LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA DAN TRANQUILIDAD A UN MERCADO QUE TONIFICA SUS VALORES

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 6 al 12 de noviembre, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas vuelven a mostrar firmeza y flecha arriba. “Con faena sostenida por ganados de corral, y pocas operaciones por ganado de pasto, el mercado da señales de recuperación” es el comentario según los operadores.

ACG marca en su planilla semanal, ajuste de U$S 0,09 en novillos, mientras que las vacas suben U$S 0,07 y US$ 0,04 en vaquillonas permanecen sin cambios. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 3,41, Vacas Gordas U$S 3,10 y Vaquillonas Gordas U$S 3,23. Reposición: “Con bajo nivel de oferta para la época, demanda activa”, referencias: terneros U$S 2,36 (U$S 0,08); terneras U$S 2,08 (U$S 0,07); vacas de invernar U$S 1,62 (U$S 0,04). En referencia a los ovinos “Con entradas diferidas y disparidad de valores entre plantas”, corderos pesados U$S 3,16 (U$S -0,01), capón U$S 2,81 (U$S -0,19) y ovejas U$S 2,64 (U$S -0,04).

Sobre el mercado de hacienda, Federico García Lagos, integrante de COPAGRAN, señaló que el impacto de las lluvias en todo el país, reflejó una mejor situación forrajera de los campos y eso repercutió en el mercado ganadero con una mejora en los precios en prácticamente todas las categorías de reposición, debido a una oferta que a las claras se ha retraído, aprovechando la oportunidad de que los ganados ganen más kilos. Por otro lado, los productores que cuentan con una mejor oferta de forrajes, necesitan repoblar los campos y eso ha generado un aumento interesante de la demanda por reposición.

En referencia al ganado gordo, Lagos dijo que también se encuentra con flecha arriba frente a la semana anterior, se observa un aumento en la faena de las últimas jornadas, lo que se explica principalmente, por el alto volumen de novillos de corral con destino a cuota 481, pero a su vez, con una baja oferta de ganados alimentados a pasto, lo que genera que la industria tenga la necesidad de buscar más oferta y por ende, ofrecer algunos centavos más por esos ganados.