«Llegar a Cavani para que sepa que somos el Rodó inclusivo»

«Cuando nosotros hablamos de Rodó, lo hablamos desde el orgullo por las situaciones que se van planteando en torno al club. Porque el fin ha sido siempre superar la cuestión deportiva, para ser parte de un movimiento social capaz de promover lo humano.



Nos podrá importar que el equipo en la «B» responda, pero también nos importa que nuestros jugadores prosperen en los estudios. Por eso desde el rol de dirigentes, nos anima esta continuidad que vamos teniendo con los padres y con los propios jugadores que son parte de la enseñanza.

Porqué tiempo transitan, cuales son las calificaciones, que tipo de respuesta ofrecen en el ámbito educativo. A veces lo hablamos a determinados niveles en Rodó. De repente podemos no sacar buenos jugadores, pero si el club apuntala la condición de estudiantes, eso también es una recompensa. Una recompensa que hará a la propia historia de club»

LOS ANDARES

Y EL QUERER

Inolvidable 2019, cuando por primera en su historia el ascenso a la Divisional B.

En 70 años de vida social y deportiva, nunca antes. Y más allá de la postergación el año pasado por efectos de la pandemia, en Rodó se procuraron «hacer lo que se podía hacer». No solo de hecho, sino en esos siempre generosos vaivenes de las ideas, hasta que la realidad va jugando su propio partido.

Por eso, desde la Comisión Directiva que preside GABRIEL ROSCONI, nació el Rodó inclusivo, acumulando en fútbol a quienes conviven con el Síndrome de Down y el Autismo.

Manos que no faltan para que la iniciativa gane espacios y Elbio «Pato» Conti para sumarse en calidad de Director Técnico.

Al norte del Río Negro, Sportivo Rodó es el único club con un equipo inclusivo de fútbol. Meses atrás, todo previsto para un viaje a Montevideo y afrontrar un partido amistoso en el propio Estadio «Campeón del Siglo» de Peñarol.

Pero la pandemia pudo más y postergó el sueño. Pero el sueño será contemplado.

«PARA QUE SEPA»

Las pretensiones de Gabriel que no faltan.

Reconoce que la persistencia en los fines, es cosa de quienes se atreven y no claudican.

Por eso ahora, la propuesta que no falta….»y no es otra que poder tener llegada con respecto a Edinson Cavani. En representación de Rodó la posibilidad de hablar con él. Trasmitirle aspectos de esta realidad del club, para que tenga conocimiento del Rodó inclusivo que somos. Se trata de un embajador del fútbol salteño en particular y del deporte en general. El hecho de haber creado esta área depotiva en Rodó, nos acerca a las valoraciones de tipo humano, siendo posible una socialización que antes no la tenían y ahora sí.

Por eso a partir de esto que exponemos en EL PUEBLO como pensamiento y como fin, es una manera que el ídolo de tantos salteños, lo vaya sabiendo. Después de todo, que Rodó seamos el primer club en Salto que aporta un beneficio directo para niños, adolescentes y adultos con Síndrome de Down, hace a que el compromiso se prolongue y no falte.

Tampoco queremos estancarnos y no nos faltan proyectos de disputa deportiva. Lo estamos manejando. Cuando hicimos la presentación en sociedad, con Carlos Bueno como padrino de la causa, fue algo más que un muestrario hacia afuera. Porque de lo que se trata es de ensanchar el camino de la difusión también y ojalá tengamos de Edinson Cavani la sensibilidad que buscamos. Por la institución en general y por nuestro fútbol inclusivo en particular, convencidos que la gestión siempre es válida, para que la respuesta a favor signifique la recompensa de haber dado un paso más».