Llega al Ateneo de Salto “Cóctel Amargo, tres versiones para no morir” de Aída Cocchiararo el próximo sábado 19 de marzo

Aída Cocchiararo es actriz, dramaturga y docente de Filosofía nacida en Paysandú, que luego de jubilarse decidió dedicarse de lleno al teatro.

El próximo 19 de marzo presentará su ópera prima intitulada “Cóctel Amargo, tres versiones para no morir” en el Ateneo de Salto a la hora 20.30

Entrevistada por nuestra redacción compartió cómo vive sus espacios de creación… sus momentos en el escenario, vivencias como docente y sus actividades solidarias.

Cocchiararo afirma que el arte desde su experiencia” es sanación y salvación física y espiritual”. Este año viene cargado de nuevos proyectos y continuará con la gira por todo el país.

– Cuéntenos sobre su acercamiento al teatro…

– “Empecé a estudiar teatro en el año 2004. Hice muchos talleres y cursos en todos los grupos de teatro independientes de Paysandú y algunos talleres con un actor español. Tuve algún impasse porque me dediqué a la política; fui candidata a la Intendencia por el partido Unidad Popular y en el año 2010 me subí al escenario por primera vez con una adaptación de la obra El aniversario de Chejov, con la dirección de Raúl Rodríguez. Después participé de otra obra Soledad quien te acompaña, de María Silva con la dirección de Rodríguez. Participé de espectáculos de improvisación teatral, hice varios Stand up. Dirigí una obra de Jonathan Sconamiglio que se llama El mundo inteligible, en el 2018. En el 2019 me jubilé y participé de una obra para niños Alicia un mundo de ilusión con la dirección de Pablo Peralta. En el 2020 participé del elenco de los humoristas de carnaval: Los Sínicos». Y empecé a escribir Cóctel amargo. El 20 agosto del 2020 la estrenamos en el Foyer del teatro Florencio Sánchez”.



– ¿Cóctel Amargo es su primera obra escrita?

– “Cóctel Amargo es mi primer trabajo de dramaturgia. Y me inspiré en varias situaciones de la vida real: En el 2018 falleció de cáncer de mama una compañera actriz de teatro muy joven, simultáneamente a mí me operaron de dos tumores malignos y me extirparon la parotida y el riñón derecho. En el 2014 ya fui operada de cáncer de tiroides por lo cual soy una paciente oncológica crónica. Todas esas experiencias me llevaron a crear Cóctel Amargo”



– ¿Cómo se dio la docencia en su vida?

-” La docencia para mí fue vocacional, es una de mis pasiones; si decidí jubilarme en parte fue porque sentí que mi cuerpo no me iba a responder dado mi situación de salud. Y porque siempre pensé que tenía que jubilarme para dar lugar a docentes más jóvenes. Fui una docente que no se quedó solo en el aula organizando junto a otros colegas y a la Asociación Filosófica del Uruguay, encuentros , charlas, debates congresos, olimpiadas de Filosofía locales, nacionales e internacionales.

De todas maneras sigo en la docencia, de vez en cuando con clases particulares de apoyo o preparación de exámenes. Y con talleres de teatro desde el 2019”.



– ¿Con qué se va a encontrar el público en su obra teatral?

-” El público va a encontrarse con la disyuntiva que se le presenta a una mujer que le diagnostican cáncer de mama, sobre que decidir y de ahí lo de tres versiones que derivan de tres caminos posibles dentro de infinidad de posibilidades. El rol de la familia, de la medicina”



– ¿Cómo describe a su mundo interior?

– “Como alguien muy sensible, creativa, que ama la vida y que la vive con intensidad. Soy madre de tres hermosas personas, abuela de cinco seres maravillosos y bisabuela de un niño que vive en Estados Unidos y que no he podido aun tener en mis brazos. Soy una militante de la vida defensora de los niños y los jóvenes. Tuve durante tres años y medio un merendero en el que atendía a varias familias en condiciones de marginados que tuve que cerrar entre otras cosas por razones de salud. Me duele la injusticia. Fui dirigente sindical por el liceo y la UTU durante mis 30 años de docencia porque me interesa defender los derechos de los trabajadores”.



– ¿Qué otros proyectos tiene para el presente año?

– “Para este año tengo varios proyectos… entre ellos seguir con la gira de Cóctel Amargo. El año pasado llegamos a la función número 20, el 12 de marzo vamos a Young,al teatro Atenas, el 19 de marzo a Ateneo de Salto, el 25 de marzo aquí en Paysandú, y el 3 de abril volvemos a Salto a la Academia de Silvio Previale. El año pasado también estrenamos mi segunda creación dramatúrgica «Sobre una baldosa fría » y ganamos un fondo concursable regional por lo cual estamos armando la gira el 2 de abril. Vamos a estar en Salto en las Academia Previale, el 7 de mayo en Fray Bentos, el 14 de mayo en Young, el 21 de mayo en San Javier y el 18 de junio en el Florencio Sánchez de Paysandú. Esta obra está inspirada en un hecho real que ocurrió en Paysandú el 1 de diciembre de 2019. Y trata la problemática de la soledad y la indiferencia de la sociedad con las personas mayores. También en ella tengo el rol protagónico.

El 13 de mayo vamos a estrenar mi tercera obra en el teatro Florencio Sánchez de Paysandú. La obra se intitula Del otro lado de la grieta y se basa en mi experiencia en el merendero. En este caso me dedico a la dirección de la misma.

A fines del 2019 fundamos el grupo de teatro Destino Final con Leonardo Scampini, mi esposo. El nombre tiene que ver con que estábamos destinados a hacer teatro



– ¿Qué es para usted el arte?

Para mí el Arte es sanación y salvación física y espiritual y lo digo por experiencia propia. Claro que hay que estudiar y prepararse pero también hay que ponerle amor, pasión, entrega.

El grupo de teatro del que formamos parte tiene la impronta de hacer teatro-Foro. Después de cada función de cada una de las obras, reflexionamos con el público, porque el mensaje, el contenido de las obras está atravesado por problemas filosóficos actuales

En cada una de las funciones hemos tenido respuestas muy enriquecedoras, interesantes intercambios de ideas, mucha emoción, mucho amor. He recibido muchos elogios, además de los aplausos.



– ¿Qué le genera subir al escenario?

– “Subir al escenario genera una adrenalina que me hace sentir plenamente realizada. Es una experiencia única, se percibe la energía que emana del público y una sensación de comunidad con los espectadores que es intransferible en palabras. Para mí es mágico, y cuando termina la función ya sentís las ganas de volver a subir de nuevo al escenario”.

– ¿Qué lectura hace de lo que estamos viviendo?

– “Creo que estamos en un momento histórico muy complicado, de mucha indiferencia y soledad. Las redes sociales nos hacen pensar que estamos comunicados pero lo que tenemos es exceso de información, de datos que nos aturden y nos impiden pensar, razonar. La forma en que se lleva adelante la pandemia agudiza la distancia afectiva, confunde la idea de honrar la vida, viviendo a plenitud con la sobrevivencia por sí misma. ¿Para qué queremos que los ancianos estén vivos si los dejamos encerrados y solos? ¿Es eso vivir? Quedó demostrado que nos pueden encerrar, tapar la boca y hacernos odiar entre nosotros con solo trasmitir durante todos los días un parte de enfermos y muertos, sin que razonemos . Aceptamos como nunca en la historia de la medicina someternos a un experimento mundial, como el de las vacunas contra el Covid que no nos salvan de enfermarnos igual y que hasta se ha llevado muchas vidas. Me preocupa por mis nietos que se olviden de lo importante y necesario que es ser solidario con el otro que me necesita. En los picos de la pandemia los enfermos de Covid eran mirados con odio. Ahora los que no aceptamos ser vacunados somos considerados casi como parias.

Las medidas de prevención estimulan la distancia….dejamos de besar abrazar…algo que es la esencia del ser humano. Yo soy muy optimista en mi vida y ante las peores situaciones busco el camino para seguir, por eso en el fondo de mi ser quiero creer que mis nietos no se van a olvidar de besar y abrazar y mientras yo pueda se los voy a recordar”.