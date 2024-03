¡Llena El Tanque de ilusión!

Marzo que se va y abril que llega. En El Tanque saben que el momento histórico no está lejos. Que no falta tanto, y por eso, «cuando llueve vamos al Complejo de Milton Albernaz, el Complejo España. Ahí hacemos lo que podemos hacer, que no es poco. Pero a cada día de entrenamiento hay que aprovecharlo».

Esa es la receta que transmite MARCELO PINTOS los jugadores de El Tanque y como los jugadores son parte del compromiso, las faltas son mínimas y las presencias en su mayoría son puntuales. Marcelo es nuevamente el DT de El Tanque y viene desde la década pasada,

La dirigencia sabe que en él, «no solo tenemos al técnico, sino también el que pasa por otras funciones. Para darle la mano al club, no anda con vueltas».

En El Tanque, la familia Pintos, está adherida a todo este tiempo pasado y presente, que en el club del Barrio Burton, ha producido una sostenida evolución deportiva, a tal punto que será un salteño más en el Torneo de Clubes de OFI a nivel de la Divisional «B».

Cuando la chance de jugar se planteó, la Comisión Directiva analizó el punto y cuenta la historia reciente que CHRISTIAN PINTOS (expresidente y exdelegado), fue de «los que llevó la voz cantante para agotar las gestiones con quienes pueden darnos una mano».

Hasta que llegaría el momento de la respuesta afirmativa: «no es una oportunidad para que pase de largo».

EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO

De los aspectos centrales que movilizó al núcleo de mando de El Tanque: la prolongación del ciclo de RAFAEL PAIVA. El golero oriundo de Bella Unión supo de otras opciones, pero permanecer en el club, a la medida de la pretensión de quienes lideran a El Tanque desde la cúpula.

A su vez, en el horizonte, otra ilusión: la vuelta de Roger Galeano, quien en la temporada pasada alistó en La Cafetera de la Liga de Fútbol Comercial.

Quienes han transformado a El Tanque en un sentimiento suelen repetir, que «Roger nunca se va porque es parte de la causa».

Es cierto que se plantean finales de ciclo como el de Alex Bockariov y Gustavo «Palermo» Fernández, pero también es cierto que el El Tanque conserva la base del plantel 2023. El mismo que llegó a donde llegó hasta ser uno más en el Torneo del Interior y sustentar la ilusión del ascenso a la «A». Después de todo: ese es el fin. Mientras en pocos días sabrá de los rivales que vendrán. El paso será dado. Como para ir legitimando el orgullo histórico.