El ministerio de Economía y Finanzas y el ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, refrendado por el presidente Lacalle Pou, ingreso al parlamento el esperado proyecto de ley de creación de la Central Hortícola del Norte. La Exposición de Motivos es una descripción del proceso y los fines de la misma, con muchos detalles importantes al respecto. ¨La hortifruticultura uruguaya y muy particularmente la desarrollada en el norte del país, se destaca por su capacidad inclusiva, reteniendo familias enteras en el medio rural y distribuyendo en forma razonable y equitativa los beneficios generados. Estas tendencias prevén también el alcance de niveles de competitividad que permitan que la población acceda a sus productos a precios razonables, y que, en algunos rubros de producción y perfiles de empresas permitan incursionar en mercados externos.

Bajo esta perspectiva, la consolidación de un mercado regional permitirá dinamizar el sector, convirtiéndose en un punto de reunión de compradores como vendedores y productores, generando un estimulo a la comercialización.

El proyecto de Central Hortícola del Norte si bien es parte de un proceso de más largo aliento, desde 2012 la Intendencia de Salto con la Intergremial Salto Hortícola – organización que aglutina a siete gremiales del cinturón hortifruticola del departamento – han venido trabajando con el objetivo de generar un proceso de asociatividad que permita dinamizar el sector aumentando la productividad y mejorando las condiciones económicas y sociales de las familias productoras.

Se han identificado que una importante restricción para el desarrollo del sector son los canales de comercialización de la producción, que mayoritariamente se realizan en la capital del país. Para atacar estas restricciones se propone la construcción de una central de servicios, para dotar a los productores de la infraestructura necesaria para comercializar su producción en forma directa. Los productores identifican como oportunidades de socialización de un mayor número de consumidores gracias a la mayor concentración de productos en un solo lugar y la posibilidad de distribución hacia otros departamentos del norte del país, ampliando el mercado actual. Además, servirá de plataforma para la implementación y acceso a los servicios como, por ejemplo: packing, cámaras de frío, salón de actos, laboratorios, etc. generando un mayor agregado de valor a los productos, especialmente para aquellos productores que por su escala hoy no acceden a estas posibilidades tecnológicas. El proyecto es inclusivo permitiendo crear nuevas oportunidades para los productores – de diversos estratos socio económicos y productivos – pero también para operadores y en general los distintos actores de los eslabones de la cadena (transporte, suministros, técnicos) que generan un valor bruto de U$S 68.000.000 (2015). Será un emprendimiento que garantice la viabilidad económica y de gestión de la iniciativa, con una inversión inicial de U$S 5.000.000.

Del análisis económico realizado se desprende que desde la óptica social genera un gran valor los efectos en el empleo y la producción alcanzando una elevada tasa interna de retorno. El proyecto ha tenido el respaldo de diferentes instituciones y organizaciones locales, encabezadas por la propia Intendencia de Salto: la delegación de Salto Grande, la Universidad de la República a través del Centro Universitario Litoral Norte, el Centro Comercial e Industrial de Salto, el Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay, la Estación Salto Grande del INIA y del propio Ministerio de Ganadería, agricultura y Pesca (MGAP) especialmente a través de su unidad ejecutora especializada la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) .

Se han realizado varias consultas para la elaboración del proyecto ¨Central Hortícola del Norte¨: lineamientos del Plan de negocios, estudio de factibilidad e identificación de alternativas de inversión, búsqueda de herramientas para promover la fase de comercialización y metodología de la logística de la cadena de productos hortofrutícolas, teniendo como foco territorial prioritario el área productiva del cordón hortofrutícola de la ciudad de Salto y zonas de influencia, entre las cuales se encuentran los polos productivos de Bella Unión y Constitución; un modelo de gestión con abundante relevamiento de información y una fuerte interacción con informantes calificados y en general con todos los actores involucrados del sector: productores chicos, medianos y grandes y proveedores e intermediarios de la cadena, tanto locales como del mercado capitalino, identificándose diferentes opciones de comercialización de productos hortifruticolas, tecnologías, mecanismos y modalidades a aplicar y sus posibilidades de adaptación al contexto local; evaluación de la demanda y el mercado potencial, tanto nacional como el regional, posibles formas de distribución, cuantificación de los requerimientos de inversión que plantea el proyecto y una proyección preliminar de resultados económicos financieros y de impactos social y ambiental del proyecto.

En conclusión, el proyecto de ley presentado planea la creación de una persona jurídica de derecho público no estatal con un modelo de gobierno corporativo más apropiado para este tipo de negocio, que se materializara a través de una Junta Directiva integrada por un representante de los productores, un representante del Gobierno Departamental, un representante del gobierno Nacional (MGAP) y un representante de los operadores de la Central. El presente proyecto de ley es el resultado del trabajo de una articulación interinstitucional y multidisciplinaria con amplia e intensa participación de los involucrados¨. Lo firma el Presidente Luis Lacalle Pou e ingreso el 3 de mayo de 2022 a la Asamblea General.