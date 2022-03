El 13 de marzo de 2020 se detectaban los primeros 4 casos de Covid 19 en nuestro país, dos de ellos en Salto.

Recordamos en esta edición la información brindada en esa oportunidad.

Confirmado 2 casos de Coronavirus en Salto

Medidas de prevención.

Lávese las manos

frecuentemente

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón.

¿Por qué? Lavarse en forma correcta es una de las formas más eficaces de combatir muchas enfermedades transmisibles entre ellas el virus de la enfermedad COVID -19.

Adopte medidas de higiene respiratoria

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable; deseche el pañuelo en un recipiente adecuado y lávese las manos.

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes entre ellos los virus.

Evite el contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias.

Esto es particularmente importante en personas mayores o portadores de enfermedades crónicas o con sistemas inmunes debilitados.

¿Por qué? Estas personas tienen mayor riesgo de cursar cuadros graves por este y por cualquier virus respiratorio.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo

Indique a su médico si ha viajado a una zona en la que se haya notificado la presencia de la COVID – 19, o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde estas zonas y tenga síntomas respiratorios.

¿Por qué?

Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, la COVID- 19 podría ser una de ellas.

Las autoridades sanitarias locales piden a las personas en general que circulen solo lo necesario por la ciudad. Pacientes en Salto son dos mujeres que cursaron la enfermedad de forma «benevolente»

Las autoridades de la salud de Salto, Dra. Rosa Blanco (Directora de Salud MSP), Sofía Piegas (integrante de la Dirección de Salud de Salto) y Dr. Juan Pablo Cesio (Dirección de Salud de la Intendencia), dieron este viernes de noche una conferencia de prensa en la que informaron que son dos mujeres las salteñas que contrajeron el nuevo coronavirus Covid-19.

DATOS

Sofía Piegas, integrante de la Dirección de Salud de Salto aseguró que ambas mujeres cursaron la enfermedad de manera “totalmente benevolente”. Una de ellas, agregó Piegas, experimentó un resfrío únicamente. Por su parte, la directora de Salud Rosa Blanco, aseguró que continúan con el “seguimiento epidemiológico” entre las personas que tuvieron contacto con las dos pacientes. Hasta tanto no se termine con ese “rastreo” de posibles pacientes, Blanco pidió a las personas en general “que circulen lo menos posible”, y “a las personas que tuvieron contacto (con las dos mujeres) que se que den en su casa”.

“Acá vamos a tratar de suspender todos los espectáculos del fin de semana para evitar circulación de personas hasta que no culminemos el seguimiento epidemiológico”, agregó la directora de Salud de Salto. “Sin alarmar, hasta que terminemos el rastreo epidemiológico, sugerimos circular sólo lo necesario por la ciudad”, finalizó. La directora de Salud de Salto, Rosa Blanco, habló en conferencia de prensa luego que se conociera que dos pacientes de ese departamento contrajeron coronavirus. Blanco indicó que se están encargando de estudiar en entorno de las mujeres y que hay personas cercanas que tienen síntomas. “Hay otras personas sintomáticas que entrarían como casos sospechoso, pero están en estudio todavía. A las personas que se les hace seguimiento y a las personas que han tenido contacto, les pedimos que no circulen”, dijo Blanco. “Acá vamos a tratar de suspender todos los espectáculos que tengamos el fin de semana para evitar acumulación de personas hasta que no terminemos el seguimiento epidemiológico”, agregó la directora de Salud de Salto. Blanco pidió además a las personas del entorno de estas mujeres y a quienes padezcan síntomas, que consulten al médico desde sus casas. “La idea es, sin alarmar, moverse a los sitios necesarios y tratar de no ir a las emergencias médicas. Eso sería nefasto para los días siguientes”, sentenció.

CASOS CONFIRMADOS EN URUGUAY

Confirman los cuatro primeros casos del nuevo coronavirus en Uruguay,

todos llegados de Italia. Los cuatro llegaron al país de Milán entre el 3 y 6 marzo. Están en sus casas y estables. El MSP realiza estudios clínicos en su entorno.

El gobierno confirmó este viernes de tarde los cuatro primeros casos de coronavirus (Covid-19) en Uruguay, según anunció el Ministerio de Salud Pública. La comunicación oficial se hizo a través de las redes sociales del MSP luego de que varios medios informaran de los casos. Los cuatro casos corresponden a personas que llegaron de Milán, Italia, entre el 3 y 6 de marzo. Están en sus respectivos domicilios y estables, según el MSP. Son dos casos en Montevideo y dos en Salto. Las autoridades sanitarias aseguran además que están haciendo el estudio clínico en el entorno de estos pacientes.

Publicado 14 de marzo de 2020