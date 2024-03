«Llegué en silencio e irme en silencio»

«Me puso muy contento que Pacheco agarre en Wanderers. Hace varios años que estaba amagando a poder convertirse en entrenador. No me cabe la menor duda que le sobra capacidad. Tiene una gran personalidad. Lo vi con ese perfil bajo que lo conozco, sentí algo que realmente me puso feliz. Jeremía Recoba tiene unas condiciones bárbaras. Es un jugador que tiene todo. Condiciones técnicas con distintos perfiles, es agresivo, explosivo. Demostró que está capacitado para jugar en un equipo grande. Leo Fernández le da un plus al equipo. Ya había demostrado en Fénix tener muy buenas condiciones. Leo va en el camino de Pablo (Bengoechea) y Tony, pese a la historia que tienen en Peñarol. Estoy en el final de mi carrera como entrenador. Me ha costado muchísimo decir que no a las propuestas que tuve. Me llegaron propuestas del exterior en los últimos días pero he dicho basta. Me gustaría seguir vinculado al fútbol en otro lugar. Disfruté muchísimo de mi etapa como entrenador. No lo había dicho públicamente porque yo llegué en silencio al fútbol profesional y mi idea era irme en silencio del fútbol».

(GREGORIO PÉREZ esta mañana en @sport890ok. El caballero del fútbol Don Gregorio. Ahora, a los 76 años)