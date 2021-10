Llamado a ideas sobre el Parque Harriague

Recibimos y publicamos

Sin duda, la presentación de esta iniciativa ,implica que la Intendencia trata de dar un paso muy grande para las mejoras y mejor uso del área de 14 Há.-

2.- Se trata de un espacio paradigmático de la ciudad, y tengo la impresión, que los problemas a resolver, son muy grandes para que una propuesta de ideas ,sea suficiente.

3.-Creo que el límite fijado, no se corresponde con la problemática del lugar, que ocurre en un territorio mucho mayor, que es imprescindible enfocar.Ello puede provocar que si existe una propuesta de ideas tan localizada y se ejecuta, que permanezcan los problemas de fondo que no han sido considerados.

4.-El fundamental es el agua , las áreas inundables, sea por el Río o por enchorradas. Solo este aspecto, exige que el área de estudio sea desde el Río Uruguay hasta por lo menos la zona del puente blanco, ya que éste es un punto donde se puede retener el agua que desciende de la zona de barrio Artigas.

5.- Es imprescindible establecer la cota de seguridad,que debería de ser 1 mt, por encima de la máxima creciente previsible y además construir propuestas para el manejo del arroyo Ceibal, sea en creciente o en estiaje. ¿ dejaremos que el río crecido, penetre por el arroyo?¿o limitaremos su acceso? ¿Con compuertas y bombas?

6.-Hoy la máxima preocupación en el planeta es el clima, también en Salto debería serlo, ya que nuestra producción hortifrutícola depende de ella, también gran parte de la zona urbana está en situación de riesgo cierto.

No solo por la repentina lluvia intensa, sino también porque hoy estamos en un área definida como de ciclones,similar a la de centro América y el Caribe, aún no ha ocurrido, pero es posible que tengamos grandes sequias ,como está ocurriendo en el Río Paraná, y grandes inundaciones, como hoy ocurre en ciudades donde era impensable que ocurrieran.

7.- Creo que sería pertinente que nos ocupáramos de los grandes problemas, antes que ocurran ,tomando las precauciones imprescindibles como lo es el determinar en el área urbana ,con precisión la cota 16,50- 17 mts. para comenzar un programa de prevención ya.

8.- Con respecto a la producción, y a la posibilidad de carencia de agua o la presencia de vientos de 200Kms. por hora, presagio que el nylon ya no será una solución, sino que deberemos ir a una etapa de galpones ,producción intensiva e hidroponía..-

9.- Por lo expuesto es que propongo a las autoridades municipales, reducir la ambición del plan de ideas, achicando el área de trabajo definiendo como cota útil 16.50mts. .Aunque la labor es para un equipo multidisciplinario, en un verdadero concurso de proyectos de ordenamiento territorial en todo el espacio que previamente definí.

Atte.- arq(r)GomezGutierrez