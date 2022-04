“Lo que hacemos es dedicarnos a ayudar a las personas a reparar sus estados emocionales, mentales y físicos”

 Romina Cecchini y el Yoga:

Romina Cecchini nació el 22 de mayo de 1980. Es Profesora de Yoga y Masajista. Luciano, su esposo, también se dedica al Yoga, por lo que su hogar está poblado de esa energía tan especial que transmite esta disciplina. Como no podría ser de otra manera, la hija de ambos, a pesar de su corta edad, “es una yoguina con todas las letras”.

Pero más allá de lo estrictamente profesional, para esta sección Al Dorso, EL PUEBLO dialogó con Romina sobre su persona en sí, de su esencia y de la construcción de su vida, con historia y con presente. Es la suya una vida que ha tenido obstáculos duros de sortear, pero que se ha reconstruido una y otra vez gracias al poder del amor y la fuerza interior, según sostiene con insistencia. Parte de esa historia, así la compartía:

1-Hablanos de vos actualmente…

Soy profesora de Yoga Integral hace 10 años, soy masajista y profesora formadora en masaje integral. Ahí comparto todas las experiencias de mi vida, le doy a conocer a cada alumno que pasa por el centro, que la fuerza interior es el motor de nuestra vida. Luciano también es profesor de Yoga y profesor formador en Yoga Integral, por eso damos cursos de Instructorado y Profesorado de Yoga. Actualmente nos seguimos formando, yo estoy haciendo la formación para Formadores de Yoga para Niños, un espacio que aquí en Salto está como desocupado, nadie lo toma, nosotros tenemos yoga para niños y es realmente maravilloso, te llena el alma de emoción hacer esa tarea. Y vemos que es necesario abrir cursos para formar a instructores de yoga para niños. Luciano está en segundo año de Psicología, también cumpliendo un sueño, siempre amó la Psicología y aparte nuestra labor está súper conectada con todo eso. Lo importante, desde nuestro punto de vista, es justamente unir Yoga y Psicología, realmente son dos ciencias que van de la mano.

2-El Yoga apunta mucho a lo natural, y tengo entendido que desde siempre tu vida apuntó a eso. ..

Sí…Siempre fuimos de lo natural, eso nos enseñó mi abuelo. El nono nos enseñó esta vida, tomar las hierbas, los tés, tomar medicación solo cuando es necesario y acudir a un médico solo cuando es necesario, comer muchas verduras, frutas, y de esa forma mantener nuestro cuerpo sano.

3-Ya que hablás de tu abuelo, te propongo hablar de tus orígenes…

Soy la segunda hija de cuatro hermanos, dos niñas y dos niños: Romeo, Sabri y Leo que ya no está con nosotros físicamente, partió hace 8 años, era el menor de los hermanos. Mis papás, Ángel y María, luchadores, nos enseñaron siempre a dar amor, son dos seres muy especiales. Siempre viví en zona rural y aún sigo viviendo en el mismo lugar, Colonia El Chircal. Mis abuelos el Cholo y la Chica… Mi abuelo falleció hace ya 17 años pero mi nona aún vive, tiene 89 años. Ellos hace 70 años llegaron a este lugar junto a otro señor, Da Cunha Barros. Fueron los fundadores de acá, un lugar lleno de chircas, por eso el nombre. Fueron armando una colonia donde fueron llegando otras familias. Cuando yo nací se vivía en comunidad, todos plantaban sus chacras y se vivía del trueque. Me crié en una familia clánica, donde todos vivíamos juntos, en diferentes casas pero con un comedor grande que era el lugar de reuniones de tíos, primos, hermanos, tíos abuelos… La casa de mis nonos siempre fue la casa del pueblo, todos venían a pasar sus vacaciones ahí, tuvimos una niñez muy feliz. Mi papá siempre trabajó en Montevideo y venía cada 15 días, a veces una vez por semana, dependiendo de su trabajo. Mi mamá siempre fue ama de casa y mamá, ella se ocupó siempre de nosotros. Tengo mucho que contar, anécdotas lindas, feas, otras más o menos, pero todo es parte de esta construcción que es la vida.

4- ¿Y qué hay para contar de la Romina adulta?

¡Ahí tengo una larga historia! Fui mamá por primera vez a los 25 años, Pablo se llama mi primer hijo, de su papá soy viuda, él falleció ante que Pabli naciera. Estaba de 6 meses de embarazo, fue como un reviú en mi vida, una historia triste con final feliz porque Pabli es un adolescente ahora, ya con 16 años, estudiando, rodeado de amigos, practica deportes, es un chico lleno de amor y muy dulce. Ahí empieza mi historia actual…

5- ¿Cómo es eso de la historia actual?

Debido a la muerte de su papá, tuve que seguir estudiando y ponerme a trabajar. Soy podóloga y con eso empecé a trabajar a domicilio. Después me fueron pidiendo que anexara tratamiento y así hice cursos de depilación, manos, masajes, reiki, y trabajaba muy bien… Era tanta la buena vibra que hasta llegó la casa, otra historia hermosa, es la casa donde vivimos actualmente, una vivienda de Mevir.

6- ¿Cuál es la historia de la casa?

Esa vivienda la pidió mi hermana Sabri, y cuando se la otorgaron ella ya había construido su casa. Ahí con todos los nervios, le pedí al grupo de Mevir si aceptaban cambiar de nombre de las hermanas, y así fue que después de 8 meses me llamaron para darme la noticia que me otorgaban la vivienda. Eso fue en marzo, la emoción y la felicidad desbordan. En junio de ese año comenzó la construcción, cuando Pabli tenía 2 años. Él fue creador de ese sueño, jugaba horas con todas las personas que ayudaron a construir la vivienda. Así fue pasando el tiempo y llegó a mi vida Luciano…

7-¿Quién es Luciano?

Mi esposo, mi amigo, mi socio, mi compañero de vida, el papá de mi segunda hija, Guadalupe, que hoy tiene 11 años. Es una niña que estudia, también rodeada de amigos, es una niña que transmite amor, una yoguina con todas las letras. Ella nació con dos papás yoguis y creció en ese mundo lleno de pureza.

8-Y trabajan juntos…

Sí, con Luciano construimos lo que hoy es nuestra vida, tenemos un centro profesional de Yoga Integral, “Yoga Sol y Luna”, que ya tiene 8 años de trayectoria.

9- Si tuvieras que decirnos qué es el Yoga y qué hacen ustedes con él, ¿qué dirías?

El Yoga es una disciplina, un arte de vida, que nos ayuda a mantener nuestros tres cuerpos alineados: físico, mental y emocional.Y lo que hacemos nosotros es dedicarnos a ayudar a las personas a reparar sus estados emocionales, mentales y físicos.

10-¿Algo que quieras agregar para cerrar?

Quiero agradecer este espacio porque fue un hermoso trabajo interior que me hiciste hacer, fue volver a hacer un reviú de mi vida. Me considero una leona, trato de transmitir esa fuerza interior, pero a su vez con esa mirada de águila, mirando ampliamente, entregando todo el amor que se pueda. Tengo una frase que me identifica y siempre la llevo a todas partes: solo el alma sabe lo infinito que es el amor. ¡Gracias!