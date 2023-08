Lleva adelante campaña por reclamos ante los siniestros de tránsito para dar garantía de los reclamantes

Asociación de Abogados de Salto

Recientemente la Asociación de Abogados de Salto inició una campaña dirigida a las víctimas de siniestros de tránsito. El motivo es informar , dar seguridad y garantía a las personas que estén pasando por esta situación.

«En caso de accidentes de tránsito , Prefiera socios de la Asociación de Abogados de Salto» señala el texto de la campaña.

El Presidente de la AAS , Dr. Gabriel Cartagena , explicó que hay un período de dos años para realizar los reclamos correspondientes en caso de accidentes de tránsito.

«Muchas veces la gente piensa que se tiene que presentar al otro día a hacer un reclamo y esperar un monto económico determinado ya sea para un daño físico o la reparación desde el punto de vista patrimonial, sin evaluar que cuando sufrimos algún tipo de lección muchas veces las secuelas se miden a largo plazo , meses o hasta un año , y recién ahí podemos tener definido cual es el daño que realmente nos ocasionó el accidente.»

Por este motivo es que desde la Asociación se recomienda a las personas asesorarse adecuadamente a los efectos de confirmar que lesión tuvo , cual es el plazo de recuperación , cual es la medicación que debe tomar, cual la indicación clínica y si está todo cubierto por FONASA.

«Ha sucedido en algunos casos como operaciones de ligamentos , rodilla, que esto se tiene que pagar en forma particular y con un alto costo porque no tienen cobertura por nuestro sistema de salud ya sea pública o privada , y eso se debe evaluar para saber cuánto se le va a cobrar a la aseguradora.»

Cartagena recordó que el sistema SOA es obligatorio y funciona para todos los siniestros este sistema de seguro obligatorio . «De esta manera la reparación la persona la va a obtener cuando es víctima , por eso que más vale esperar y asesorarse adecuadamente.»

Contrariamente a esto , la asociación recomienda no iniciar trámites de reclamos cuando la situación es reciente.

«No estar firmando papeles ni poderes cuando se está en la camillia de emergencia, o cuando le envían el parte policial muchas veces vía whatsap desde Montevideo inclusive sin que la persona lo haya solicitado. Eso lo mandan para apurar a la persona a que haga el reclamo. A eso nos referimos en esta campaña en la que la Asociación se ha involucrado , se han largado además algunas imágenes impactantes de los accidentes porque lamentablemente son frecuentes , la Asociación prefiere que se asistan con los socios de la gremial y que a su vez se tomen el tiempo y conociendo los derechos que tienen»

Campaña de Seguridad Social

«Esta es una campaña de Seguridad Social» dijo Cartagena, «a los efectos de informarle a la ciudadanía en general de que todos tienen la posibiliad de defender sus derechos ante un siniestro de tránsito»

El Abogado sostuvo que se han venido dando situaciones complejas con asesores legales que no pertenecen a la Asociación , y con empresas que no son del departamento que abordan de forma abrupta a las víctimas.

«Sabemos y es conocido que hay situaciones muy complejas muchas veces , que nos hemos enterado de casos de colegas que no pertenecen a la Asociación de abogados y por parte de empresas en algunos casos que ni siquiera son de Salto que al momento que ocurre un accidente hay algún funcionario o alguna persona que se acerca a iniciar los trámites de SOA , sin el debido de asesoramiento jurídico . Así que la AAS ha considerado por unanimida el comenzar con esta campaña ciudadana para informar a los ciudadanos por esta situación.»

Comentó que les ha llegado información de casos en que el damnificado no sabe el monto que se ha reclamado. Cartagena recordó que la Asociación cuenta con 140 profesionales agremiados y «que cualquiera de ellos pueden asesorar adecuadamente . A partir del otro día del accidente comienza el plazo de los dos años por lo que hay tiempo para buscar una historia clínica en el caso que la persona tenga lesiones personales, pedir un presupuesto cuando hay roturas del vehículo, hay cuestiones para evaluar con tiempo, sin prisa y asesorado por un profesional de la confianza que cada uno tenga, y no con el apuro que algunos le están dando. Así que es oportuno hacer una campaña positiva, no es en contra de nadie sino en defensa de nuestro trabajo y que la población conozca sus derechos más aún cuando está en momentos vulnerables.»