más de mis servicios.



¿Cuándo es que piensa en un proyecto para su emprendimiento?

Hace un par de meses atrás, luego de haber perdido mi única fuente de ingreso, me puse a analizar de qué manera podría generar algún dinero para saldar mis gastos y fue que se me ocurrió emprender mi propio negocio.



¿Tiene un nombre el mismo?

No lo tiene en forma particular.

Decidí que fuera Andrea Figueredo, y organicé mi logo de esa forma.



¿De qué se trata el mencionado negocio?

Se trata de la elaboración de Bombones Artesanales por encargo, con el diseño que el cliente prefiera. También personalizados.

Hemos estado en esta semana, tomando solicitudes de elaboraciones para el Día del Abuelo y cumpliendo nuestro objetivo. Ya que contamos con el apoyo de clientes que nos conocen y han disfrutado de nuestros productos anteriormente.

Pero como nuestro entusiasmo por lo que hacemos es mucho, ya estamos tomando pedidos para el Día del Padre en el próximo mes.

También vamos a organizar las cajitas que llevan incluído algunos otros productos, como puede ser una bebida, según la elección del cliente, una picada salada, entre otras.



¿Cuál es la materia prima que utiliza?

Como ingrediente para los bombones, utilizamos chocolates de muy buena calidad, con sus respectivos moldes. Puede ser chocolate negro o blanco, como el cliente lo prefiera y todos los bombones elaborados, con relleno de dulce de leche.



¿Qué elaboró primero?

Comencé elaborando huevos de pascuas artesanales.

Luego, fui sumando otras elaboraciones.



¿Qué fue lo más difícil de hacer?

Como experiencia personal, puedo decirte que lo que se ha hecho más difícil de elaborar, fueron los huevos de pascuas.

Creo que se debe, a que el armado final del huevo, es algo muy difícil si uno no cuenta con una experiencia previa.

Es un proceso muy delicado.



¿Qué es lo que más le gusta hacer?

Lo que más me gusta, es ver a mis

clientes satisfechos cuando reciben su producto.



¿Lo ve como un emprendimiento familiar o realiza sola la tarea?

No, no lo veo como emprendimiento familiar.

Porque de la forma que debo trabajar, me parece que debo hacerlo sola, ya que es una tarea que entre dos, se hace difícil llevarla adelante.



¿Se puede vivir de esta actividad?

Dependiendo de las ventas, por que no es como un sueldo seguro de todos los meses, tiene sus altos y bajos, pero es una gran ayuda.



¿Cuáles es su expectativa para el 2021?

Aparte de elaborar chocolates,

estoy realizando un curso de panadería y en un futuro poder dedicarme a ello, para incorporar conocimientos en mis elaboraciones actuales.



¿Dónde podemos encontrar sus productos?

Me pueden encontrar en mi página de Facebook o Instagram como Andrea figueredo o comunicarse al WhatsApp 091204992. ¿Nos regala un tips, o sugerencia para poder realizar en casa?…

Les voy a dejar la receta de un producto que aprendí a hacer en mis estudios de Repostería.

Torta para acompañar el mate:

Ingredientes:

2 huevos

120 gr de azúcar

60 cc de aceite

150 cc de leche

Una cucharada de esencia de vainilla

300 gr de harina

2 cucharadas de polvo para hornear.

Preparación: En un bols, mezclamos los huevos, el azúcar , el aceite, la leche y la esencia de vainilla.

Luego agregamos la harina y el polvo para hornear.

Batimos bien y colocamos la mezcla en una asadera, previamente enmantecada.

Colocar la crema pastelera en forma vertical y horizontal.

Cocinar a fuego mínimo, por 45 minutos en horno a 180 °C.

Ingredientes para crema pastelera:

Medio litro de leche

2 yemas

10 cucharadas de maizena

Azúcar a gusto.

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes, llevar a fuego bajo, hasta que espese y quede crema.