“Lo principal es ser honesto con la gente y con uno mismo a la hora de brindar la información”

Hace tiempo que José Leivas dejó de ser simplemente el hijo de un gran comunicador, como fue Margarito Leivas. Hoy José ha logrado con esfuerzo y dedicación marcar su propio derrotero en los medios de comunicación, con programas de televisión que trascienden las fronteras departamentales, y a través de sus coberturas periodísticas para VTV y Telenoche.

1. ¿Cuál es su primer recuerdo en un medio de comunicación?

– Lo poquito o mucho que soy a nivel de los medios de comunicación es gracias a mi padre, que siempre anduve detrás de él mirando qué es lo que hacía. Imagínate que hice controles de radio a los 8 años de edad en Radio Cultural. Mi padre tenía ahí un programa que se llamaba “Micrófono sin frontera” y yo me paraba detrás del operador, que en ese momento era Sergio Reinoso, que un día se da vuelta y me pregunta si quería hacer controles, y obvio que le dije que sí, “¿no hace falta que te explique nada de los controles, no?”, le dije que no, y ahí empecé. Tengo 49 años, así que te hablo de hace 41 años atrás donde se trabajaba con discos de pasta, donde los controles de la radio eran muy diferentes a lo que se utiliza hoy, y sin computadora. Ahí comenzó la pasión por la comunicación. Mi padre me dijo, “si vos querés seguir en esto, formate”. De ahí que hice una cantidad de cursos para poder insertarme en los medios.

2. Dicen que lo que se hereda no se roba, en materia de comunicación, ¿qué fue para ti Margarito Leivas?

– Fue absolutamente todo, imagínate que más allá que como padre y sus consejos, ver cómo se movía y lo que me explicaba de lo que eran los medios de comunicación, lo que era el periodismo, cómo se preguntaba, una cantidad de cosas básicas que lo fui mamando desde muy chiquito, más allá que mi zona de confort es más bien la parte de producción. Yo me sentía más cómodo produciendo los programas para él. Hoy los comunicadores del interior somos hombres orquesta, hacemos producción, hacemos la venta de la publicidad y la cobramos. En el caso de los que tienen programa de televisión la filmás, la editás, hacemos absolutamente de todo. A veces decir que soy solo un periodista, bueno, es mucho más que eso. En lo personal me siento más comunicador que periodista porque en realidad hacés muchas cosas al mismo tiempo.

3. ¿Qué sentiste cuando tuviste que recoger la antorcha que te dejó tu papá?

– Fue muy difícil, a mi padre no le puedo atar ni los cordones, una persona con 55 años de trayectoria y que prácticamente inauguró la televisión en Salto con programas ómnibus en vivo de 3 horas de duración, donde hacía una mezcla de show con un magazine. Hizo una cantidad de cosas en Salto, tuvo un camión que convirtió en un escenario que llevaba a los barrios con cantantes. Hizo una cantidad de programas de radio y de televisión con muchísimo éxito, por ejemplo, “La Revista Infantil” donde iban chicos a cantar.

4. Y en esa misma tradición, ¿hoy tienes dos programas de televisión al aire?

– Uno de ellos fue la continuidad del programa de papá, se llama SMTV, es un magazine que tiene una tendencia al turismo, que mantiene la tradición iniciada por mi padre cuando hacía aquel programa en televisión “Nuestro turismo salteño”, un programa que comenzó en radio en semana de turismo, funcionó muy bien, estuvo varios años en radio y luego tuvo su pasaje por la televisión, que derivó en la organización de eventos de belleza. Inauguramos el Parque Acuático del Quiroga un mes antes de la inauguración oficial para hacer la Elección de la Reina Regional de Turismo en 2002, y desde ahí no hemos parado haciendo eventos de belleza. Hasta 2019 hicimos 101 eventos, pasaron más de 1500 chicas. Eventos que se originaron por una necesidad que veíamos en el turismo, consultamos a los turistas quienes veían que le hacía falta a Salto eventos de importancia, fue ahí que creamos la elección de la Reina Regional de Turismo, una edición internacional en el mes de diciembre que para nosotros era temporada baja, justamente como una forma de promover el turismo. Así que pudimos poner nuestro granito de arena.

5. ¿Esos programas trascendieron fronteras y se puede ver en otros canales?

– El otro programa es “Danza TV”, donde tuvimos la fortuna de poder presentar el proyecto a VTV, donde ya trabajaba como corresponsal. La propuesta fue aceptada. Tener un programa en el interior del país es un sacrificio muy grande, para poder presentar algo digno tenés que tener determinada calidad de cámaras de televisión y una buena mesa de edición. Gustó el producto en VTV y estuvo 4 años en su pantalla, algo que nos llenó de orgullo. La cantidad de reproducciones que tenían estos programas que colgábamos en YouTube nos abrió las puertas a los canales de Montevideo, y hoy SMTV está en 12 canales en todo el país, en Salto estamos en CVS Canal 5 y en 120 HD, hace dos semanas se sumó Canal 8 de Rocha, también estamos en Cardinal TV, que es un canal de Montevideo que emite para todo el país. Nos llena de orgullo que productos de Salto se vea en tantos lugares.

6. ¿Es corresponsal de prensa de dos canales de televisión capitalinos?

– Estamos haciendo la corresponsalía de VTV desde hace unos años y más recientemente en Telenoche. Ya habíamos trabajado años anteriores, ahora nos volvieron a convocar. Es una alegría que estos medios tan importantes quieran contar con uno. También hacemos la corresponsalía de Tecnovial que conduce Roberto Tacón en Canal 10, y hemos hecho alguna cosa para América TV en Buenos Aires, trabajando para Intrusos y también con algunos informes para el noticiero de América TV, cosas que te llenan de orgullo.

7. ¿Cómo se puede hacer tantas cosas en un día que solo tiene 24 horas?

– No tengo otro trabajo que no sea éste en los medios de comunicación. Estoy exclusivamente para los programas de televisión y para las corresponsalías. Y me vas a encontrar un domingo cubriendo una carrera de autos o lo que sea. Estamos moviéndonos constantemente.

8. ¿Qué es la familia para vos?

– Lo es todo, porque la familia es tu contención, es la que te entiende. Sabe que este es un trabajo, y cuando hay noticias que tenés que cubrir, o un accidente que tenés que ir a las 3 de la mañana bajo tormenta, tenés que estar ahí porque la noticia lo requiere. A veces uno se preocupa más por los equipos, que son caros, que por la salud de uno, y la familia siempre acompañando. En este caso, mi señora es la que me hace cámara, tratamos de hacer un equipo familiar, algo que surgió por la necesidad de poder cubrir la información de buena forma. No siempre uno puede hacer cámara y cobertura periodística sino que necesitas a alguien, y la prontitud del material que ya tiene que estar en los canales, llevó a proponerle a mi señora que trabajara conmigo, y así se sumó Adriana al trabajo periodístico haciendo cámara.

9. ¿Cómo te gustaría ser recordado en los medios de comunicación?

– La idea sería ser recordado como mi padre. Me para mucha gente en la calle, me saluda y me dice Margarito. Creo que ni saben cómo me llamo, pero me saludan con mucho afecto y recordando ciertas coberturas que hizo mi padre o por ciertos programas que tuvo de gran éxito donde la gente fue partícipe. Así que pasa por eso, por la honestidad, que es algo de muchísimo valor, y que me gustaría que me recuerden también por eso, por ser una buena persona, pero sobre todo, por ser una persona transparente en este tipo de trabajo que a veces es complicado por las sensibilidades políticas o por la razón que fuere, tratar de ser lo más objetivo posible teniendo en cuenta que la objetividad termina siendo muy subjetiva siempre.

10. La última palabra es suya a modo de reflexión del largo camino recorrido…

– De chico veía cómo iban comunicadores que hoy son personas consolidadas en lo que hacen en los medios de Salto, a quienes encontraba en el sillón de la casa de mi padre pidiéndole consejo o alguna sugerencia de cómo insertarse en los medios de comunicación. A veces cuando me llaman y me preguntan algunas personas que se están iniciando, creo que se puede trabajar sin ningún tipo de problema. La idea es capacitarse lo mejor posible, más allá que, como se dice, los pingos se ven en la cancha, porque podés tener mucha formación pero después si no lo sabés transmitir, se te puede complicar. Lo principal de todo es ser honesto con la gente y con uno mismo a la hora de brindar la información.