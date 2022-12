Lluvias de la pasada semana volvieron a afirmar el mercado

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 20 al 26 de noviembre, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas por cuarta semana consecutiva vuelven a sumar centavos. “Con faena en reducción, mercado firme, entradas ágiles” es el comentario según los operadores. ACG marca en su planilla semanal, aumentos de US$ 0,07 en novillos, mientras que las vacas y vaquillonas suben US$ 0,08. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 3,57, Vacas Gordas U$S 3,28 y Vaquillonas Gordas U$S 3,43. Reposición: “Mercado firme y demandado”, referencias: terneros U$S 2,42 (U$S 0,05); terneras U$S 2,19 (U$S 0,02); vacas de invernar U$S 1,73 (U$S 0,06). En referencia a los ovinos “Con oferta retraída, dificultad en la concreción de nuevos negocios”, corderos pesados U$S 3,02 (U$S -0,05), capón U$S 2,61 (U$S -0,10) y ovejas U$S 2,56 (U$S -0,02). En referencia al mercado de reposición, José Rubio integrante de Megaagro, señaló que se observa con mucha firmeza y poca oferta sobre todo para la época, acompañado por una muy buena demanda. Sobre el ganado gordo, dijo que sigue presentándose con poca oferta y escasez para el nivel de faena, más allá que los ganados están recuperando kilos muy rápidamente. Señaló que hay buena firmeza para el mercado, con entradas ágiles y agregó que la faena presentó números a la baja en la última semana, lo mismo que sucede con el volumen industrializado acumulado del año actual.